بين الماضي والحاضر والتطور

الشيخ محمد الربيعي ||

اعظم الله اجركم بمصاب الامام علي ( ع )

من اجل ان نعيش تعزية حقيقة نافعة علينا دراسة وتحليل كلمات الامام علي ( ع ) التي هي كلمات الماضي والحاضر و بناء المستقبل الصحيح سواء على صعيد الفردية او الامة

محل الشاهد :

ولذلك نريد اليوم ان ننتفع من امامنا علي ( ع ) ، نتقدم بسؤال له ( ع ) ،

والسؤال الأول الذي نوجّهه إليه: يا أمير المؤمنين، إنّ في حياتنا دعوات تقول إنّ ما يصلح للماضي لا يصلح للحاضر، وإنّ التشريعات التي جاء بها الإسلام في زمان الدعوة وما بعده، ربّما لا تنسجم مع التطورات التي يتحرّك فيها الزمن وينطلق بها الناس، فهناك أوضاع جديدة فرضت نفسها على الواقع، وهناك تطورات جديدة فرضت نفسها على حركة الفكر والتشريع، وهناك أحداث جديدة قد تحتاج إلى حلولٍ لا تنسجم مع الحلول التي كانت مع الأحداث القديمة.

هذا هو سؤالنا الى الامام علي(ع)، وقد أجاب(ع) عن هذا السؤال بقوله: "واعلموا عبادَ الله، أنّ المؤمن يستحلّ العام ـ يعني السنة ـ ما استحلّ عاماً أوّل، ويحرّم العام ما حرَّم عاماً أوّل، وإنّ ما أحدث النّاس ـ من أفكار ومن تشريعات ومن عادات ومن تقاليد ومن أوضاع ـ لا يحلّ لكم شيئاً ممّا حرّم عليكم، ولكنّ الحلال ما أحلّ الله، والحرام ما حرّم

إذاً، عندما يجتهد المجتهدون في الحلال ليروا الحقيقة فيه، فهو حلالٌ في مدى الزمن، والحرام عندما يكتشفه العلماء اكتشافاً يقينيّاً، فهو حرام في مدى الزمن، ونحن نعرف أنّ الله عندما ختم رسالاته بمحمد(ص)، فإنّ معنى ذلك أنّ رسالة الله تمتدّ مدى الحياة، "إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي".

لذلك كانت رسالته رسالة الحياة، لأنّ رسالته وحيٌ فيما يحتاجه النّاس وفيما يؤمّن لهم شروط حياتهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}، فكلّ دعوة رسول الله في حلاله وحرامه، هي دعوة للحياة في تطوّرها، وهي دعوة تنفتح على آفاق جديدة.

أمَّا ما أخذه الناس من أفكارٍ ومن عاداتٍ ومن أوضاع، فقد يقول قائل إنّها تمثّل تطوّر الزمن، ونحن لا نستطيع أن نتجمّد في مرحلة من الزمن، ذلك أنَّ الحياة تطوّرت، ولا بدّ للإنسان الذي يريد أن يبقى متحرِّكاً، من أن ينطلق مع التطور، ولكن نتساءل: هل إنّ الزمن في ذاته يحمل عناصر التطوّر؟ إنّ الزّمن واحد، والشّمس هي التي تحدّد الزمن ليله ونهاره، وليس الزمن الّذي انطلق منذ أن خلق الله الشّمس، مختلفاً عن الزّمن الذي بقي وامتدّ إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها.

إنّ الزمن لا يتطوّر، ولا يمنح الحياة أيّ عنصر من عناصر التطوّر.

هل الحياة في أرضها وفي زمانها وفي جبالها وفي سهولها وأنهارها وبحارها تحمل عنصر التطوّر الذي يعطي خطّاً للفكر جديداً، أو يعطي حركة في الجانب العملي جديداً؟ كذلك الأرض هي الأرض، مهما تتنوّع في شكلها ممّا يصنع الإنسان فيها، والجبال هي الجبال والبحار والأنهار والسهول كما هي.

فمن الذي صنع هذا التطوّر؟ إنَّ الإنسان هو صانع هذا التطوّر، من خلال أنّ هناك فكراً لمفكّر فرض نفسه على الذهنيّة العامّة بفعل القوة التي يملكها، أو بفعل العناصر التي أحاطت بهذا الفكر، فجعلت الناس يفكّرون بهذه الطريقة.

فالمسألة هي هل إنّ الحياة تطوّرت بطبيعتها، أو أنّ الزمان تطوّر بطبيعته، أو أنّ هناك فكراً فرص نفسه على الواقع، وهل معنى ذلك أنّ على الإسلام أن ينحني لفكرٍ آخر؟ إنّ معنى انحناء الإسلام لهذا التطوّر، هو أنَّ الإسلام ينحني للفكر الذي حرّك هذا النوع من التطوّر، وليس من الطبيعي أن تفرض على أيّ فكر، سواء كان إلهيّاً أو بشرياً، أن يخضع لفكرٍ آخر، لأنّ للإسلام وجهة نظر في هذا الفكر الّذي أطلق حرية الإنسان بشكل شامل، أو أطلق حرية المرأة أو أطلق كثيراً من الحريّات، وكثيراً من الأفكار الاقتصادية أو الاجتماعية.

إنّه يقول لنا تعالوا يا مَن فرضتم أنفسكم بفعل القوّة التي تملكونها، أو بفعل القوّة التي انضمت إليكم، فإنّني أعتبر أنّ هذا التطوّر عمليّة تراجعية في حياة الإنسان، فتعالوا نتحاور {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}

لذلك يقول الإمام عليّ(ع): "إنَّ ما أحدث الناس لا يَحلُّ لكم شيئاً ممّا حُرِّم عليكم"، لأنّ ما أحدث الناس هو من خلال فكرهم الّذي انطلق بعيداً عمّا أنزله الله من فكر، وعمّا أراده من شريعة، وعمّا خطّط له من منهج، فتعالوا وقولوا لهؤلاء النّاس لنتحاور فيما أحدثتموه وفيما قدّمه الإسلام.

يجب ان ندقق في هذه النقطة، لأنّ كلاماً يقال بطريقة الاستهلاك الفكري أو الاستهلاك الحضاري، لا يجدي شيئاً، فذلك أنّ الزمن هو هكذا:

يقولون الزّمانُ به فساد وهم فسدوا وما فسدَ الزمانُ

إنّ الزمن إطار، والأرض إطار، والإنسان هو الذي يتغيّر {إِنَّ الله لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، {ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ}.

فالقضيّة إذاً ليست أنّ الحياة فرضت تطوّرها على الإسلام، ليتراجع الإسلام على أساس أنّ هناك خطاً أفضل منه، ولكنّ الناس هم الذين أمسكوا بزمام الحياة، على أساس القوّة، وعلى أساس الظّلم، وعلى أساس تضليل الناس.

لهذا، لا بدّ لنا كمسلمين من أن نبقى على إسلامنا، بعد أن اقتنعنا بأنّه وحي الله، وبأنّه كلمة الله الأولى والأخيرة إلى العالم. علينا أن نرفض كلّ ما يتنافى مع الإسلام، وأن نفهم أنّ ما أحدث الناس لا يُحلّ لنا ما حُرّم علينا، ولكن الحلال ما أحلّ الله والحرام ما حرّم الله، وإذا جاء الآخرون يقولون لكم إنّكم متخلّفون في نظرتكم إلى المرأة، وفي نظرتكم إلى قضايا الحريات، وفي نظرتكم إلى القضايا الاقتصاديّة، نقول لهم: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}، تعالوا إلى الحوار من موقع الموضوعيّة العقلانيّة الهادئة، كما علّم الله رسولَه(ص): {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}. فـــ"حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة".

ثم يتابع عليّ(ع) حديثه ليربطكم بالتجربة، وعليّ عندما يتحدَّث عن التجربة، يتحدث عن المنهج القرآني الذي زاوج بين الدليل العقلي الذي ينطلق من تأمّلات الإنسان في فطرته، وبين الدّليل التجريبي {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}، فلقد كان لكم عبرة في كلّ ذلك، لذلك يقول الإمام، إذا أردت أن تفهم القضايا جيّداً، ادرسها في الواقع، ادرس تجربتك وافهم عناصر التجربة، وافهم حركية التجربة، وافهم الظروف التي تحيط بالتجربة، وبعد ذلك حاول أن تستنتج التجربة، "فقد جرّبتم الأمور وضرستموها ـــ أي أطبقتم عليها ـــ ووعظتم بمن كان قبلكم ـ أولئك الّذين انحرفوا عن الخطِّ الّذي وضعه الأنبياء لهم ـ وضربت الأمثال لكم ـ من وحي الله {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ}، إنّ الله ضرب لكم الأمثال في أولئك كلّهم ـ ودعيتم إلى الأمر الواضح ـ فإنّ الشريعة قد انطلقت بالوضوح الذي يعطيك وضوحاً في العقل، ووضوحاً في القلب، ووضوحاً في واقع الحياة ـ فلا يصمّ عن ذلك إلا أصمّ، ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى. التفتوا إلى هذه الكلمة من خلال عليّ(ع) في التّجربة في كلّ شيء في الحياة، ولا تعتبروا أنّ ما انطلق به الأقدمون هو الحقيقة دائماً، فلا بدّ من أن تجرّبوا ما انطلق به الأقدمون، لتروا هل هو حقيقة أم لا، أن تجرّبوه تجربةً فكرية، وأن تجربوه تجربة عملية.

ـ ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتّجارب، لم ينتفع بشيء من العظة ـ ذلك أن الإنسان الذي لا يتعلّم من معاناته، ولا يتعلّم من حركيّته، ولا يتعلّم من كلّ ما يدور حوله بكلّ ما ينطلق فيه، وبكلّ ما يتحرّك فيه الناس معه، فكيف تنفعه العظة، إنَّ من لا ينتفع بالألم الّذي يعيشه في خطِّ الانحراف، فكيف يمكن أن ينتفع بالكلمات؟!

لذلك، فنحن بحاجة أن ننتفع من الكثير من تجاربنا في الهزيمة، وتجاربنا في الألم، وتجاربنا في الفرح، ومن كلّ التّجارب الأخرى، لأنّ ذلك يعطينا فكراً جديداً وعظة جديدة، وقد قال عليّ(ع) في كلمةٍ أخرى: "والعقل حفظُ التجارب، لأنّ التجربة تعطيك عقلاً جديداً: "خيرُ ما جرّبتَ ما وعظك"، والتجربة التي تضيف إلى علمك علماً، وإلى فكرك فكراً، فهي التجربة الكبرى في حياتك.

ـ وأتاه التقصير من أمامه، حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف ـ أي تنقلب الصّورة عنده، فإذا الصّورة المنكرة تتحوّل إلى صورة معروفة، والصّورة المعروفة تتحول إلى صورة منكرة، لأنّه لا يحرّك وعيه من خلال تجربة الواقع وتجربة الفكر.

ـ وإنّما الناس رجلان: متّبع شرعة، ومبتدع بدعة ـ أي أنّ الناس على خطّين: فهناك الذي يتّبع الشرّع في كل تفاصيله، والذي تكون عقائده عقائد الإسلام وليس غير الإسلام، ويكون شرعه شرع الإسلام ومفاهيمه مفاهيم الإسلام ومناهجه مناهج الإسلام، وهناك الإنسان الذي يبتدع فكراً آخر غير فكر الإسلام، ونهجاً آخر غير نهج الإسلام.

ـ ليس معه ـــ أي المبتدع ـــ من الله برهان سنّة، ولا ضياءُ حجَّة ـ ولذلك تراه يتخبَّط في حياته.

ثم يقول لنا وهو يشير إلى القرآن الكريم، هذا الَّذي يعرِّفنا حقائق الإسلام في حقائق الوحي:

ـ وإنَّ الله سبحانه لم يعطِ أحداً بمثل هذا القرآن، فإنَّه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيعُ القلب، وينابيع العلم ـ إذا قرأته، فإنّك تشعر بأنّ قلبك يخضرّ بكلّ تلك الخضرة المعشبة بعشب الفكر والوحي والروح، وتشعر بأنَّ العلم يتفجّر من كلّ آية من آياته، ليعيش في قلبك ينبوع فكر وينبوع حركة.

ـ وما للقلب جلاء غيره ـ فالقرآن هو الّذي يعطيك جلاء القلب إذا تراكم الصّدأ والأدران عليه، لتجد بقراءة القرآن الجلاء عن الصّدأ، وقد ورد في الحديث النبويّ الشّريف: "إنَّ القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت".

ـ مع أنّه قد ذهب المتذكّرون، وبقي الناسون والمتناسون، فإذا رأيتم خيراً ـ وهذا الخطّ الذي يرسمه عليّ لأتباعه، فتّش في الشّارع والبيت، وفتّش في أيّ مكان، فإذا ما رأيت الخير يتحرّك أمامك، خيراً في حياة الناس وفي فكرهم وفي ساحة الصّراع ـ فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرّاً فاذهبوا عنه ـ لأنّ الإنسان في خطّ القرآن ونهجه يتحرّك بين الخير والشرّ ـ فإنّ رسول الله(ص) كان يقول: يا بن آدم، اعمل الخير ودع الشرّ، فإذا أنت جواد قاصد"، أي فرس مستقيم ينطلق في الجادة إلى الهدف الكبير في الحياة.

اللهم احفظ الاسلام واهله

اللهم احفظ العراق و شعبة

ــــــــ