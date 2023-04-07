بذكرى ولادة حزب البعث الماسوني

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

في مثل هذا اليوم نجح أعداء الإسلام في تأسيس حزب البعث لتمرير مخططات الماسونية من خلال هذا الحزب في اسم شعارات العروبة لاضلال الناس وتمزيق نسيج الأمة العربية والإسلامية، تأسيس البعث في يوم السابع من نيسان لم يكن محض صدفة، ولو دققنا النظر في تواريخ تأسيس أحزاب أممية أخرى تجد أيضا ولادة تلك الأحزاب تصاف في آخر يوم من شهر آذار أو اول اسبوع من شهر نيسان، بعد البحث والتدقيق وجدنا سر ذلك، كل هذه الأحزاب أسست في فترة أعياد الفصح المسيحي، وهذا يثبت أن هناك أيادي ماسونية تقف خلف ذلك، مضافا لذلك مؤسس حزب البعث لم يكن مسلم،وهو ميشيل عفلق، مسيحي سوري متمرد على ديانته المسيحية الأصلية وذهب إلى العمل مع الماسونية والصهيونية.

كل أفعال حزب البعث كانت موجهة لضرب العرب والمسلمين، جرائم البعث بالعراق، كانت مهمة هذا الحزب الفاشي تدمير الشعب العراقي، من خلال البعث، الماسونية اوصلت صدام الجرذ لحكم العراق، ونفذ كل الأوامر الموكله له، قتل وإعدام ملايين البشر وهجر الملايين، حرق محافظات في أكملها، ولنا بحرق شمال العراق واهوار العراق الجنوبية.

شن حروب ضد شعبه من خلال قتل الأكراد والشيعة بطرق وحشية، أشعل حرب غير مبررة مع الجارة ايران، لم تكفيه حرب الثمان سنوات، قام في ارتكاب حماقة في احتلال الكويت، وتسبب بسيطرة أمريكا على الخليج ومن ثم احتلال العراق وتدميره ومن ثم إعلان الربيع العربي لحرق بقية الدول العربية.

حزب البعث العراقي هو سبب الحرب الأهلية اللبنانية، عندما تقرأ أدبيات حزب البعث، لاتجد شيء يخدم شعب العراق والأمة العربية، هم يدعون أنهم يتبنون نهج ديمقراطي، لكنهم حكموا العراق بعقلية الحاكم الأوحد، طيلة حكمهم مايقارب أربعين سنة لم يوجدوا دستور حاكم، بل حكموا العراق في دستور مؤقت، ولايخجلون بكل قرارات صدام الجرذ تكون وفق الدستور العراقي المؤقت، والعجيب تجد خطب البعث تتكلم عن الديمقراطية، وهم يحكمون بعقلية رئيس عصابة متزحش، احلى نكته كان المقبور عفلق، وصدام الجرذ يرفضون الديمقراطية الغربية لأنها استعمارية، ويرفضون ديمقراطية الأحزاب الشيوعية بحجة رفض الفكر الشيوعي للقيم السابقة لدى الأمم، وايضا صدام النتن رفضوا التمسك بالثوابت والقيم الأخلاقية لدى العرب التي ورثوها مثل الكرم والتواضع واعتبروا الحديث عن التمسك بالقيم الفاضلة نوع من التخلف والقبلية، لكن صدام الجرذ اتبع أسلوب القبلية والتطرف القومي والتكفير الديني والمذهبي ضد الشيعة والأكراد والمسيح والكاكائية، مختصر مفيد رئيس عصابة تحكم حزب عبارة عن قطيع كبير من الحيوانات المتوحشة مثل الثعالب والضباع والخنازير.

والمثير للسخرية، ان شعار البعث امة عربية واحدة، وصفوا هذه الامة بالزعم ذات رسالة خالدة ههههه عن اي رسالة خالدة يتحدث عنها البعثيين الاراذال، تكلموا عن تحرير المرأة، ولو يتم نشر اسماء ضحايا حكم صدام الجرذ سوف نجد أسماء عشرات آلاف الضحايا الذين تم اعتقالهم وسجنهم واعدامهم من النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء، فعن اي رسالة خالدة يتكلم هؤلاء الأراذل.

قدرة الله عز وجل شاءت ان يكون شهر نيسان وفي يوم اعدام الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه وعلى شقيقته العلوية بنت الهدى أن يكون يوم سقوط نظام صدام وفراره من بغداد الى حفرة الجرذان بالقرب من زرائب العوجة، ويا سبحان الله، رب العالمين جعل هروب صدام وأفراد حزبه في نفس يوم ولادة البعث، أتذكر في يوم السابع من نيسان عام ٢٠٠٣ هدأت أصوات المدافع في بغداد، وأصبحت مناطق بغداد هادئة وحتى مراسل الجزيرة الإرهابي تيسير علوني بحديثة طوال ذلك اليوم من بغداد عبر شاشة قناة الجزيرة، ارى شيء عجيب، هدأت أصوات المدافع، لا يوجد شيء ببغداد، لانسمع اصوات انفجارات، كأن لا توجد حرب، حتى الجنود الأمريكان عندما اقتحموا القصر الجمهوري بصبيحة يوم الرابع من نيسان رأينا هروب مئات الجنود والضباط من حرس صدام الجمهوري، خلعوا ملابسهم العسكرية، عندما خلعوا الملابس، توقف قصف الدبابات الامريكية تجاه عسكر صدام الهاربين، بموقف مثير للسخرية تم نقل ذلك عبر محطة بي بي سي وسي ان ان وقناة الجزيرة الفضائية، هروب جماعي ونحيب، بموقف مخزي ومذل يبقى بالذاكرة.

كلمات الارهابي تيسير علوني عندما قال لم نسمع اصوات المدافع واطلاق الرصاص بظهيرة يوم السابع من نيسان، يوم الثامن ايضا لم يسمع اطلاق رصاص، نعم عاشت بغداد هدوء شديد وتبين ان صدام الجرذ الهالك وربعه البعثيين قد هربوا من بغداد منذ يوم الخامس من نيسان وكانت وجهة هروب صدام الجرذ الهالك لحفرة الجرذان في تكريت والتي تنبؤ عنها الفيلسوف الإمام علي ع حيث قال، يتم استخراجه من حصن ووصفه في ( الإشيمط) معنى الإشيمط في اللغة العربية هو الشخص ذو اللحية البيضاء الكثيفة القذرة، والكل شاهد الجنود الامريكان والعراقيين كيف استخرجوا صدام وهو في وضع بائس تحقق به مصداق كلام الإمام علي بن ابي طالب ع، أحد أفراد القوة جندي امريكي عراقي رفحاوي هذا المجاهد الرفحاوي ظهر بمقطع الفيديو واضع صدام الجرذ الهالك على الأرض وهو ممسك به ونائم فوقه وممسك بلحية الجرذ، في مشهد يصلح في فيلم سينمائي، هذا الشاب العراقي لون بشرته اسمر من اهالي البصرة، كان نائم على صدام ويهلس في لحيته، ما حدث هو صنع الله عز وجل، وإن كان المنفذ جورج بوش، لكن ماحدث مشيئة ربانية رأينا كيف الله عز وجل أذل صدام بحياته الدنيا قبل عذاب الاخرة.

بكل الاحوال يوم السابع من نيسان كان يوم اسود بذاكرة الاحرار من ابناء الشعب العراقي، يوم ولادة البعث الفاشي، اقذر عصابة اجرامية حكمت العراق بالحديد والنار، رغم هروبي من سطوة البعثيين قبل ٣٣ سنة لكن لازلت ليومنا اعاني من كوابيس مزعجة تلاحقني ليومنا هذا.

في الختام نعزي الشعب العراقي العظيم في ذكرى ولادة حزب البعث الفاشي المصادف في يوم السابع من نيسان، انا في كل عام بكل يوم السابع من نيسان يكون عندي يوم حداد ويوم حزن، بسبب هذا الحزب القذر قتل ملايين العراقيين وهجر وهاجر الملايين، بل تم حرماننا ان نعيش مع عوائلنا بل واضطرينا لترك الأهل والأقارب وأبناء المدينة والمحافظة والوطن، يكفي مات احبائنا ونحن لم نحضر تشييع جنائزهم، وهذه اكبر الظلامات، مليون لعنة على صدام الجرذ وعلى البعث وعلى من يحن الى نظام البعث الساقط.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/4/2023

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