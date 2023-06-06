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ايران الإسلام والاقتدار الاسلامي الشيعي


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

 

📍ايران الإسلام،ومنذ انتهاء الحرب المفروضة عليها من قبل أمريكا والغرب واسرائيل واداتهم البعث الصدامي الكافر .....

📍ايران كل يوم تخرج لنا بانجاز جديد وعلى كافة المستويات العلمية والتكنولوجية والزراعية والصناعية والنووية وصناعة الاسلحة.....

📍وهي تتسابق مع الزمن من اجل ان تقف بصف الدول الكبرى في صناعة الاسلحة من اجل ايجاد التوازن وردع المعتدين اذا ما فكروا الاعتداء عليها ...

📍فكما يفكر ويعمل الاعداء بنزع اسلحة ايران من اجل اخضاعها والهيمنة عليها وجعلها تسير في ركاب أمريكا والغرب ولاجل ان تكون اسرائيل هي المسيطرة في المنطقة.

📍نتفاجأ ان ايران تصنع سلاحا جديدا وصاروخا جديدا من اجل حماية الامة....

انها ايران الإسلام عز الاسلام والمسلمين والمستضعفين في الارض وقائدة محور المقاومة .

📍فما هو الانجاز الجديد لايران الاسلام في مجال الاسلحة المتطورة.

السلاح الجديد والذي كشفت عنه ايران هو ( صاروخ فرط صوتي بإسم فتاح قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة فلا يمكن لهذه الانظمة ايقافه )

📍ان السلاح الجديد رسالة.

١. لاسرائيل. انك اذا فكرت في الاعتداء على ايران فسوف لن يتاخر الرد بل هي دقائق وتنزل عليك الصواريخ .....

٢. لامريكا والغرب وحلفائهم في المنطقة كي يعلموا ان ايران الإسلام ماضية في تطوير منظومتها التسليحية ولن تتوقف عن حماية نظامها الاسلامي ....

📍ان الانتظار الايجابي للامام صاحب العصر والزمان عليه السلام،  ليس في السكوت والعزلة وترك العمل.

إنما الانتظار الايجابي في التطور والتقدم على كل الاصعدة والمستويات.

وهذا ما تقوم به ايران الإسلام ومنذ انطلاقها.

📍حفظ الله ايران وقادتها المخلصين حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه....

 

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