بالابتكارات وبالعلم ترقى الامم

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

عمد الإنسان على محاولة تحسين ظروف وأوضاع حياته نحو الأفضل والأحسن منذ نزول أبو البشرية آدم عليه السلام من الجنة إلى كوكب الأرض الدامي والذي كان ولازال ساحة إلى الصراعات، لم يكن إنساننا هذا الحالي هو الصنف الأول من المخلوقات التي عاشت على كوكب الأرض، بل سبق نزول آدم عليه السلام وجود مخلوقات أخرى عاشت وانقرضت وانتهى ذكرها من الكرة الأرضية.

بل علماء الآثار اكتشفوا هياكل عظمية لديناصورات منقرضة عاشت على كوكبنا هذا قبل مئات ملايين السنين، الإنسان يحاول تطوير اوضاعه المعاشية نحو الأفضل، والخوف من المستقبل حالة ملاصقة للإنسان، الخوف كان عامل ايجابي للإنسان في عملية تطور حياته، يحسب حسابات صحيحة قبل أن يتقدم خطوة للأمام، الخوف لاتعني الجبن والانبطاح، مثل ما نشاهد ذلك في عالمنا العربي بحيث باع الحكام والخونة والعملاء الأوطان بسبب الخوف من قوى الاستعمار.

الإنسان تعايش مع الطبيعة، و درس الظواهر الطبيعية، بواسطة العقل جعل كل أمور الطبيعة والمخلوقات الغير بشرية في كوكب الأرض في خدمته،

بالعلم والابتكارات تحققت نجاحات ليس لها اول ولا آخر، بفضل المبتكرين والعلماء من بني البشر، تمكن العلم من قراءة الطقس وتحديد حالات الطقس قبل أيام وأشهر وسنوات، أنا شخصيا يوميا عندما استيقض من النوم، افتح تليفوني واشاهد صفحة الطقس في الدنمارك وفي المدينة التي اسكن فيها، تجد مخطط بياني محدد بها تقلبات الطقس خلال جميع ساعات اليوم، واضعين صور في كمية الامطار والثلوج، وسرعة الريح، وإذا كانت شمس ساطعة يكتبون الطقس مشمس، مراكز البحوث، والعلماء والباحثين يعملون ليل نهار في المراكز ومختبرات الجامعات العلمية لإنجاز ابحاثهم، ابني الكبير عندما كان يدرس في كلية الهندسة، كان يخرج باليل، أسأله يقول لي ذاهب إلى الجامعة، بقيت في شك، كيف طالب يذهب في منتصف الليل إلى الجامعة، سألت اهل الخبرة، والذين تخرجوا من الجامعات الدنماركية،قالوا لي الجامعات والمختبرات والمكتبات داخل الجامعات مفتوحة ليل نهار، لتسهيل عمليات البحث والدراسة للطلاب.

المفكرون في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية يسهرون الليالي ويكون جهدهم منصب على تحليل وتفكيك قضايا الحرب والسلام، وتُعقد الدول المتقدمة الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ترصد لها ملايين الدولارات، يتم استضافة باحثين من كل دول العالم بما فيها دول العالم الثالث. يتم استضافة باحثين وعلماء عرب في إلقاء كلمات يتحدثون بها، عن تجاربهم في مختلف القضايا التي تواجه البشر، حتى في محاربة الإرهاب ، توجد مراكز اوروبية استضافت ضباط عراقيين من قادة الجيش العراقي للحديث عن تجاربهم، وقيادتهم المعارك في هزيمة القوى الإرهابية الداعشية، في معركة تحرير الموصل بشكل خاص، الغاية من تنظيم المؤتمرات الاستفادة من التجارب العملية.

في الدول التي تعرضت للاحتلال من قبل الدول الاستعمارية القديمة والاستعمار الحديث، افضل سوق رائج هو كثرة السحرة والدجالين الذين يدعون أنهم يتنبؤن للمستقبل، وللاسف تجد نسبة عالية من الناس رغم أنه يصلي ويصوم ومؤمن يذهب بسرعة البرق إلى عراف أو عرافة لكي يعرف مستقبله البائس،

العوام من الناس عندما يذهبون إلى الدجالين يتبعهم حتى الاغنياء وشيوخ القبائل والساسة، جرذ العوجة وعارها صدام اسس مركز جمع به كل الأشخاص الموهوبين في قضايا السحر والأحلام وضمهم إلى جهاز مخابراته لكي يعطوه أسماء قادة الجيش الذين يشك أنهم لايوالوه ليقوم في تصفيتهم، كلامي ليس افتراء، في خريف عام ١٩٨٩ صدر كتاب من رئاسة أركان الجيش وبه امر من صدام الجرذ يطلبون من الوحدات العسكرية تزويدهم في أسماء الأشخاص الذين لديهم الحاسة السادسة أو أصحاب الأحلام التي تتحقق، وأتذكر آمر الوحدة العسكرية بوقتها كتب على الكتاب الذي هو مكتوب عليه سري وشخصي، كتب عليه إطلاع الضباط، ومسؤول القلم عرضه على الضباط، اكيد الكتاب موجود في أرشيف وزارة الدفاع العراقية ليومنا هذا يمكن نشر صورة الكتاب ليطلع العراقيين على خسة صدام الجرذ ابناء الشعب العراقي، من ضمن الاسماء التي تم اخذها بذلك الوقت ابو علي الشيباني، ووظف في جهاز مخابرات صدام رغم انفه، شاع اسم كردي اسمه لقمان، قالوا أنه يتنبأ في اليوم الثاني تم خطفه من السليمانية ليعيش في بغداد يعطي معلومات إلى صدام القذر الجرذ، لم يبقي صدام النتن موبقة إلا وفعلها.

اليوم وبعد ثورة الاتصالات العالمية، البشرية أصبحت في قمة العلوم المعرفية، في كل المجالات، في اليوتوب كل شيء،موجود، تعليم الدراسة بكل مراحلها، تجد معلمين ومدرسين وأساتذة جامعات يشرحون المواد الدراسية بشكل سهل ومبسط اسهل من مدرس المادة في الثانوية أو المعهد أو الجامعة، في مجال الطبخ، تجد آلاف المتخصصين من الطباخين والهواة يعلمونك كيف تعد الطعام والحلويات، في مجال تصليح السيارات والتليفونات تجد متخصصين، في مجال الصحافة،

في مجال الأمراض وانواعها واعراضها تجد أطباء متخصصين يعطونك النصائح والإرشادات.

انا شخصيا بالفترة الأخيرة خصصت ساعات طويلة من وقتي في معرفة أسرار الزراعة، ورغم انا من عائلة فلاحية وقرات منهاج كليات ومعاهد الزراعة بالعراق، عندما دخلت إلى مواقع الزراعة في اليوتوب وجدت نفسي جاهل وأمي، الكثير من أهلنا كانوا يزرعون على سبيل المثال فسائل نخيل، بطرق بدائية، كان اذا تزرع مائة شتلة يموت ثمانين أو تسعين وتنجح عشرين أو عشر شتلات فقط، أما الان توصل مهندسين زراعيين مصريين إلى طريقة بسيطة سهلة يتم وضع فسائل النخيل في سنادين تملى بالتراب والرمل وحتى لو رمل البناء، ويتم ثقب السندانة من الاسفل، ويتم سقي الشتائل بالماء بشكل متواصل بالصيف يومي، خلال ثلاثة أو أربعة اشهر، تخرج جذور للفسائل، تترك الفسيلة في السندانة إلى أن تخضر وتنمو، تذهب إلى الحقل أو البستان يتم حفر حفرة وتملىء في تراب مزيج ويوضع أيضا رمل وحتى لو رمل البناء وتوضع الفسيلة بالمكان المخصص، نسبة النجاج ١٠٠% المطلوب من قنوات الدولة العراقية الفضائية التركيز على عرض مقاطع الفيديو لتعليم الناس كيف يزرعون الفسائل، شر البلية مايضحك، عندنا رمان بالجنوب يكون صغير الحجم على عكس رمان محافظة ديالى، كنا نعتقد اذا أحضرنا شتلات رمان ديالى إلى الكوت أو قضاء الحي لاتنتج نفس الرمان الموجود ديالى وان الشجرة تموت، الآن تبين أن رمان ديالى اذا زرع في قضاء الحي يعطي نفس المحصول ونفس النوعية.

ومن المؤسف لازال سوق العرافين وقارىء الكف رائجة وعامرة في دول الشرق الأوسط، رغم تطور العالم في كل مجالات الفكر والوعي، وعمَّ وانتشر التعليم، لا يزال الكثير من ابناء الشعوب العربية بما فيهم حملة الشهادات العليا، يجلسون بين يدي العرَّافين، بحثاً عن إجابة لأسئلة صامتة في قلوبهم، وحتى في عقولهم، لازال الكثير في السعودية يعتقد ان افضل علاج هو تناول ابوال الجمال والحمير، في منصة تويتر، شخص طائفي اثار مواضيع ضد الشيعة، انا قلت له للظاهر تناولك لشرب بول البعير أثر على تفكيرك، المشكلة عندي صديق دكتور جزائري تدخل قال لي سند حديث شرب بول البعير صحيح ومتواتر، قلت له صديقي ماعندي مشكلة في سند الحديث أو صحته أو عدم صحته، كلامي كان رد على شخص طائفي، اثار مواضيع لايقول الشيعة بصحتها، الصديق الدكتور الجزائري شكرني لانني لا اشك في عدم صحة شرب بول البعير، شر البلية مايضحك.

انذكر كنت بسفرة الى أوكرانيا قبل الحرب، كان معي طبيب عراقي، ذهبنا لمعرفة مواصفات وسعر جهاز طبي يشخص حالة المريض بمجرد عرض المريض على الجهاز، سعر الجهاز كان في عشرين ألف يورو، الجهاز يشخص الحالة المريضية وليس الطبيب، بل اكتشف العلماء جهاز لكشف الكذب، ياويل الذي يكذب، الجهاز يعطي اشارة ويفتضح امره، الذكاء الصناعي يبشر بولادة عصر جديد من المعرفة لا يمكن معرفة حدودها.

الذكاء الصناعي ربما ينتج لنا عرافين يستطيعون قراءة ما في داخل البشر، ومعرفة طموحاتهم وأحلامهم ومخاوفهم وبدرجة صحة ١٠٠% .

الرفيق الدكتور فرويد، أوجد ثورة علمية طبية، عُرفت بعلم النفس، هناك من اعتبر طريقة فرويد تتعارض مع الإنسانية لمعرفة أفكار الإنسان الداخلية، رغم ان الطبيب فرويد اشترط موافقة المريض، وليس بالإكراه، او بدون معرفته، تألق الأطباء بالعالم في زراعة الأعضاء، ونقلها من إنسان إلى آخر، استعملوا الخلايا الجذعية في زراعة أعضاء بشرية جديدة، الاكتشافات العلمية استخدمها الاشرار،لقتل البشرية، اخترع العقل البشري الذرة، حولها الإنسان إلى سلاح نووي، لتهديد الحياة البشرية، واخافة الأمم الأخرى وتم استعبادها.

صدام الجرذ وظب ابتكارات العراقيين في مجالات الصناعة، الى أسلحة الدمار الشامل لقتل الشعب العراقي، بشهادة البعثية هدى عماش قالت صدام أمرنا نضع مواد سامة في الحصص التموينية للمحافظات الشيعية لتسميمهم وقتلهم عن طريق الطحين.

ربما هناك الكثير من المثقفين العرب من كتاب وصحفيبن يعتبرون الإنجازات العلمية باتت قوة تخيف البشرية، أقول إلى هؤلاء، البشرية تعيش في قمة الاكتشافات العلمية وخاصة الدنيا مقبلة على شروق شمس الحرية والسعادة في قيام دولة العدل الإلهية والتي لم ولن تغيب عنها الشمس إلا بأمر إلهي، نحب نطمئن كل اصحاب العقد النفسية أننا في انتظار مستقبل مشرق وواعد، يعم السلام والحرية والعدالة، ربما الكثير من الطائفيين لاتعجبهم صورة رجل دين شيعي او معمم، اقول لهم العامة الشيعية عهد معهود عن رسول الله محمد ص وعهد معهود في الديانات السماوية الاخرى، سوف تكون قائدة للعالم، عالم تعمه العدالة والانسانية والمساواة، شاء من شاء وأبى من أبى، للعلم أنا لست اسلامي ولا انتمي لحزب او جمعية إسلامية بل منتمي الى حزب يساري، لكن قراءتي للواقع قراءة واقعية وليست قراءة من منطلق أيديولوجي أو فئوي، العدالة الاجتماعية والمساواة هو هدفنا وهدف كل انسان شريف يعيش في كوكبنا كوكب الأرض.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

3/5/2023

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