المقالات

زيارة قطرية خاطفة ..تحمل في طياتها علامات وتساؤلات ؟!

75 2023-06-16

  يوسف الراشد  ||   لا شك فان انفتاح العراق على محيطه العربي ومحيطه الاقليمي هو محل  فخر وعز وسعاده لكل العراقيين وهم يشاهدون حكومتهم قد شرعت الابواب لاستقبال الاشقاء والاصدقاء واجراء الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات وابرام العقود من اجل مذكرات التفاهم واليوم رئيس دولة قطر يحط رحاله في بغداد لابرام التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والاستثمار والنقل الجوي والنقل البحري وتاسيس شركات نفط مشتركة وانشاء مصافي. كما شهدت الاتفاقيات تاسيس شركات في مجال الهيئة الوطنية للاستثمار ومذكرات تفاهم في مجال تطوير المدن وبناء المدن الحديثة واطئة الكلفة وبناء وتطوير الفنادق اضافة الى الاتفاقيات الامنية والمعلوماتية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار ومشروع الربط الكهربائي ومشاركة قطر في مشروع طريق التنمية . العراق اليوم الذي يملك ثاني احتياطياً نفطياً عربيا بعد السعودية الذي يصل إلى 145 مليار برميل ويتمتع باستقرار أمني وسياسي يجعله بيئة جذب لكل الدول ففي القريب الماضي وسع العراق من الاتفاقيات بينه وبين فرنسا وايطاليا وامريكا والمانيا وروسيا والصين والهند وتركيا وايران والباكستان وهولندا من اجل تطوير البنى التحتية والاستثمار.  الحكومة العراقية والبرلمان العراقي مطالب اليوم بان يوسع من دائرة التعاقد واجراء الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات مع الدول الرصينة والعملاقة ولها باع طويل في هذا المجال مثل الصين والمانيا وفرنسا والابتعاد عن التعامل مع الدول الفقيرة التي تعتاش على المساعدات ولاتوجد عندها بنى تحتية توازي الدول المتقدمة . ولانغفل فان هناك من يقف بالضد من اكمال مشروع الفاو ويراهن على افشال اكماله في الموعد المحدد داخليا وخارجيا فعند الرجوع الى تصريحات بعض قادة ورؤئساء الدول في الفترات الماضية ( الامارات وقطر والكويت ومصر والاردن)  بعدم رغبتهم في اكمال مشروع الفاو لانه يؤثر على دولهم . ويبقى اكمال مشروع طريق التنمية هو حلم كل عراقي غيور على بلده وان لانكبل العراق باتفاقيات مشبوه تسييء للعراق وتبيع ثروات البلد لاي دولة ،، وان مشروع الفاو هو حلم الاجيال وبه يعلوا تقدم العراق ويكون محط انظار العالم وسعاده الاجيال فعلينا مسانده كل الجهود التي تعمل ليل نهار من اجل اكماله وانجازه ليعودالعراق مكانته الحقيقية لانه مصدر اشعاع في المنطقة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيارة قطرية خاطفة ..تحمل في طياتها علامات وتساؤلات ؟!
عندما تتقافز القرود طربا !!
بغداد بوابة الشرق وقبلته !!
الشعب الأمريكي وقفص الشركات...
جهاد التبيين فريضة فورية..!
قوامية الرجل على المرأة
حشـد الشعبي أزمات وتحدي..أزمة أصحاب الشهادات العليا كأنموذج
فتوى الجهادِ أمنٌ وحشدٌ فأمان..!
التعثر السياسي بالتوافق..!
قبلُ وبعد ُبينهما الحشد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك