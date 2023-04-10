علي بن أبي طالب "ع" شخصية فريدة..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

أعظم شخصية بالتاريخ البشري اختلف عليها الناس هي شخصية الإمام علي بن أبي طالب، لكن حتى الذين يخالفونه لا يستطيعون ينسبون له أي فعل مشين أبدا، شخصية علي بن أبي طالب ع بدون تردد، شخصية بحق لا نظير له، شخصية عظيمة متواضعة، مفكر وفيلسوف عظيم، فارس ضرغام شديد البأس، شاعر، بليغ في الخطابة، كل كلماته التي تحدث بها، مفيدة للبشر فهي مواعظ وحكم، يتحدث بكلام يقيني، ولم يستشهد بكلامه إلى أقوال بني البشر، عندما تحدث عن كيفية خلق الله عز وجل وعن خلق الملائكة وعن خلق آدم ع كأنه كان موجود شاهد ورأى ذلك بعينه.

الذي يقرأ خطب الإمام علي ع بنهج البلاغة، يقرأ خطب عظيمة نظمت بفصاحة تأتي بالفصاحة بعد فصاحة القرآن الكريم، في السياسة وضع نظام سياسي حدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، عهد الإمام علي ع إلى وإليه مالك بن الاشتراكات عندما ولاه مصر كان عهد بمثابة دستور نظم علاقة الوالي مع الرعية، وتطرق إلى كل ما يحتاجه المواطن، وحث على دعم الاقتصاد المحلي من خلال دعم الزراعة، ساوى بين البشر بغض النظر عن الدين والقومية.

شجاعة علي بن ابي طالب ع فاقت تصور البشر، ضربت بشجاعته الأمثال، وانفرد الإمام علي بن ابي طالب ع عن غيره، فقد وثقت مواقفه البطولية كتب التاريخ والتراث الإسلامي، بل بطولات وفصاحة وشجاعة الإمام علي ع تجاوزت العالم العربي والإسلامي ووصلت إلى شعوب الغرب، وكتب المستشرقين عن علي بن أبي طالب ع مالم يكتبه المسلمون عن الإمام علي ع، انا منذ ثلاثين عام اعيش بالغرب بمملكة الدنمارك، أتذكر بعام ١٩٩٦ كنت اسكن بمدينة على حدود المانيا، وجئت إلى العاصمة كوبنهاكن وعن طريق الصدفة دخلنا إلى مقبرة في منطقة النوبغو في الجزء الشمالي الشرقي للعاصمة كوبنهاكن، وجدنا قبر منقوش عليه كلمات وفي لغات مختلفة، وجدت حكمة بالغة العربية تقول ( الحق ابلج والباطل لجلج) هذه الحكمة إلى الإمام علي بن أبي طالب ع، وصاحب القبر متوفى سنة ١٨٠٧، تبين أن صاحب القبر عالم لغة دنماركي، اوصى بوصيته يكتبون على قبره حكم هو اختارها وبعدة لغات مثل الانكيليزية والاوردو واللغة العربية، أيضا في عام ٢٠٠٢ وجدت كتاب من تأليف عالم لاهوت دنماركي اسمه بدرسن، كتب كتاب عن الإسلام واسمى كتابه علي ومعاوية، الكتاب ترجم للغة العربية، تكلم هذا العالم الدنماركي المسيحي الحقيقة المرة، وانتقى صورتين لشجرتين شجرة مثمرة كتب عليها علي بن أبي طالب، وشجرة جرداءكتب عليها اسم معاوية بن أبي سفيان، وضعها على غلاف كتابه، يقول العالم الدنماركي بدرسن أن الاسلام الذي جاء به محمد من ربه وقاتل على تاويله ابن عمه علي بن أبي طالب، دين يحتوي على نصوص تصلح كتشريعات للانسانية يفترض أن تكتب في دساتير الدول، هذا الدين قبلته قريش لتحكم به الأمم الاخرى، ورفضت قريش التخلي عن موروثها الجاهلي، وكان صادق في التوصيف.

علي بن أبي طالب ع لديه إلمام بكل أمور الحياة البشرية، بارع متألق بكل المجالات، شديد البأس في الحروب لكنه رحيم حتى مع اعداءه، عندما منعه معاوية شرب الماء من الفرات، الإمام علي ع هجم على معاوية وملك شريعة المياه لكنه سمح لجيش معاوية من شرب المياه، علي بن أبي طالب عليه السلام ليس من الذين يأكلون كل من لذ وطاب، لكن لديه قدرة كبيرة لدية قوة جسمانية فريدة من نوعها، لديه قدرة عجيبة في تحمل الأذى، صبور في الشدائد، لم يبارزه أحد إلا وصرعه، بضربة واحدة وليس من طبع بن أبي طالب ع يضرب خصمه في ضربات متعددة، بل حتى عدوه عندما يهرب يتركه، أو عندما يكشف سوءته يتركه مثل عندما برز إليه عمرو بن العاص في واقعة صفين، رغم ان التاريخ كتب باقلام وعاظ السلاطين الذين يمثلون المدرسة المناهضة والمعادية إلى الإمام علي بن أبي طالب ع، وهناك حقيقة،ان من كتبوا التاريخ يكتبوه لينسجم مع مابريده الحكام، عمرو بن العاص لدى العالم السني صحابي ومن رجال السلطة الاموية والكثير من المذاهب الإسلامية مثل الحشوية واسلافهم اليوم هم الوهابية لايرضون المساس في معاوية وعمرو بن العاص، بالرغم من ذلك كله، لكن كتب التاريخ ذكرت فضيحة عورة ابن العاص، فقد ذكر ابن قتيبة في الامامة و السياسة، ذكروا ان عمراً قال لمعاوية، اتجبن عن علي و تتهمني في نصيحتي اليك، والله لابارزن علياً ولو مت الف موتة في اول لقائه، فبارز عمرو، فطعنه علي فصرعه فاتقاه بعورتة، فانصرف عنه علي، و ولي بوجه دونه.و كان علي عليه السلام لم ينظر قط الي عورة أحد، حياء وتكرماً وتنزهاً عما لايحل و لايجمل بمثله.

أيضا ذكر صاحب كتاب البداية و النهاية الى ابن الأثير، ذكروا أن علياً حمل علي عمرو بن العاص، فقال علي عليه السلام، اتدرون ما هو، قالوا، لا.

قال، هذا عمرو بن العاص تلقاني بسوءته، فلما رجع عمرو الي معاوية قال له معاوية، احمد الله و احمد إستك.

انفرد الإمام علي بن أبي طالب ع عن غيره بعدم ملاحقة اعدائه وهم هاربين أو ممن تعز عليه الحياة وينزع لباسه ليكشف عورته أمام سيف ابا الحسن لأنه يعرف ابا الحسن ع شخص شهم ونبيل وفارس لاينظر الى عورة حتى اعدائه وهم في حالة الانهزام.

بل حتى شيعة الإمام علي ع الحاليين يأخذون الكثير من اخلاقه، عصابات البعثيين الوهابيين عندما كانوا يحكمون كانوا يعدمون ملايين المواطنين الشيعة، في ارهابهم منذ عشرين سنة، كل مواطن شيعي يقع في أيدي اراذل فلول البعث يكون مصيره القتل، لننظر لإعطاء عشائر تكريت الإيمان إلى شباب عراقيين شيعة طلاب المدرسة الجوية وجنود تقطعت بهم السبل بعد تنفيذ مؤامرة داعش التي خطط لها بإحتراف مخابراتي دولي ودعم محلي في جريمة سبايكر، في تكريت اعطوا الأمان وغدروا بمئات الشباب الشيعة، تم إعدام ١٧٠٠ شيعي وإطلاق سراح ألف جندي وضابط سني لكونهم سنة، في عمليات التحرير، خرج مئات من الإرهابيين الدواعش مع الأطفال والنساء، وقادة الحشد وعلى رأسهم الشهيد المهندس كان يأمر المقاتلين بترك هؤلاء الجبناء وعدم قتلهم يكفي انهم احتموا بالنساء.

علي بن أبي طالب ع أسس مدرسة عظيمة في التمسك بالقيم الاخلاقية والانسانية، أعطى حرية حتى للكفرة والملحدين ولم يجبر أحد على مبايعته بالقوة ابدا، اتبع افضل النهج الديمقراطية بالتعامل مع الخصوم وحتى ديمقراطية الغرب تفتقر إلى مبادئ وقيم وديمقراطية الإمام علي بن أبي طالب ع الإنسانية بالتعامل مع الخصوم.

علي بن أبي طالب ع يكفيه فخرا عندما استطاع عمرو بن ود اقتحام الخندق، والرجل صاح في اعلى صوته يامعشر المسلمين تزعمون أن قتلاكم بالجنة هلموا ابرزوا لي من أراد الجنة حتى اعجل له، يأتي رسول الله ص وخاطب اصحابه المسلمين من الذي يبرز الى عمرو واضمن له الجنة، جميع الصحابة أصابهم الخوف بل بعضهم أصابه اسهال شديد مع زحار الدزنتري، إلا ابو الحسن ع كان ينهض يطلب من الرسول ص الإذن لتلقين عمرو بن ود درس في الشجاعة، ثلاث مرات، وفقط الإمام علي ع هو الذي ينهض، الرسول ص قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، حدثت المنازلة وإلا بعلي ع قد صرع عمرو بن ود، ونزل قول الله عز وجل وكفى الله المسلمين شر القتال، أما في فتح حصن خيبر، الرسول محمد ص أعطى الراية إلى أبي بكر وعمر وعثمان والنتيجة لم يستطيعوا فتح حصن خيبر، الرسول ص قال غدا ساعطي الراية لرجل يحبه الله ويحب الرسول كرار غير فرار يفتح الله على بديه، نام الجميع ينتظر من هو هذا الشخص الذي يحبه الله والرسول ويحب الله والرسول، أصبح الصباح قال رسول الله ص أئتوني بعلي بن أبي طالب ع ماهي إلا هجمة واحدة وإذا في ابو الحسن ع قد فتح باب خيبر الذي يعجز أربعين رجل على فتح الباب، ووضع سيفه برأس مرحب، وفتح حصن خيبر وتحقق النصر للمسلمين.

لا ابالغ وانا لست إسلامي ولا شيخ وربما هناك الكثير يشفق على حالي ظنا منه اني من أصحاب النار، لأن لحيتي لم تكن لحية اصلية حسب مقاسات الذين يقسمون الناس حسب مزاجاتهم، نعم اقولها وفي يقين أن شخصية الفارس الإنساني الإمام علي (ع) شخصية فريدة لايمكن وصفها في كلمات بسيطة، فهو الوحيد الذي جمع صفات يستحيل أن تجتمع في شخص واحد غيره، هو معجزة الدين الإسلامي وصفه رسول الله محمد ص بقوله ياعلي انت القران الناطق، نعم أخلاق وقيم ومبادىء وانسانية علي بن أبي طالب ع نسخة من شريعة الإسلام التي نزلت في القرآن الكريم، الذي يريد يعرف إنسانية شريعة الإسلام عليه لاينظر إلى اسلام السقيفة اسلام السبي والقتل وحرق الجثث وسلخ الجلود والغدر بالناس، عليه أن يعرف الاسلام من خلال شخصية الإمام علي بن أبي طالب ع وتعامله مع الناس عندما تولى الخلافة، ضرب نموذج راقي بتعامل الحاكم مع الرعية، قبل عدة سنوات رأيت شاب دنماركي غير مسلم واضع في رقبته قلادة بها سيف علي بن أبي طالب ع سألناه هل انت مسلم، قال لا، قلنا له تعرف هذا السيف الذي انت واضعه في رقبتك، وقف في كل تواضع واحترام، قال نعم، هذا سيف زعيم عربي مسلم شجاع اسمه علي بن أبي طالب ع وضعته في رقبتي احتراما له لأنه شجاع وبطل.

الكثير من المسلمين والغير مسلمين من أصحاب القيم الإنسانية ينظرون إلى

الإمام علي ع على أنه رجل عدالة وانسانية شجاع ، وصاحب قيم سامية.

وهناك وجدوا أن الامام لديه صفات تثير الدهشة ولا يمكن أن تجتمع الشجاعة والعلم، والفكر والفلسفة، والحكمة والنبوغ، والبلاغة وسرعة البديهة، وحل المسائل الخلافية في الأمور الرياضية اجتمعت بشخصية الإمام علي ع وهذا الامر مدهش، لذلك هناك من الناس من عشق الإمام علي ع وانزله في درجة تصل للمغالاة، بل الكثير من العلماء المسلمين انبهروا بشخصية الإمام علي ع منهم ابن أبي الحديد المعتزلي الذي كتب شرح نهج البلاغة في ثمان مجلدات كبيرة كتب كل الأحداث التي خاضها الإمام علي ع في نشأته وفي الحروب التي خاضها بعهد رسول الله ص أو الأذى الذي تعرض له الإمام علي ع من قبل الانقلابيين في انقلاب السقيفة العسكري الذي اثر على الإسلام وتسبب في تهيئة أرضية إلى وصول معاوية لسدة الحكم ليقوم في العبث في شكل الدولة والخلافة، وحولها إلى نظام حكم ملكي جائر، ابن أبي الحديد المعتزلي كان عالم لغة وفقيه وبعد كتابته لشرح نهج البلاغة للإمام علي ع، وبعد اطلاعه على خطب وحكم وأقوال الإمام علي بن أبي طالب ع تولدت لديه انطباع بالقول أن الإمام علي ع أنه ليس كسائر البشر العادي ابدا، كتب ابن أبي الحديد قصيدة يعود تاريخها إلى القرن السابع الهجري، عبّر فيها عن حبه للإمام علي ع يقول بها، يا بـرق إن جئـت الغـري فقـل لـه أتراك تعلم من بأرضك مودَعُ

فيك ابن عمران الكليم وبعـــده عيسى يقفّيه وأحمد يتبعُ

بــل فيـــك جبــريلٌ وميكـــــال وإسرافيل والملأ المقدّس أجمع

بل فــيك نـــور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع

فيك الإمام المرتضى فيك الوصــي المجتبى فيك البطين الأنزع

هذا ضمـير العالـم الموجـود عـن عدمٍ وسر وجوده المستودع

ثم يقول في قصيدته، لولا حــدوثـك قلــت أنـك جاعـل الأرواح في الأشباح والمستنزع

لـولا مـماتـك قـلت أنــك باســط الأرزاق تقدر في العطاء وتوسع

مـا العالــم العـلــوي إلا تـربــة فيها لجثتك الشريفة مضجع

مـا الدهـر إلا عـبـدك الـقـنّ الـذي بنفوذ أمرك في البرية مولع

أنا في مديحــك ألكــنٌ لا أهتــدي وأنا الخطيب الهزبري المصقع

وختم قصيدة بالبيت التالي، والله لــولا حــيدرٌ مـا كــانـــت الدنيا ولا جمع البرية مجمع

من أجله خلق الزمــان وضـوئـت شهب كنسن وجنّ ليل أدرع

علم الغيــوب إلــيه غيـر مدافَــعٍ والصبح أبيض مسفرٌ لا يدفع

وإليه في يـوم المعــاد حـسابــنا وهو الملاذ لنا غداً والمفزع.

أي إنسان صاحب ضمير سواء كان مسلم أو غير مسلم ينظر إلى الإمام علي ع نظرة الإنسان الشهم البطل العادل صاحب القيم والمبادئ.

بالمقابل توجد فئة تمثل مدرسة معاوية بن أبي سفيان الحشوية الكارهة إلى الإمام علي ع مدرسة الحشوية يجسمون الله عز وجل، يغالون في حبهم إلى معاوية، بقيت هذه المدرسة إلى أن وصلت الى ابن تيمية أمام المفخخين والكارهين إلى علي بن أبي طالب ع وشيعته، هذه الفئة الحشوية حاقدة نشأت بحقبة تولي معاوية وبني أمية الحكم حيث كانوا يلعنون الإمام علي ع على المنابر ويكيلون له السب والشتم بدون وازع اخلاقي، بل ويغالون في سبه وشتمه، ومن بين هذه الفئة التي تبغض الإمام علي ع وتحقد عليه بالبداية كانوا الخوارج، ومدرسة الحشوية التي تتبع معاوية الضال، عندما نفذت قوى الشر عملية اغتيال الإمام علي ع، نظم عمران بن حطان رئيس طائفة من الخوارج وكان خطيبهم وفقيههم وشاعرهم، نظم بيتين من الشعر يمدح فيهما قاتل الإمام علي ع عبدالرحمن بن ملجم حيث يقول، يا ضـربة من تقـي مــا أراد بهــا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـي لأذكــره حينــاً فأحـســـبه أوفى البرية عند الله ميزاناً.

من المؤسف أن عمران بن حطان من رواة الحديث في البخاري ومسلم،وقد ردّ عليه كبار علماء المسلمين منهم حماد بن بكر التاهرتي الزناتي، من الجزائر (توفي 296هـ) بقصيدة هاجم فيها الاثنين معاً، ابن حطان وابن ملجم، قصيدة الشاعر حماد بن بكر وهو من شيعة آل البيت ع في الجزائر وليبيا ويكنى في الزنتان نسبة إلى قبيلة الزنتان الموجودة الآن في ليبيا، يقول الشاعر بن حماد ، قل لابـن ملجــم والأقـدار غـالـــةُ هدمت ويلك للإسلام أركانا

قتلت أفضلَ من يمشـي علـى قـدمٍ وأول الخلق إسلاماً وإيمانا

وأعـلم النـاس بالقـرآن ثــم بمـا سنّ الرسول لنا شرعاً وتبيانا

صـهر النـبـي ومـولاه وناصــره أضحت مناقبه نوراً وبرهانا

وكان منـه عـلى رغـم الحسود لـه مكان هارون من موسى بن عمرانا

وكان في الحرب ليثـاً ضارياً ذكراً ليثاً إذا لقي الأقران أقرانا

ذكــرت قاتــله والدمــع منـحـدر فقلت سبحان رب العرش سبحانا

إنــــي لأحسبه ما كان من بشــر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا

أشـقـى مـراد إذا عــدت قبائلـهـا وأخسـر الناس عند الله ميزانا

كعاقر الناقة الأولى التي جلبــــت على ثمود بأرض الحجر خسرانا

قد كان يخبرهم إن سوف يخضبها قبل المنية أزماناً فأزمانا

فلا عفـــا الله عــنه مــا تحملـــه ولا سقى قبر عمران بن حطانا

لقولـه فـي شقــي ظــل مجــترماً ونال ما ناله ظلماً وعدوانا

يا ضــربةً من تقـــي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

بل ضربةٌ من غويٍّ أوردته لظـــىً وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا

كأنه لــم يـرد قــصداً بضربــته إلا ليلقى عذاب الخلد نيرانا.

الكثير من المؤرخين والمستشرقين الغربيين قالوا في الإمام علي ع منهم،

المؤرخ كارلايل، باعتقادي ان الامام علي شخصيه جذابة وعطوفة.

دانتي، جمرة النار الحارقة كان النبي محمد وعلي بن ابي طالب، وما يستطيع الناس تحمل هذا.

ريلفريد ماديلونغ مفكر ومتخصص بدراسات اهل البيت، لا اهتم بالطابع الايديولوجي او الاقتصادي وحتى التاريخي بفترة حكم الامام علي، ما يهمني هو شخصيته، وما حملته من قيم ايجابية او سلبية، هادفة او ضارة, وبلا شك فانه شخصية عظيمة.

جيرارد اوبنز ، سيظل علي بن ابي طالب فارس الاسلام والنبيل الشهم.

ادوارد جيبون، شخصية فريدة متالقة شاعر ومؤمن ونبيل وقديس, حكمته كالنسيم الذي يتنفسه كل انسان، فهي اخلاقية وانسانية, منذ تولده والى وفاته، كان حكيما جمع تلاميذه وناداهم باخوتي واحبائي, حقا كان هارون المتجدد صدّيق النبي موسى، كما وصفه النبي محمد (ص).

سير ويليام موير، بذكاء ه المتالق, وعطفه, وتاثيره الساحر في حياة من خالطه وجالسه, وكونه موضع ثقة صحبه ومجتمعه, مذ كان فتى صغير السن وهو يبذل ويجود بروحه وحبه للدفاع عن النبي محمد ورسالته السمحاء, متواضع وبسيط, حكم نصف العالم الاسلامي بالخير لا بالسوط.

هنري ستووب، ازدرى العالم المادي ومجده الخادع, خشى الله وكان محسنا جواد الى الخير, الاول والسابق الى كل فعل الالهي، وحكمه كان اجتماعيا، ويملك ابداعا وذكاء حادا. ولذا بدا غريبا على مجتمعه، لان الابداع لم يكن شائعا, لم يمتلك تلك العلوم التي تنتهي على اللسان، ولكن تلك العلوم والحكمة الخفية التي تمتد ولا تنتهي او تموت.

روبرت اوزبورن، حفظ الاسلام الحقيقي، والذي نادى به النبي محمد علي يد علي بن ابي طالب.

واشنطن آرفنغ، كان من انبل عائله من قبيلة قريش، لديه ثلاث صفات يعتز بها العرب : الشجاعة والبلاغة، والسخاء, روحه الباسلة استحقت لقبا خالدا من النبي محمد (أسد الله). نماذج بلاغته لا زالت مؤثرة على كل لسان عربي، وعلي كل تفسير قرآني, وعلي كل مثل وقول ساد الامة العربية الي يومنا. في كل جمعة كان يلقنهم حكمته وما انزل على النبي، ليذكرهم بما وعاه صدره، وفيه خزائن العلوم الالهية, وهذا دليل علي سخائه وتواضعه وحبه، دون شرط مسبق.

(خليفة النبي محمد -لندن - ١٨٥٠): كان آخر الفرساء النبلاء بالتاريخ الاسلامي، الذي صاحب النبي محمد والخلفاء، وظل الناصح للامة، ترجمت اعماله واقواله وحكمته للغات عديدة.

سيمون أوكلي، شيء يستحق ان نقف عنده ونتسائل عن حكمته, لقد ولدته امه في نفس البيت المقدس في مكة.. والذي يامر الله ان يُطهرّ ويُعبد له خالصا, لم يحدث هذا لاي انسان ولا حتى باي دين سماوي.

فيليب خوري حتي، الباسل في الحرب, البليغ في الخطاب, الشهم تجاه الخصوم, المثل الاعلي للمسلمين بالشهامة والفروسية والنبل.

توماس كارلايل، محارب الشر والنفاق, اسد الله علي الفساد, النبيل تجاه المسيحيين, المكلل نعمة الهية صاحب الجراة النارية هو علي بن ابي طالب.

جيرالد دي غوري جيرالد، عميد الاسرة الهاشمية, ابن عم وصهر من احترمه كل العرب, العجيب انه لم يطلب الخلافة فور موت محمد كما فعل بعضهم, الا مزايا ميلاده وزواجه واخوّته بالنبي محمد, أول من اسلم وقال له النبي محمد انك للامه كهارون الى موسى, حكم بالحكمة والنبل امة الاسلام وكانت فصاحته لغة حكمته.

