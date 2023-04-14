دروس من فتنة دولة الخرافة الداعشية

اسعد عبدالله عبدعلي ||

الدروس المستحصلة من محنة ظهور الدواعش مهمة وكبيرة, ويجب ان نقراها جيدا كي لا نقع في نفس المطب مرة اخرى, وهنا احاول سرد ما حدث مع اشارات مهمة, فبعد سنة من فوضى منصات العهر التي انتشرت في المحافظات الساخنة, مع ظهور رجال القاعدة في تلك المنصات, وقابلها ضعف الاجراءات الحكومية, مع تساهل الشريك السياسي الممثل للمكون السني مع الاحداث, بل دافع عنها واعتبرها حق, مع انها كانت تؤسس لفعل مستقبلي مخيف, فالامور لم تكن مجرد تظاهرات, بل خلايا البعث والتكفيريين كانوا يعملون ليل نهار لتنظيم امورهم الى حين ساعة الصفر, فقط كان الخلاف الظهور هل سيكون باسم البعث ام باسم جديد بصبغة اسلامية متطرفة.

وحصل الامر الجسيم.. ففي حزيران من عام 2014 شنت فلول "داعش" حربًا خاطفة على مدن عراقية, وكانت الفاجعة الكبرى بسقوط مدينة الموصل بيد الدواعش, ليأتي زعيمها المجرم أبو بكر البغدادي ويعلن عن اقامة دولة الخلافة في الموصل.

• اسباب ظهور داعش

كل الذي حدث هو نتاج تراكمات حكم القوميين والبعث والطاغية صدام, حيث عمدوا وعبر عقود طويلة الى إقصاء الأغلبية الشيعة, واعطاء الامر بيد الاقلية السنية, ثم جاءت أحداث نيسان-2003 لتغيير المعادلة وتضمحل الهيمنة السنية على البلاد, وتصبح مراكز القرار حسب الصناديق الانتخابية مما جعل الاكثرية هي من تحكم, مما جعل اغلب القيادات السنية التي كانت تتنعم في الزمن السابق تعيش حالة من سخط والتخبط, وبرز بينهم الخطاب الطائفي, فصار للمجاهدين المتطرفين السنة قضية مشتركة تجمعهم مع زعماء القبائل وعناصر النظام السابق تتمثل في مقاومة الاحتلال الأمريكي ومن ثم الحكومة الشيعية الجديدة.

ليسطع نجم الارهابي أبي مصعب الزرقاوي الأردني الأصل كأكثر قياديي هذه الحركة وحشية، هو الذي كان قد استقر في العراق منذ عام 2002, ليصبح زعيمًا فاعلاً في التمرد ضد الاحتلال الامريكي وضد الحكومة العراقية المنتخبة, ثم يتحول الى الزعيم الفعلي لحركة التمرد العراقي العربي السني المنقسمة على نفسها.

لكن عام 2006 شهد مصرع الزرقاوي, ليدخل المتطرفين السنة وبقايا البعث والقيادات السنية الساخطة على ضياع الارث في نفق جديد, فما كان يوحدهم اضمحل وانتهى.

• إرهاصات عام 2011

الصراع السياسي انتج فوضى سياسية كبيرة, مع استمرار الأعمال الارهابية للقاعدة من جهة, وتصاعد النفس الطائفي من جهة اخرى, ولا يمكن ما أنتجه الفساد من خراب لمؤسسات الدولة, وقد شهد عام 2011 انسحاب القوات الأمريكية من العراق, وانطلاق شرارة الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، التي قام أبو بكر البغدادي، الزعيم الجديد للقاعدة في العراق بنقل مركز الجماعة إليها. ثم انشق البغدادي عن التنظيم الأم عام 2014, بدعم مخابراتي امريكي غير معلن, وأسس دولته الداعشية في سوريا.

وعمدت السلطة الأمريكية الى اضعاف الجيش العراقي لانها تراه موالي لإيران, فكانت تعمل على تأخير تسليم العراق طائراته التي اشتراها من امريكا, وتأخير في إتمام صفقات التسليح الاخرى, وتسريب معلومات الجيش لمن يدفع, وغض الطرف عن تشكل الدواعش ونشاطهم المريب قبل حزيران-2014, لتأتي أرتال دولة الخرافة الداعشية التي انبثقت في سوريا, وتتمدد على عجل في ضواحي بغداد بداية عام 2014! مفاجأة كبيرة للعالم, وكادت تسقط بغداد بيد الارهابيين وبقايا البعث, لولا فتوى المرجعية الصالحة بالجهاد الكفائي التي كانت خط الصد الأهم في تلك الحرب.

• جغرافية دولة الخرافة

عام 2014 يمثل العام الذهبي لدولة الخرافة الداعشية حيث تمكنت من الاستيلاء على ارض واسعة تزيد مساحتها على مائة الف كيلومتر مربع ويعيش فيها أكثر من احد عشر مليون نسمة, وغالبية الأرض كانت في العراق وسوريا, وتنظم لها شبكات إرهابية محلية بالاضافة الى اعلان ولايات جديدة في مصر وليبيا والجزائر والسعودية ونيجيريا وافغانستان كلها تجتمع تحت الراية السوداء, وبعض هذه الولايات المعلنة كان على الورق فقط.

نعم اعلنت بعض الجماعات السلفية الارهابية في تركيا والفلبين وبنغلادش ومالي وتونس واندنوسيا بالولاء للدولة الداعشية و البيعة لخليفتها, وكانت تسعى لإيصال مقاتليها للعراق وسوريا لتعزيز موقف دول الخرافة الداعشية, وضمان سيطرة الجماعة ونشر رسالتها بالعنف, وضم الأفراد والجماعات من المتمردين و الساخطين تحت رايتها.

• تغير الأحوال في عام 2015

تغيرت الأحوال في السنة الثانية لدولة الخلافة الداعشية, فمنذ عام 2015 بدأت الدولة الداعشية بخسارة بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها, نتيجة للمقاومة الفاعلة والشرسة من الحشد الشعبي والقوات التي تنظمت نتيجة الفتوى المباركة, بالاضافة لاعادة الروح للقوات الحكومية المحلية (الجيش العراقي), بعد انكسارات حزيران-2014, بالاضافة لمساهمة جزئية من أمريكا بضربات جوية محدودة, ومساهمة كبيرة وفعالة للجمهورية الاسلامية الايرانية بالتخطيط والقيادة والتسليح, في إحداث تغيير بالمعادلة داخل العراق وسوريا.

وقد جسدت خسارة التنظيم لأراضيه, وخسارة الدعم الشعبي الذي كان يحظى به في المناطق التي استولى عليها, تمثل أكبر التحديات لاستمرار بقاء التنظيم الإرهابي, لذلك غير من خططه عبر محاولة للثأر من أعدائه وإرغام القوات الخارجية على الانسحاب, واستدراج الحكومات الخارجية للمبالغة في ردود فعلها, أملاً بتوسيع امتداد فكره المتطرف، وهكذا استمر العنف كما هو بعد خسارة الجماعة مساحات شاسعة من مناطق سيطرتها.

• عدم جدية أمريكا في حرب داعش

كانت ردود الفعل الامريكية ازاء سقوط الموصل ضعيفة ولا تصل لمستوى الحدث, خصوصا ان ما حصل كان بسبب تدخلها في العراق, وحربها ضد داعش لم تكن بمستوى حربها ضد القاعدة, وهذا يدفعنا للتفتيش عن السبب, والحقيقة أن موقف امريكا الضعيف من تنظيم داعش يعود لان تنظيم الخرافة الداعشية لا يمثل اي تهديد لأمريكا, حيث يختلف عن تنظيم القاعدة بعدم رغبته في استهداف عدو بعيد, بل كان ميله عوضًا عن ذلك إلى تشكيل دولة له في الشرق الأوسط بقتل المسلمين الذين يقفون في طريقه.

وهذا الامر مناسب للامريكان الساعين لتفتيت العراق الى ثلاث دول, دولة شيعية في الوسط والجنوب, ودولة سنية في (الأنبار وتكريت والموصل), ودولة كردية في الشمال (اربيل وسليمانية ودهوك وأجزاء من كركوك وديالى).

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