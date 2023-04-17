المقالات

انفق ولا تبخل..انفق ولا تعلن..!


الشيخ محمد الربيعي ||

 

[[يا ايها الذين امنوا لاتلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ، وانفقو من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ]] ،يرى منظروا مايعرف بالاقتصاد الاسلامي أن القرآن استبق جميع النظريات الاقتصادية عندما حض على زيادة الانفاق والاستهلاك كوسيلة لانعاش الاقتصاد ...

بل ويعتقد بعضهم ان الاسلام قدم نظرية متكاملة للانفاق استبقت بقرون نظرية الطلب الفعال لعالم الاقتصاد البريطاني الشهير جون مينارد كينز الذي ينصح الحكومات بزيادة الانفاق العام في زمن الركود كوسيلة لتجاوز الازمة وبالفعل فأن نظرة بسيطة على النص القراني تؤكد أنه يتضمن مئات الايات التي تزين للمسلمين حب الانفاق وتدعوهم الى تجنب الامساك ،وهنا سرد فكري موسعة ليس محله ،في ذات الوقت الاسلام يقف ضد الادخار الذي يشمل الاكتناز ، البخل ، الربا [[ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ]] .

محل الشاهد :

 يا ابناء العراق الشرفاء:

قوموا وفقكم الله الى رحمة ربكم ورضاه بالتعاون والتكاتف للانفاق وليكن ذلك عن طريق كل ميسوري منطقة بمنطقتها مثلا ،  فهذا مصداق للوحدة والشعور بالمسؤولية فالغيرة الاسلامية والعربية تدعوكم ان يكون لكم تكليف اتجاه الايتام و الفقراء ، و ان تبذلوا وتنفقوا في سبيل توازن معيشي فليس من الايمان تنام شبعان وجارك عندة اطفال جياع فالله الله بدينكم فقد دعائكم لذلك، على شرط ضمن خطة مرسومه ومنسقة والابتعاد عن الشخصنة والعلاقات

v    انفق ولا تعلن..!

 [[ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بماتعلمون خبير ]]

الاسلام دين النظام والقوانين وكل شيء اسسه ودعى له جعل له نظام ومنهج قويم يجعل منه نتيجة ايجابية بناءه لذات الشخص والمجتمع، فقد شرع الانفاق بحالتين السر والعلانية وجعل كلاهما سلوكا ، ومانتطرق له هو الانفاق الصدقات والتبرعات الطوعية وهذ من القسم الممدوح سرا ، لاعلانية.

ان الانفاق المستحب ان كان بصورة العلانية دون ضرورة ملحة يفقد قيمته الروحية التي يراد منها ان ترتفع بالانسان الى خط السمو الروحي في اجواء القرب من الله ويتحول الى عمل مادي لايستهدف الانسان فيه الا الحصول على عوض مادي مماثل أو مضاعف ، أو التنفيس عن عقدة مرضية ذاتية ضد الاخرين

[[ يا ايها الذين امنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركة صلدا لايقدرون على شيء مما كسبوا والله لايهدي القوم الكافرين ]] فنلاحظ حذر الاسلام من الفئة التي تتظاهر بالانفاق علانية التي تريد من الناس ان يكيلوا لهم الحمد والثناء سعيا للسمعة والمركز مما يكشف ان صفة الانفاق والعطاء ليست صفة فعليا في ذواتهم وانما كان الانفاق لتوجه لغير الله بارضاء مرض نفسي احتوى ذاتها معبر عنه بحب الظهور والانا ولم يكن لوجه الله اي شيء من ذلك.

ايها الشرفاء من العراقيين

من الممكن ان نتكاتف ويسند بعضنا بعضا من خلال التوجه الى تأسس في كل منطقة على سبيل المثال صندوقا [ لتكافل الاجتماعي] في مواجهة كل مايحتاجة ايتام و فقراء تلك المنطقة ، او كل عشيرة تأسس اشباه ذلك الصندوق لكل بيت من بيوتاتها وهكذا لن يبقى فقير او يتم في عوز او حاجة ، وفي ذات الوقت نشكر من هو متصدي للانفاق او المشاريع الخيرية من مشاريع الاحسان و العطاء ، وفي ذات الوقت،نحذر من الوقوع بشباك الشيطان من ابطال الاعمال بالرياء وحب الظهور من خلال التقاط الصور ونشر العوائل وغير ذلك مما يفقد سرية العمل الذي من اهم مقومات قبوله ، فالله الله بحفظ كرامة الناس اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة ببركة محمد واله الطاهرين

اللهم احفظ الاسلام واهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في العراق  ..هل يحترم الصحفي !
إذلال الطاغية في الحياة الدنيا
العراق نحو الإستقرار
هذا ما ينتظر الشعوب المطبعة مع الكيان الغاصب..!
أجملُ لــغة..!
انفق ولا تبخل..انفق ولا تعلن..!
أعياد الشعب الحر..!
وجهة نظر المقاومة واستراتيجية العلاقة مع روسيا والصين
القدس بين الأيام
لا توقضوا الايتام..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك