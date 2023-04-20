الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي

الحجاب يحتاج الى حجاب ..!

📍اليوم اكثر المحجبات في المجتمع يلبسن ملابس زينة تظهر المفاتن ، تحتاج إلى ملابس اخرى لسترها حتى تكون محجبة وفق ما يريد الله تعالى والدين ، بالاضافة الى ان المحجبات اليوم يكثرن من الزينة على وجوههن وايديهن وارجلهن .......

والله تعالى يقول في كتابه : (ولا يبدين زينتهن .....)

📍وأعتقد أن هذا نابع اما من الجهل بالدين ، او الاستخفاف بالدين ، او التربية غير الصحيحة في الاسرة ، او التأثير بالموديل والمحيط والغيرة بين النساء، وقد تعتبر بعض النساء ذلك من الثقافة ...

📍اللهم وفق نسائنا واجعلهن مؤمنات صالحات طائعات قانتات راكعات ساجدات ممهدات لدولة العدل الالهي وان يربين رجالا صالحين للأمة ، اجعلهن كجداتنا وامهاتنا في الحجاب اللائي كن معممات مشيلات مجرغدات لا يرى منهن شيء ...

📍اللهم اجعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وان زعل علينا الاقرب والابعد ، وان لا تلومنا فيك لومة لائم بحق محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم..

ـــــــــــــــــ