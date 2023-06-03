انكار الاتفاقية الصينية وحقائق التاريخ..!

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

📍إنكار الاتفاقيات مع الصين ومنها الطريق والحزام من قبل مسؤولين وصحفيين ومحللين ومستشارين مع وجود تسجيلات صوتية وصورية ووثائق مكتوبة موقعة وتصريحات لقادة البلد والفترة تعتبر قياسية كذب فاضح مؤلم ..

📍وهذا الانكار يدعو الانسان للتفكر بتاريخ الاسلام العظيم خاتم الاديان ......

🖍اولا . كيف تم حفظ التراث الاسلامي الحقيقي طوال هذه القرون مع حكومات ظالمة وفاسدة ومبغضة لاهل البيت عليهم السلام والخط الرسالي المحمدي الاصيل.

🖍ثانيا. من هؤلاء الابطال الذين حفظوا الاسلام الحقيقي بارواحهم ودمهم وبذلوا كل ما يستطيعون من اجل حفظ الاسلام ومذهب اهل البيت عليهم السلام فيجب على الامة شكرهم والترحم عليهم فلولاهم لما وصل الاسلام الاصيل الينا طوال هذه القرون...

🖍ثالثا. ما هي الطرق التي استعملها العلماء واصحاب المذهب الحق من اجل الحفاظ على التراث الاسلامي واخفائه على السلطات الظالمة ...

🖍رابعا. كم من عمليات الدس والتزوير حصل في التاريخ الاسلامي من قبل الحكومات الظالمة الفاسدة التي تعاقبت على حكم الامة ...

🖍خامسا. كم غابت من كتب وروايات واحاديث ولم تصل إلينا عن الاسلام وفكره وعلومه ومعارفه ...

🖍٦. تبقى الحكومات ما دام لا يقودها الولي المعصوم او الاقرب الى المعصوم لا يمكن الوثوق بها حتى وان انتمت ظاهرا الى اهل البيت عليهم السلام، فهي تفكر في مصالحها اكثر مما تعمل من اجل الاسلام والمجتمع ومصالحه.

📍يبقى الحافظ هو الله تعالى ببركة الوجود المقدس والمبارك لولي الله الاعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام.

📍ويمكن القول ان احد الادلة على وجود صاحب العصر والزمان عليه السلام هو بقاء الشريعة وحفظه لشريعة جده لحد هذا اليوم .فببركة وجوده ودعائه ، حفظ الله شريعة الاسلام ومذهب الحق رغم الظروف وقسوة الحكام على مر العصور.....

📍اللهم خذ بأيدينا الى قربك ورضاك، ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين ابدا يا ارحم الراحمين بحق محمد وال محمد صلواتك عليهم اجمعين.

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