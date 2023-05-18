ما سبب قوامة الرجل على المرأة في الاسلام ؟!

د.مسعود ناجي إدريس ||

جواب: قوامة الرجل على المرأة حكم قرآني يُشير إلى ولاية وإدارة الرجل لشؤون الأسرة وتدبير شؤون المرأة وتأمين احتياجاتها. وحول ما هي نوعية قوامة الرجال في الأسرة، فهناك ثلاث مناهج عامة تم طرحها بين المفكرين الشيعة، وهي الرئاسة، والكفالة، والجمع بين الرئاسة والكفالة.

إنَّ إسناد مسؤولية وإدارة الأسرة إلى الرجل، بناءً على آية الرجال قوامون على النساء، هو لوجود الخصائص الجسدية والطبيعية في الرجل مثل القدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، وقدرته على تحمل الأعمال الشاقة، وكذلك التعهد بدفع النفقة من أجل العيش وفق حياة كريمة، ودفع مهر المرأة.

وفيما يتعلق بحدود قوامة الرجل على المرأة، ذهب البعض أنَّ القوامة تشمل الرجال والنساء وليس الزوج والزوجة فقط، بل هو حكم شامل يختص بنوع الرجال على نوع النساء. من ناحية أخرى، يعتبر معظم المفسرين والفقهاء إنَّ الآية مرتبطة بمجال الأسرة وليس المجتمع، ومختصة فقط بالعلاقة بين الزوج والزوجة وإدارة الرجل في الأسرة. وإنَّ تشخيص المصلحة العامة في إدارة الأسرة هو أهم حكمة تتعلق في قوامة الرجل على المرأة.

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