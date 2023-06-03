المقالات

قراءة للداخل الإيراني في ضوء برقيات التعزية بوفاة الإمام الخميني(ره)


د.محمد العبادي ||

 

لقد بدت تجليات القدرة الإلهية واضحة عندما أطاح الشعب الإيراني بتظاهراته السلمية بأعتى الطواغيت الذي تقف خلفه القوى الغربية الكبرى.

لقد كان الإمام أمة فرداً ،وجمعاً وتراً ،ثم أصبح أمة لأمة ،وإماماً يقود الناس نحو التحرر والإنعتاق .

إنه الخميني العظيم الذي أسس بنيان وحدة الأمة على تقوى من الله ؛ فاستقبل ندائه الأحرار في العالم .

عندما رحل الإمام الخميني (ره) وطوى سفره من هذه الدنيا في ٤/ حزيران /١٩٨٩م  كان كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين يرون أن الثورة الإسلامية في إيران سوف تفقد وهجها وقوتها وبريقها وتأثيرها ،وستبدأ الأجنحة السياسية فصلاً من الصراعات على النفوذ والقوة والجاه.

لقد كانت بيانات وبرقيات التعزية التي صدرت بمناسبة وفاة الإمام الخميني تعكس الصورة الحقيقية داخل إيران ؛ ففي بيان طلاب الجامعات وأساتذتها نشاهد العاطفة طافحة من خلال كلمات الحزن والرثاء بفقدان الإمام، لكنهم مع شدة تأثرهم بفقدان الأب الكبير الطيب يرفعون ويلوحون بعلم الجمهورية الإسلامية في مسيرة التعزية. 

إنها إشارة مفهومة منهم في التمسك بشعارات الثورة الإسلامية والعيش تحت ظل ذلك العلم المقدس.

اما رسالة التعزية التي كتبها أصناف مختلفة من الناس ؛ فقد كان فحوى تلك الرسالة إلى أن الأعداء يرون أن كل شيء قد إنتهى بوفاة الإمام الخميني، لكنهم لم يعرفوا الحقيقة وهي أن العلاقة الروحية للشعب لم تقتصر على حبهم للإمام فقط ،بل لنهج الإمام وللمسؤولين في النظام الإسلامي.

إن مفاد هذه الرسالة هي ان الشعب يسير على خط الإمام الخميني، وان القاعدة الشعبية باقية على العهد لم تبدل تبديلاً.

واعجبت بمحتوى برقية التعزية الصادرة عن ممثلية الولي الفقيه، ووزارة جهاد البناء حيث كانت تلك البرقية تتضمن أبعاداً معنوية ،وتدعو إلى مضاعفة الجهود والعمل معاً .

تلك الرسالة تقول : (في هذا اليوم نشعر ان المصيبة عظيمة والحدث جلل وثقيل قد خرج من حدود تصورنا،ولذا يجب علينا مضاعفة الجهود تماماً مثلما يفقد الإنسان عينه ،فإنه يقوم بمضاعفة عمل سمعه وشمه ولمسه وباقي الحواس ورغم أن ذلك لايعوض فقدان حاسة البصر ،لكن علينا أن نضاعف قدراتنا وعملنا .نحن اليوم بعد أن فقدنا الإمام الخميني الذي هو نور عين الثورة، وفقدنا هذه النعمة علينا أن نعزز قدراتنا ونزيد من طاقتنا وقوتنا).

 إن هذه العبارات الواردة في برقية التعزية تشير بوضوح إلى أن الأمل معقود بهمم الرجال ،وأن الطريق يتسع لأهله عندما يسيرون على درب الإمام الراحل .

وكان مؤسسة رئاسة الجمهورية آنذاك قد أصدر بياناً ، فيه عاطفة وأحاسيس وعلاقة صادقة  في محبة الإمام الخميني ومكانته في جسم الأمة، ومما جاء في البيان :( اللهم إنا نعوذ ونستجير بك .إلهي ان قلوبنا مكلومة ونسلمها لك فيما قضيت علينا من الحزن والحداد.

إنه لخبر ثقيل وأليم لاتستطيع ألسنتا ان تنطق به. كيف لنا أن نصدق في أن قائد قافلة الحب ،ومعز الإسلام وروح الله وروح الناس ،وصاحب الاستقامة في ساحات الشرف والجهاد والكرامة، وذخيرة الأنبياء ومعلم مدرسة التضحية الخمينية في تحطيم الأصنام قد رحل عنا  وانضم إلى الخلود .

كيف لنا أن نصدق أن العبد الصالح  والقائد العظيم للأمة الإسلامية لم يعد بيننا ؟! هل نصدق أن الرجل صاحب القلب الطيب الذي ينبض بذكر الله وحب الأمة قد غادر عالمنا ،وعاد إلى الملكوت الأعلى .

إنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية إذ تقدم تعازيها إلى صاحب العصر ؛فإنها تتمنى السير على طريق الإمام الخميني قدس سره وتنعى للأمة الايرانية الحرة المسلمة هذا المصاب الجلل ،ونسأل الله تعالى الصبر لهذه الأمة المقاومة والمفجوعة ).

وايضاً كان رئيس مجلس الشورى وأعضاء البرلمان قد أصدروا بياناً اختصر نصه وانتقل إلى موجز المعنى فيه؛ حيث ورد فيه أن رئيس وأعضاء المجلس كانوا يتابعون المحافل الإعلامية والسياسية حيث كانت تلك المحافل تتصور أن جذوة الثورة ستنطفئ عند وفاة الإمام الخميني،  وستحصل صراعات داخلية ،لكن كل تلك التصورات والتخمينات كانت بعيدة عن إدراك وفهم الواقع داخل إيران حيث بلغت الثورة الإسلامية مرحلة النضج والوعي وكانوا بعيدين عن الواقع .

هناك بيانات وبرقيات تعزية أخرى صادرة عن مسؤولين وعن أئمة الجمعة وعن نقابات مهنية ومنظمات مدنية مختلفة ،لكننا اكتفينا بهذا المقدار بحسب ما يناسب المقام ،وقد كشفت البرقيات والبيانات المختلفة عن مدى الحب الذي يكنه الشعب الإيراني  للإمام الخميني (ره) ومدى عمق العلاقة بين الشعب وقادته ،وأنهم يدركون اهمية التضامن والتماسك الإجتماعي في الظروف الحساسة . لقد ٠٠كان الإمام الراحل أمة لكل الأمة ولأجله هبت له الجموع المليونية عند مجيئه وعند رحيله .

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لسنا  قبيلة " ووراني".. !
قراءة للداخل الإيراني في ضوء برقيات التعزية بوفاة الإمام الخميني(ره)
التاريخ المترنح.. بين الجواري أمهات الخلفاء والحور أمهات المؤمنين
رجلٌ من قُم..
في ذكرى الرحيل.."محورية الدين في الحياة" وفق رؤية الامام (قدس)
تقديس الاشخاص، تقييم لنتاجهم الاعجازي. !
الخميني للاقتداء لا للذكريات
بمناسبة ذكرى الانطلاقة التاسعة: الفعل القتالي في تجربة الحشد
طريقة التنمية العراقية..مو كل مدعبل جوز..!
ابعاد نهضة الامام الخميني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك