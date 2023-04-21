عودة سوريا للحضن..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يتم خداع الشعوب العربية من قبل دول الاستعمار بشكل مستمر، ومن المؤسف قادة العرب هم من ينفذون مخططات الاستعمار، شريف مكة وزعيم العرب السنة ومفتيهم بكل خسة ونذالة تعاون مع دول الاستعمار البريطاني والفرنسي لإسقاط الدولة العثمانية مقابل وعد شفهي وليس مكتوب بطريقة تحريرية ينصبوه ملك على الدول العربية، هذا الغبي كأن لم يسمع في وعود بريطانيا وفرنسا في إعطاء فلسطين لليهود، وهذا دليل أن مفتي مكة كان جاهل وغبي، عندما شنت القوات البريطانية والفرنسية هجومها العسكري على أراضي الإمبراطورية العثمانية، مفتي مكة أصدر فتوى أسلحة دمار شامل، طلب من العرب ترك العسكر العثماني، وطلب من الساسة العرب وشيوخ القبائل في إعلان الحرب على الدولة العثمانية، شكل ميليشيات مسلحة في الحجاز بقيادة نجله الخائن فيصل الاول، وأرسله إلى احتلال دمشق وقتل الجنود والضباط الأتراك، وسلم مفتاح دمشق للقوات الفرنسية الغازية.

شارك مفتي مكة ومعه الجماهير العربية في إسقاط الدولة العثمانية، النتيجة بريطانيا وفرنسا قسمت المنطقة العربية إلى ٢٢ دولة قابلة للانشطار بسبب دمج مكونات ومذاهب غير متجانسة بالكثير من الدول العربية الجديدة وبدون إيجاد دستور حاكم يضمن العدالة والمساواة والمشاركة السياسية بدون إقصاء وتهميش المكونات لتبقى دولنا فاشلة تعاني من صراعات مذهبية وقومية ودينية، ليسهل للاستعمار السيطرة علينا.

غالبية الأنظمة العربية صناعة استعمارية، توجد بعض دول عربية وصل لحكمها العسكر نتيجة انقلابات العسكرية على أنظمة ملكية صنعها الاستعمار، سبب سقوط تلك الأنظمة ووصول العسكر للسلطة لان شعوبهم حية مقاومة ترفض الذل.

لذلك قوى الاستعمار، لم تترك الدول العربية وخاصة التي وصل حكمها العسكر يعيشون بسلام، لذلك قوى الاستعمار جربوا كل مشاريعهم العدوانية في إشعال الحروب والفتن، دعمت انقلابات، احتلت بلدان بسبب أنظمة عربية قمعية قوى الاستعمار دعمتهم ولنا بتجربة نظام صدام الجرذ، هم الذين دعموه ونفذ لهم مايريدونه من حروب وقتل وتهجير، بالاخير احتلوا العراق واسقطوا نظامه، وجعلوا العراق منطلق لتنفيذ أقذر لعبة وهي مسرحية الربيع العربي، هذا الربيع المزعوم، سمح له في تحطيم واستهداف دول عربية ذات انظمة جمهورية فقط ومنع الربيع من الوصول إلى دول الملكيات وشيوخ وامراء مملكات العرب، السبب أن الأنظمة الملكية العربية وأنظمة أمراء البترول يسيرون في فلك الاستعمار، وأدواته، لذلك يمنع منعا باتا مطالبة الجماهير العربية بحقوقها الديمقراطية وتم قمع كل الثورات العربية في السعودية والبحرين والمغرب، ومنع أي شكل من أشكال الحراك الشعبي في الإمارات وقطر والكويت، بل من خلال دول البداوة الوهابية الخليجية تم استهداف العراق وسوريا واليمن وليبيا وتونس والجزائر واخيرا السودان لتحطيم هذه الدول، في اسم نشر الديمقراطية الكاذبة.

ماحدث في سوريا حرب عالمية من خلال العصابات الوهابية التكفيرية، احضروها من مائة دولة بالعالم، لتنفيذ مخطط تدمير سوريا والعراق واليمن، لكن مخططاتهم فشلت بسبب صمود الشعب السوري والعراقي واليمني والليبي، سقطت كل المخططات، سوريا ضمن دول النفوذ السوفياتي سابقا الروسي الحالي، تدخل بوتين لإنقاذ اخر دولة بالشرق الأوسط حليفة إلى روسيا، ومنع من سقوط الدولة السورية.

نتيجة حدوث تغيرات دولية، أيقنت دول الخليج فشل مشاريع تحطيم الدول العربية التي استهدفت من قبل مؤامرة الربيع العربي، لذلك باتت إعادة سوريا للجامعة العربية وإيقاف الإرهاب أمر لامفر منه، رأينا ذهاب وفود خليجية إلى دمشق لإعادة العلاقات.

شيء طبيعي الوزير المقداد يذهب إلى زيارة الجزائر وتونس، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في مؤامرة تدمير سوريا في أحداث الربيع العربي، المقداد لم يذهب للتوسل في إعادة العلاقات، ذهب إلى الجزائر وتونس لان هوى غالبية الساسة وأبناء الشعبين الجزائري والتونسي مع سوريا، لذلك المقداد قال لقناة «الجزائر الدولية»، إنَّ «عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية شِبه مستحيلة قبل تصحيح العلاقات الثنائية»،

المطلب السوري واضح يطالب الدول العربية وبالذات الخليجية في الاعتذار من مشاركتهم في تدمير سوريا.

روسيا وإيران دعموا الدولة السورية اضطر النظام في تركيا بعد فشل محاولة الانقلاب التي مولتها دول الخليج لاسقاط أردوغان إلى تغير مواقفه والذهاب صوب روسيا وايران وكذلك تغير موقف أردوغان من إسقاط النظام في سوريا.

من النكت الساذجة نقرأ مقالات إلى كتاب من كلا الجنسين، كانوا من النخب المثقفة للقوى اليسارية العربية يتحدثون أن نظام بشار الأسد لديه مخاوف من نفوذ ايران وقوى المقاومة في سوريا، شر البلية مايضحك، هؤلاء قاتلوا معه في وقت المحنة، ورحم الله الصحابي الجليل ابن مسعود كانت علاقته سيئة مع الخليفة عثمان بن عفان، حتى تعرض للجلد بسبب رفضه تصرفات والي عثمان في الكوفة بسبب احتسائه الخمر وهو الوليد بن عقبة الاموي، تمرض ابن مسعود قبل وفاته ذهب له الخليفة عثمان وقال له اذا كنت محتاج فنحن نقضي حوائجك، رد ابن مسعود على الخليفة، في وقت ماكنت محتاج لم احصل على مساعدة، واني اوصيت بناتي بقراءة سورة الواقعة في كل ليلة لأنني سمعت رسول الله محمد ص من قرأ سورة الواقعة مساء كل ليلة لم يصبه الفقر، شكر الخليفة عثمان وقال له نحن لسنا بحاجتها، لذلك الدولة السورية تحترم كل القوى التي وقفت معها في ساحة العسر والحرب، لذلك مانقراه من هراء من الكتاب والصحفيين من فيالق الارازاق مجرد أكاذيب الغاية كسبهم للمال الخليجي مقابل كتابتهم مقالات الارتزاق، واختلاق قصص خرافية بوجود صراع روسي ايراني للسيطرة على سوريا، أو وجود صراع مابين القيادة السورية مع اخوة درب المقاومة والصمود، اختلطت دمائهم للدفاع عن الدولة والأرض السورية، اختلاق القصص الغاية خداع القراء العرب، بالقول أن قرارات دول الرجعية في عودة العلاقات مع سوريا صحيحة لمنع نفوذ روسيا وايران، شر البلية مايضحك.

عجوز شمطاء من لبنان كانت ولازالت تدعي اليسارية والديمقراطية، تحولت إلى كلبة لحراسة أنظمة الخليج والتملق إليهم، حيث اختلقت هذه العجوز الشمطاء الساحرة القصة التالية، يقول مصدر دبلوماسي عربي ( يعني كذبة) ، إنه عندما زار الأسد دولة الإمارات العربية المتحدة وخلال العشاء الرسمي الذي أقيم على شرفه في 19 من الشهر الماضي، سُمع أحد كبار المسؤولين الإماراتيين يخاطب الأسد مادحاً ذكاء والده حافظ الأسد وبُعد نظره، وذكّره كيف أنه اشترط في أحد الأيام لاستقبال وفد رسمي إيراني في سوريا أن يكون دخول الوفد من مطار دمشق وليس عبر مطار بيروت، وفي ذلك إشارة واضحة إلى بشار عن الخطوط الحمراء التي كان يرسمها حافظ الأسد أمام الدول بما فيها إيران وأذرعها المنتشرة، لتأكيد مناعة سوريا وكبريائها).

هههه شر البلية مايضحك، كيف هذه العجوز الشمطاء اختلقت من خيالها قصة لا أصل لها، قصص من الخيال والغاية خداع عامة الناس من القراء والمتلقين، نحن في عصر أصبحت الحقيقة مفقودة بشكل نهائي وتام، وأصبح الشريف وصاحب القيم والمبادئ لامكان له، نحن في زمان التفاهة وسيطرة الأراذل، عالم منافق فاقد للانسانية والأخلاق.

وتضيف هذه العجوز الشمطاء القول بعد أن نسجت من مخيلتها القصة الخرافية لكي تبني عليها هذا القول، لذا فإن الأسد لم يعد لديه سوى العودة إلى الصف العربي الذي أبقى الباب مفتوحاً لعودته.

انتهى كلام العجوز الشمطاء، الحقيقة شيء وأقوال فيالق الارتزاق والكذب مجرد نسج قصص خيالية، هناك تطورات حدثت، البترول العربي انتهت اهميته، بعد ان كان بترول الخليج والعراق وإيران والجزائر وليبيا يسد أكثر من ٧٥% من الطاقة بالعالم، وبعد دخول أمريكا كمصدر اول للبترول والغاز بالعالم، لم تبقى سوى الصين والهند يشترون نفوط الخليج ودول الشرق الاوسط، السعودية والخليج لم يبقى لهم سوق سوى الصين، لذلك الصين قامت في وساطة تكللت بالنجاح في إعادة العلاقات مابين السعودية وايران، وشهدنا إيقاف الحرب ضد الشعب اليمني، وشهدنا هزيمة المشروع الداعشي بالعراق وسوريا، شاهدنا الوضع في ليبيا وكيف أصبح الشرق الليبي له مواقف تختلف عن مواقف الغرب الليبي، شاهدنا هزيمة الإخوان في تونس، شاهدنا صمود الساسة في الجزائر وتم هزيمة مشروع القاعدة الوهابي بكل قوة، بحيث كذبة الربيع لم تصل للشعب الجزائري.

الجامعة العربية هي التي طردت سوريا من عضويتها تنفيذا لاوامر دول الاستعمار، مضت احد عشر عاماً وسوريا ليس بالحضن العربي، ارسلوا لهم الأعراب عشرات آلاف الانتحاريين والذباحين أمثال الإرهابي المحَسني السعودي الذي استباح محافظة حلب السورية، سوريا طردت من الجامعة العربية منذ ١١ سنة، بظل غياب سوريا عن الجامعة العربية، ما الذي فعلته الدول الأعضاء بالجامعة العربية، هل اتفق زعماء وقادة الدول العربية في الجامعة البائسة على تعزيز التعاون في البر والتقوى أم كل اجتماعاتهم مبنية على الإثم والعدوان، ألم تكن نفس دول الخليج حاولت احتلال دويلة قطر وتبديل نظامها لولا ايران التي أنقذت أمير قطر من السقوط.

رأينا بالفترة الأخيرة وفود خليجية زارت دمشق، رأينا زيارات إلى الرئيس بشار الأسد إلى عمان والامارات، قابلها زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض واجتماعه مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، أيضا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زار دمشق يوم الثلاثاء، والتقى الرئيس الاسد، حيث استقبله الرئيس السوري.

المشروع الداعشي هزم في العراق وفي سوريا وتوقفت الحرب باليمن، والسودان أيضا تمر في مرحلة مهمة تحسم خلال الايام القادمة، ولم يبقى سوى إعادة سوريا للجامعة العربية وإنهاء صفحة الإرهاب، صمود الدولة السورية انقلب عكسيا على الدول التي إرادة إسقاط النظام، تاريخ الحركات الوهابية التكفيرية اسود في زراعة وبيع المخدرات، ولهم تاريخ اسود في تجارة المخدرات في اففانستان، لذلك

تحولت مناطق سيطرة العصابات الإرهابية في سوريا إلى أماكن إلى زراعة المخدرات وبيعها عن طريق شبكات التهريب لكل دول العالم، لذلك باتت من مصلحة العالم دعم الدولة السورية للقضاء على ظاهرة وجود الجماعات التكفيرية ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات.

نعيم الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21/4/2023

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