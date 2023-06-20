المقالات

أسباب انحطاط الثقافات والحضارات


كندي الزهيري ||

 

أسباب أدت حسب السنة الثابة للكون، إلى حرمان العديد من الأمم من الثقافة الحقيقية،  وابتلائهم بأنواع البلاء الثقافية والحضارية،  أصابها بالاْنحرافات الأخلاقية،  والتلوث الذهني والعملي بالباطل؛ الأعراض عن تعاليم الأنبياء و الالهيين والكتب السماوية،  على إثر الايحاءات الشيطانية و الدنس النفساني. إن سمسرة الشيطان وجنوده في قرصنة الناس وحرفهم عن الصراط المستقيم،  كان لها في هذا السير والسفر،  الأثر الرئيسي والبالغ.  إن الهداية تسطع بصورة فطرية على جميع الخلائق،  لكن المستقبلين والمقبلين،  عرضوا أنفسهم لهذه الأنوار، والتقطوا واستقبلوا أنوار الحق،  وفي المقابل ، فإن الذين كانوا محرومين من المعرفة،  والإقبال المتورطين في فخ إبليس ،حرموا من كل هذا .

إن ترابط العبادة الذاتي بروح الإنسان،  جعل صاحب البحث ، في غنى عن البحث،  في التاريخ وماضي العبادة ومصدرها،  ففي أول لحظة من الولادة خلق الكون،  وعندما بزغت برعمة الخلقة ، تبرعمت العبادة أيضا،  أن العبادة وتكريم الاجلال ، والتذلل والتضرع هو لله تعالى.

منذ أن حسد إبليس آدم(ع) وقرر إغواء أبناء آدم، بثت بذرة الشرك،  لكي يشاهد إبليس جنوده نمو شجرة اللعنة،  من الحبة المرة والسوداء لهذا الشرك.

كان إبليس يعرف تماما، بأن ختم العبادة لا ينتزع من قلب إنسان،  وهذا ما دفعه إلى صب جل اهتمامه على جعل مصاديق الإلهية،  حتى يتوجه الإنسان من منطلق تارة،  والابتعاد أو عدم الإهتمام بدعوة الأنبياء والرسل تارة أخرى،  نحو عبادة الأوثان والسجدة على عتبة المعابد،  وفي الحقيقية تلبية دعوة إبليس واوليائه.

ومن هذا المنطلق،  فإن عمر وتاريخ توجه الأمم،  نحو الآلهة الأساطير ، يعود ما قبل تاريخ والعصر القديم،  وفي عصر لا يمكن ذكر مكان وزمان خاصين له.

ومنذاك،  فإن ما كان يجب على الإنسان نسبه إلى الله البارئ،  كان ينسب إلى الأساطير الآلهة المزورة،  وما كان عليه أن يطلبه من عتبة الله الغني المستغني،  كان يطلبه من الأساطير و الآلهة ، وفي هذا الخضم،  تحولت المعابد والكهنة إلى وسطاء بين الناس وجنود إبليس،  ولم يبقا هما من دون حظ ونصيب من هذه الوساطة. 

وعلى مر جميع القرون والعصور،  تحول الجن الكافر والكهنة إلى مروجي ومديري المعابد إبليس،  إلى أن وقع الإنسان في فخ ثلاثي الأسود "إبليس،  الجن، الكهنة " ، وخسر كل ما يملكه ورأسمال ورصيد وجوده على إثر انخراطه في ديار الظلام.

وتمثلت براعة إبليس في تزوير النسخة الأصلية، الإلهية للعبادة والهداية،  وكذلك إحلال الآلهة الأساطير ،محل الله جل علاه،  والجن الكافر والشياطين محل الهاتف الغيبي،  وأصبح الكاهن رديفاً للأنبياء، ليبلغ رسالة وشريعة إبليس لأتباعه وأنصاره.

إن هؤلاء المزيفين المدعومين مما يسمى( القوى ما وراء الطبيعة )   ، تصرفوا بقلوب وعيون المنكوبين بالاَفات ، واستولوا على أفئدتهم، لكي لا يتقلص عدد الذين يبجلون ويكرمون المعابد الشيطانية.

إن ما كان يبديه ويظهره الأنبياء عم طريق المعجزة وباذن الله،  في صورة حقيقية،  كان يظهره الشيطان وبمدد من قواهم والسحر والشعوذة، أمام أعين المنكوبين بالسحر كما فعل السامري .

وقد درب إبليس،  بعض أبناء آدم على السحر والشعوذة، يقال في عصر نوح عليه السلام،  وبينة مواجهة دين الرسول محمد(صل الله عليه وآله وسلم ) وتبديد وتحطيم الأمة الواحدة.

وبالرغم من أنه لا يمر اكثر من ٥٠٠٠عام على عمر التاريخ المكتوب واختراع الخط،  لكن جميع الأعمال المتبقية من التاريخ الشفهي،  والمكتوب لحضارات وثقافات العصر القديم،  والأمم القديمة في القسم الشرقي كن الكرة الارضية،  موقع بين البحر الأبيض المتوسط و إيران وآسيا ، ينطوي على مؤشرات وعلائم،  توجه إهتمام الأمم الميتافيزيقيا والعبادة السحر والكهانة والشعوذة،  وخير صورة لذلك  ما يفعله  اليهود  اليوم.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب انحطاط الثقافات والحضارات
زواج النورين..!
فتنة العاطفة أخطر فتن عصر الظهور 
جس نبض المجتمع..!
يا مؤمنين احذروا الخرافة..!
نعم للاعتراف بالمسؤولية !!
حقيقة رحلة وعي .. ثامنا/ استكشاف طريقك نحو النمو والتحول
الامام الجواد لم تخدعه (الحرب الناعمة) ضده، فأوصل الرسالة بأمانة
فضيحة الإرهابي رافع العاني ..
لا تكن عدوّاً لله..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك