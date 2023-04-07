الى السيد رئيس الوزراء..خمسة امنيات عند اقتراب العيد يطلبها منك مواطن بسيط :

محمد فخري المولى ||
١. هدية ١٠٠.٠٠٠ مئة الف لكل عائلة مع حصة إضافية خارج السياق من وزارة التجارة
٢. اطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين مباشرة من تاريخ الاستحقاق
مثلما حدث مع المتقاعدين
٣. تقليل غرامات ورسوم امانة بغداد والمحافظات التي تستهدف المواطن الذي يرغب بمعاملة اصولية ضمن التصميم الاساس وقربه بيت اخر او شخص اخر تم التغاضي عنه لانه متجاوز
لذا فهي ليست رسوم وغرامات بل عقوبة لكل من يسير بالاتجاه الصحيح
٤.مزيد من قروض المختلفة للمصارف بتسهيلات اعلى وروتين اقل .
٥.ان نشهد تصميم وتنفيذ لمدينة وليس مجمع ضمن حدود بغداد بطاقة ٥٠٠.٠٠٠ وباقي المحافضات بطاقة ٢٥٠.٠٠٠ توزع على مختلف الشرائح كمرحلة اولى وليس كما يحدث توزيع ليس مدروس وخصوصا بعد زوال شرط ٥٧ للتحويل او السكن لبغداد
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