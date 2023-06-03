الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

📍انك تستطيع أن تعرف عظمة الانسان من خلال وسائل ووسائط مختلفة ، ومنها الاثار وما يتركه هذا الانسان من بعده من منجزات واثار لها الاثر في الواقع ، ولاجل ذلك يمكن النظر الى عظمة الامام الخميني رضوان الله عليه من خلال جملة آثار تركها تدل على عظمته ومكانته واخلاصه وان قيامه بالثورة حتى رحيله كان لله تعالى ......

ومن آثار الامام الظاهرة .

🖍١. انه ترك لنا الامام الخامنئي حفظه الله ورعاه الذي هو تربيته ،وهو اعظم قائد معاصر ممهد لدولة العدل الالهي موجود في الارض ....

🖍٢. قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها في كل المجالات.

🖍٣. دفاع ايران الإسلام عن المظلومين والمستضعفين في العالم.

🖍٤. من آثار الامام الخميني حزب.... الله الذي اذل وقهر ولا يزال يقهر اسرائيل.

🖍٥. تحول ثورة الشعب الفلسطيني من الحجارة الى الصاروخ ...

🖍٦. انبثاق الحركات الاسلامية الثورية في العراق .

🖍٧. انتشار الاسلام المحمدي الاصيل في العالم ومنها أفريقيا انتشارا كبيرا.

🖍٨. الحركة الحوثية وقيادتها لليمن .

🖍٩. وجود محور المقاومة .

🖍١٠. قيادة التشيع للعالم الاسلامي بعد اكثر من قرن من تزعم السنة للعالم الاسلامي.

🖍١١. الوقوف بوجه المخطط الأمريكي الغربي الصهيوني في القضاء على الاسلام.

🖍١٢. والأهم من ذلك كله العمل من اجل التمهيد للامام صاحب العصر والزمان عليه السلام....

هذه آثارنا تدل علينا.... فانظر بعدنا الى الآثار

اللهم حتى ظهور المهدي احفظ لنا هذه الثورة وقائدها برحمتك يا ارحم الراحمين....

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