الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||
الليلة هي آخر ليلة في حياة الامة الاسلامية نَعِمَ المجتمع الاسلامي بعدل الاسلام وتطبيق النظرية الاسلامية على أرض الواقع .....
📍الليلة يفارق الدنيا أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الاستثنائي في التاريخ الذي استطاع ان يطبق الاسلام بحذافيره .....
الليلة نفارق الامام الانسان الكامل الذي جمعت في صفاته الاضداد ، الحاكم والزاهد والناسك والشجاع والحليم الجواد الفقير الفاتك.
📍الليلة فاز امير المؤمنين (فزت ورب الكعبة ) وخسر الاسلام والانسانية مشروع الاسلام في الارتقاء بالانسان والمجتمع .
📍الليلة انتهت تجربة الاسلام العظيم وتحول الدين إلى مجرد نظرية يقودها خلفاء وملوك وامراء ورؤساء ابتعدوا عن خط الاسلام في فكره واحكامه وسلوكه وقيمه ومبادئه....
📍الهي بحق هذه الليلة ليلة شهادة علي الامام الانسان الكامل ان تعجل فرج مولانا بقية الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء......
عظم الله أجورنا وأجوركم
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