الإمام علي بن أبي طالب ع شخصية عظيمة، عندما اذهب لزيارة اهلي في العراق وازور مثلي الأعلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اذهب الى الكوفة واقف في بيت الإمام علي بن أبي طالب ع الصغير الواقع بجانب أو بالقرب من جامع الكوفة، ولجوار دار الإمارة، عندما تقف في ذلك البيت الصغير بلا شك تبكي بشكل تلقائي وكيف لاتبكي وانت تقف بدار صغيرة سكن بها هذا الإمام العظيم الفيلسوف المتألق، قرات كل خطب وأقوال الإمام علي ع وخاصة التي تتعلق في دولة الإمام المهدي ونحن على اعتابها، عندما تقرأ أحاديث الإمام علي ع لاتتعجب بما وقع بالعراق من قتل وذبح وتفخيخ، الإمام علي ع تطرق بشكل واضح لحقبة حكم صدام الجرذ واجرامه وتطرق لهلاك طاغية والناس بطريقهم من منى إلى الحرم المكي الكعبة للطواف، وتطرق إلى فتنة درعا تبدء في العاب صبية وانتقل إلى حمص وحماة وحلب والموصل وتكريت وتطرق في بيع مائة امرأة من شيعة ال البيت ع وهذا حدث لدى دخول داعش الموصل، وتطرق لقتل ١٧٠٠ مواطن شيعي في تكريت، وتطرق إلى قضية وصول التكفيريين إلى بغداد وفي حديث عن الإمام جعفر الصادق ع أشار إليه الشيخ جلال الدين الصغير أطال الله عمره عام ٢٠١٢ أن التكفيريين يصلون إلى الزوراء ويتصدى لهم رجل من شيعتنا من سيجستان ويتم هزيمتهم على اياديه وفعلا فتوى الجهاد الكفائي صدرت من السيد المرجع الأعلى علي السيستاني وقلبت الهزيمة إلى نصر، لذلك ينبغي في ساسة أحزاب شيعة العراق المحافظة على النصر وعلى الحشد الشعبي.

انا لست شيخ دين ولا منتمي إلى حزب إسلامي، ولست اسلاميا وفق معايير اليوم التي تنظر إليها غالبية الناس، لكنني واثق بشكل وصل إلى اليقين إننا نعيش في فترة زمنية هي الحد الفاصل لإعلان دولة الإمام المهدي وظهوره الشريف لإقامة دولة العدل، كل المؤامرات تسقط، والنصر لشيعة ال البيت ع، الإمام المهدي يظهر في وقت الشيعة أقوياء وليس ضعاف أو مضطهدين بدول الاكثريات الشيعية مثل ما يحاول بعض السفهاء الترويج له، الإمام المهدي يظهر بعصر الشيعة أقوياء ولديهم دول قوية، لذلك ندعوا الاخوة الكتاب والصحفيين الشيعة حث الساسة على توحيد الخطاب السياسي وترك الخلافات البينية وعلينا التهيؤ لاستقبال منقذ البشرية حفيد رسول الله ص وابن علي بن أبي طالب ع منقذ البشرية الإمام محمد بن الحسن المهدي، والذي أصبح على مقربة لاطلالته البهية ليقيم دولة العدل الإنسانية وتحقيق حلم الأنبياء والرسل في إقامة دولة العدل التي تضمن حقوق الجميع بالتساوي، عملية اغتيال الإمام علي ع بطريقة غدر انتهت في استشهاد الإمام علي ع كانت خسارة عظيمة لافضل نموذج حكم إسلامي يمثل الاسلام الحقيقي والصحيح خالص عزائي للأخوة المؤمنين ولنجعل من الإمام علي ع عامل مشترك لنجتمع في تبني مشروع جامع لشيعة ال البيت عليهم السلام.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

10/4/2023

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