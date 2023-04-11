الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

الليلة هي آخر ليلة في حياة الامة الاسلامية نَعِمَ المجتمع الاسلامي بعدل الاسلام وتطبيق النظرية الاسلامية على أرض الواقع .....

📍الليلة يفارق الدنيا أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الاستثنائي في التاريخ الذي استطاع ان يطبق الاسلام بحذافيره .....

الليلة نفارق الامام الانسان الكامل الذي جمعت في صفاته الاضداد ، الحاكم والزاهد والناسك والشجاع والحليم الجواد الفقير الفاتك.

📍الليلة فاز امير المؤمنين (فزت ورب الكعبة ) وخسر الاسلام والانسانية مشروع الاسلام في الارتقاء بالانسان والمجتمع .

📍الليلة انتهت تجربة الاسلام العظيم وتحول الدين إلى مجرد نظرية يقودها خلفاء وملوك وامراء ورؤساء ابتعدوا عن خط الاسلام في فكره واحكامه وسلوكه وقيمه ومبادئه....

📍الهي بحق هذه الليلة ليلة شهادة علي الامام الانسان الكامل ان تعجل فرج مولانا بقية الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء......

عظم الله أجورنا وأجوركم

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