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احذروا البكبك الأصفر..!


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحفي

 

في   تسعينات القرن الماضي   انتشر    في   ( قناة الشباب  )  لغزا سمي  " بالبكبك الاصفر  "  ولم يتذكر الجيل الجديد الا من عاصرونا.

وقد نشر  " كحزورة  " 

وظل الاعلان   يتداول مدة طويلة  حتى كثُرت حوله الاقاويل    والاشاعات وألفُت حوله القصص والتكهنات والنكات وظل الناس   يتساؤلون كثيرا    مالمقصود بالبكبك الاصفر ؟؟ فهل يعود لنا البكبك الاصفر( البعث) بلون آخر بعد ان صبغ تاريخه بالدم والنار؟

في تصريح سابق ل رغد صدام حسين وهي تتحدث عن طموحاتها السياسية بالقول :( اني ماعندي طموح اني عندي ارادة قوية لان اكون جزء من مرحلة وطنية قادمة ليست بعيدة بإذن الله ، جاهزة مع اصرار قوي وستكون لي بصمة قوية ) .

بدأت بخطاب لرغد صدام حسين واستذكرت قبلها مقدمة لعنوان المقال(احذروا البكبك الاصفر)  لاستدرج في حديثي عن امال وطموحات حزب البعث بالعودة خصوصا بعد ان سمحت المملكة الاردنية ومنحت الأذن بنشاطه مع وجود رمز يلتف حوله البعثيون وهي( رغد صدام حسين) غض النظر عن كونها سياسية او لها باع طويل بالسياسة أو عادت لتنتقم لوالدها ، ولكنها طموحة للعودة لتسويق نفسها عراقية من حقها أن ترشح .

 فهل المفوضية لاتمانع من الترشيح وهل ستدقق في ملفاتها فيما اذا كانت مستوفية الشروط ام لا لترشيحها على اعتبار ان الديمقراطية مبسوطة للجميع أم تقف إلى جانب البعثيين الذي يرشحون بمسميات وتحالفات أخرى.

البكبك الاصفر عنوان استعاري فيه من الغموض ما يتطابق مع النشاط البعثي الذي اتسم بالسرية في داخل العراق وخارجه بعد سقوط نظام البعث .

يسعى حزب البعث للدخول بقوة إلى الانتخابات البرلمانية تحت تحالفات ومسميات وتكتلات وعناوين أخرى بعيدا عن الاسم الحقيقي له لكونه غير مرغوباً به ، بعد ان دخلوا افرادا بالترشيح الى السلطة التشريعية والتنفيذية واستلموا مناصبا في الحكومات المتعاقبة  .

 (التحالف البعثي) الجديد  يضم أحزاب وحركات وشخصيات معظم قياداتها خارج العراق وفي امريكا والأردن وشخصياته قريبة من الإدارة الامريكية .

التحالف تشكل منتصف 2020  بقيادة احد قيادات حزب البعث وهو نشط في أمريكا وقد أبدى استعداده للتعاون مع الادارة الامريكية وتنفيذ كل مامطلوب منه مقابل دعمه في الانتخابات القادمة .فهل تستطيع امريكا فرضه؟

يضم هذا التحالف العديد من الأحزاب والتكتلات والشخصيات منها :

_حزب الصقور العراقي لشخص عراقي  من (كوردستان) له علاقة بشخصيات في الحزب الجمهوري الامريكي يعيش في هولندا ويلتقي بشخصيات صهيونية.

_حزب العراق الجمهوري والأمين العام عراقي متجنس أمريكيا.

_ حركة نساء العراق  الامين العام شخصية نسائية لها حضور ونشاطات عالمية نسوية .

_حركة العراق أولا والأمين العام احد رجال المخابرات وله دور في إثارة الفوضى في تظاهرات تشرين وحرفها عن مسارها وله تواصل مع اعضاء حزب البعث في الداخل والخارج.

_منظمة التعاون العراقية الامريكية لمحاربة الفساد في العراق ( عنوان مبهر) رئيسها صحفي عراقي يقوم بجمع المعلومات والوثائق لشخصيات ومؤسسات ورفعها للخزانة الامريكية لغرض إصدار عقوبات أو قرارات تجاه الشخصيات  وله تواصل مع (رغد صدام ) في محاوله لكسب تاييدها للترشيح  في الانتخابات.

هناك محاولات جادة لتسجيل هذا التحالف لدى المفوضية

وعلى هيئة النزاهة والمسائلة والعدالة تفعيل دورها بعيدا عن التاثيرات السياسية والعلاقات ويجب التحقق من التحالفات بمجملها وليس التدقيق فقط في الشخصيات .

الشيء الذي نتفق عليه هو أن امريكا ستفعل اي شيء من أجل مصالحا أولا وستهدد باي شيء من أجل مصالحها ثانيا وان استوجب تغير مجرى العملية السياسية ، اعتقد سيعود البعث بلباس آخر ولون آخر وعنوان آخر ليسوق نفسه بتاييد دولي اذا لم يحسن السياسيين إدارة السلطة بحنكة وذكاء  . 

وحتى ذلك الحين ستحل حزورة البكبك الاصفر لنكتشف سرها بعد ان تتحقق النبوءات .

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