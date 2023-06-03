المقالات

      عظمة الامام الخميني رضوان الله عليه.


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

 

📍انك تستطيع أن تعرف عظمة الانسان من خلال وسائل ووسائط مختلفة ، ومنها الاثار وما يتركه هذا الانسان من بعده من منجزات واثار لها الاثر في الواقع ، ولاجل ذلك يمكن النظر الى عظمة الامام الخميني رضوان الله عليه من خلال جملة آثار تركها تدل على عظمته ومكانته واخلاصه وان قيامه بالثورة حتى رحيله كان لله تعالى ......

      ومن آثار الامام الظاهرة .

🖍١. انه ترك لنا الامام الخامنئي حفظه الله ورعاه الذي هو تربيته ،وهو اعظم قائد معاصر ممهد لدولة العدل الالهي موجود في الارض ....

🖍٢. قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها في كل المجالات.

🖍٣. دفاع ايران الإسلام عن المظلومين والمستضعفين في العالم.

🖍٤. من آثار الامام الخميني حزب.... الله الذي اذل وقهر ولا يزال يقهر اسرائيل.

🖍٥. تحول ثورة الشعب الفلسطيني من الحجارة الى الصاروخ ...

🖍٦. انبثاق الحركات الاسلامية الثورية في العراق .

🖍٧. انتشار الاسلام المحمدي الاصيل في العالم ومنها أفريقيا انتشارا كبيرا.

🖍٨. الحركة الحوثية وقيادتها لليمن .

🖍٩. وجود محور المقاومة .

🖍١٠. قيادة التشيع للعالم الاسلامي بعد اكثر من قرن من تزعم السنة للعالم الاسلامي.

🖍١١. الوقوف بوجه المخطط الأمريكي الغربي الصهيوني في القضاء على الاسلام.

🖍١٢. والأهم من ذلك كله العمل من اجل التمهيد للامام صاحب العصر والزمان عليه السلام....

هذه آثارنا تدل علينا.... فانظر بعدنا الى الآثار

 اللهم حتى ظهور المهدي احفظ لنا هذه الثورة وقائدها برحمتك يا ارحم الراحمين....

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخُميني أضخم نائب..!
انكار الاتفاقية الصينية وحقائق التاريخ..!
رحيل القائد العاشق
نصيب الخميني(رض) من جده أمير المؤمنين (ع)
الموقع الاستراتيجيّ للمقاومة
      عظمة الامام الخميني رضوان الله عليه.
من يرسم لوحة الإبداع ؟!
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
" الصبي "..!
من هو هذا الرجل ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك