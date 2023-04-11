المقالات

آخر ليلة في حياة الامة الاسلامية..!


الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

 

الليلة هي آخر ليلة في حياة الامة الاسلامية نَعِمَ المجتمع الاسلامي بعدل الاسلام وتطبيق النظرية الاسلامية على أرض الواقع .....

📍الليلة يفارق الدنيا أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الاستثنائي في التاريخ الذي استطاع ان يطبق الاسلام بحذافيره  .....

الليلة نفارق الامام الانسان الكامل الذي جمعت في صفاته الاضداد ، الحاكم والزاهد والناسك والشجاع والحليم الجواد الفقير الفاتك.

📍الليلة فاز امير المؤمنين (فزت ورب الكعبة ) وخسر الاسلام والانسانية مشروع الاسلام في الارتقاء بالانسان والمجتمع .

📍الليلة انتهت تجربة الاسلام العظيم وتحول الدين إلى مجرد نظرية يقودها خلفاء  وملوك وامراء ورؤساء ابتعدوا عن خط الاسلام في فكره واحكامه وسلوكه وقيمه ومبادئه....

📍الهي بحق هذه الليلة ليلة شهادة علي الامام الانسان الكامل ان تعجل فرج مولانا بقية الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء......

عظم الله أجورنا وأجوركم

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخذلان الحقيقي..!
قصيدة ابن أبي الحديد المعتزلي في مدح الامام علي(ع)
آخر ليلة في حياة الامة الاسلامية..!
من جمل اسرار عالم العشق ||
عتاب الامامة للحاضر والمستقبل
الارجوحة والرغبة والرهبة..!
نزاع المبدئية مع الادعاء..!
إرهاصات الأفول الاميركي، هل تعيهُ بغداد ؟
الإمام علي في مذكرات شهيد..أوراق من قعر السجون
"التقوى" وفنُّ التمرُّد..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك