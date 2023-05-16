الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي

روايات الامام الصادق عليه السلام في المهدي عج

كل الائمة عليهم السلام اشاروا الى موضوع الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وغيبته . وللامام جعفر الصادق عليه السلام بعض الروايات التي اسهمت في ارساء قضية الإمام عليه السلام ومنها ....

📍1 ـ عن معمر بن راشد، عن الإمام الصادق(عليه السلام) في حديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) جاء فيه: «... ومن ذرّيتي المهدي، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته، فقدّمه وصلّى خلفه».

📍2 ـ وعن أبان بن عثمان، عن الإمام الصادق(عليه السلام) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حديث قاله لعلي(عليه السلام): «...كان جبريل(عليه السلام) عندي آنفاً، وأخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً، من ذريتك، من وُلد الحسين».

📍3 ـ وعن معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق(عليه السلام) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حديث آخر: «... إن جبريل(عليه السلام) أتاني فأقرأني من ربي السلام، وقال: يامحمد، ... ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه، إذا أهبطه الله إلى الأرض، من ذرية علي وفاطمة، من وُلد الحسين(عليه السلام)».

📍4ـ عن صفوان بن مهران الجمّال، عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «من أقرّ بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء وجحد محمداً(صلى الله عليه وآله) نبوته...».

📍5 ـ وعن غياث بن إبراهيم، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، عن آبائه:، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قال: «من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني».

📍6 ـ وعن غياث أيضاً، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): قال: «من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية».

📍7 ـ عن زرارة، عن الإمام الصادق(عليه السلام): «إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت: ولِمَ؟ قال: إنه يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، يعني: القتل»

📍8 ـ وعن المفضل بن عمر، عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «أما والله ليغيبنّ إمامكم سنين من دهركم، ولتمحصن حتى يقال: مات أو هلك بأي واد سلك، ولتدمعنَّ عليه عيون المؤمنين ولتكفأنّ كما تكفأ السفن في أمواج البحر، ولا ينجو إلاّ من أخذ ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أيُّ من أيٍّ، قال: فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبدالله؟ فقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول: إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أيٌّ من أيٍّ!! فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفّة، فقال: يا أباعبدالله ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم، قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس».

📍9 ـ وعن سدير الصيرفي، والمفضل بن عمر، وأبي بصير، وأبان بن تغلب، كلهم عن الإمام الصادق(عليه السلام) في حديث طويل جاء فيه قوله(عليه السلام): «... سيدي غيبتك نفت رقادي، وضيّقت عليّ مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد ...» وحين سألوه(عليه السلام) عن سرّ توجعه، قال(عليه السلام): «نظرت في كتاب الجَفْر صبيحة هذا اليوم ... وتأولت فيه مولد قائمنا، وغيبته، وإبطاءه، وطول عمره، وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته ...»

📍عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الامام جعفر الصادق عليه السلام.

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