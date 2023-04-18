ان الله كلف تخييرآ، ونهى تحذيرآ

قاسم الغراوي ||

مابين السبب وارتباطه بقرارات الانسان ومابين الجبرية وارتباطها بنوع الاحداث تولد قضية اخرى يقف الانسان معها حائرا حينما يحاول ان يتخذ قرارا ما لتجاوز محنة او موقف او يتصرف وفقا لذلك الحدث الاني.

قد يتصرف لسبب ويتخذ قراره لسلسلة من تراكمات اسباب متصلة ولكنها تنتهي لسبب اخير،اذن فقراره وموقفه فيه حرية ولم يكن مجبرا واذا تم الالتفات للقوانين الشرعية والكونية والوضعية من المؤكد فان التزامك بها يحد من حريتك في اتخاذ قرار او

موقف لكون هناك من يجبرك على الالتزام.

الله سبحان وتعالى خلق الكون بنظام وقدر وجعل لوجوده اسباب وهي ازلية وخلق الانسان فيه وكلفه تخييرا ونهاه تحذيرا ورغم وضوح الرؤية في الشريعة الا ان الانسان يبحث عن الانفلات بارادة وحرية بعيدا عن الوصاية والجبر حول حياته وقراراته ،الا انه حتما سيخسر ولن يكون الرابح دائما فبعض الثوابت التي تاخذ مفهوم الجبر سيكون لها اثر ايجابي .



