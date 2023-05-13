صرح برزان وحضور الإرهابيين ..!

محمد صادق الهاشمي ||

اليوم تم افتتاح صرح برزان في قرية برزان التي هي مسقط رأس ملأ مصطفي البرزاني.

ولنا كلام طويل لعدم وجود صرح يتحدث عن جهاد الشيعة وحرق قراهم في الجنوب ودفنهم احياء وعدم تخليد القبور الجماعية فضلا عن ضرب مراقدهم المقدسة واغتيال مراجعهم العظام وكان حري بالشيعة أن يخلدوا تاريخهم .

الغريب في الأمر هو حضور المسؤولين العراقيين لحفل الافتتاح وبحضور ومشاركة الأحزاب الإيرانية المتمردة والتي أعلنت أنها تمارس الإرهاب وقامت بعمليات عسكرية ضد الأمن الإيراني.

فهل من مصحلة المسؤول الشيعي العراقي دعم الإرهاب ضد دول الجوار والحضور في موتمر يحضر فيه قتلة الشعب الإيراني المسلم؟.

وهل تقبلون لاي دولة بما فيها إيران أن تستضيف من يقتل الشعب العراقي؟

اليس هذا الأمر منافي للأعراف والقوانين الدولية وحسن الجوار واحترام الأمن للدول المجاورة؟

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