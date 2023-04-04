قضية العفو العام وعودة الإرهابيين لحرف النصر

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

منذ سقوط نظام صدام الجرذ، وبقايا دولة البعث، ينفذون جرائمهم في قتل ابناء الشعب العراقي، مستغلة عدم العقاب بسبب اجرامهم، البعثيين أذل من أي ذليل، مستغلين الصراعات الداخلية بالساحة العراقية الشيعية بشكل خاص، والصراعات مابين ساسة المكون الشيعي وحزب بارزاني، مضاف لذلك امريكا جعلت العراق ساحة للصراعات والتخطيط للمشاريع بالمنطقة العربية من خلال الساحة العراقية، الريشاوي الخليجية وتحريضات رؤساء غالبية الدول العربية والإسلامية الى الإدارات الأمريكية ضد شيعة العراق، كل هذه العوامل ساعدت فلول البعث في مواصلة هواياتهم في الاستمرار بقتل الشعب العراقي وبالذات استهداف ابناء المكون الشيعي بشكل خاص، قلناها قبل سقوط نظام البعث، المحيط العربي لم ولن يقبل بالشيعة والأكراد في حكم العراق وحتى ولو بالمحاصصة، هناك خلل واضح في العملية السياسية، يفترض بساسة الشيعة والأكراد الاتفاق في دعم ساسة للمكون السني يؤمنون بالعملية السياسية والعيش المشترك، لكن رأينا عكس ذلك، تم تقريب واجهات فلول البعث وتم اعطائهم المناصب واعادتهم للجيش والداخلية والوزارات، وتم إبعاد الشرفاء والمناضلين، يا اخوان لا يعقل ضباط شيعة معارضين لنظام البعث وبعد انقضاء عشرين سنة على سقوط نظام البعث ولم يتم اعادتهم للجيش وانا واحد منهم، أين الخلل، بينما تم ارجاع ضباط وقادة ومراتب للجيش والداخلية وثبت تعاونهم مع المجاميع الارهابية وتم اعتقال المئات منهم وهم متورطين في ادخال العبوات الناسفة.

عمليات استهداف المواطنين والكفائات والساسة الشيعة بدأت منذ يوم اغتيال الدبلوماسية العراقية فضيلة الهاشمي، وبدات مسلسلات تفجير العبوات وتهجير الاقليات الشيعية في مناطق الاكثريات السنية، في شهر تشرين اول عام ٢٠٠٣ ذهبت إلى زيارة اهلي بالعراق، وهذه كانت المرة الأولى بعد هروبي من العراق بليلة ظلماء، عندما كنت بمدينتي قضاء الحي، تم تشيع الدكتور الشهيد مكي دشر الغريباوي في مدينة الحي، سألت عن كيفية الاغتيال، تبين الدكتور الشهيد كان يشتغل في سامراء وكان مدير مستشفى سامراء مدة عشرين سنة، وخدم رجال ونساء سامراء، يأتيهم لبيوتهم لعلاج مرضاهم، لكن النتيجة تم اغتياله بباب داره لكونه شيعي، رحم الله وفيق السامرائي وجه نداء الى أهالي سامراء بعد استهداف المواطنين الشيعة من أهالي سامراء، وقال لهم عبر قناة الجزيرة، عار عليكم تستهدفون ابناء سامراء الشيعة، تم تهجير العوائل الشيعية من سامراء إلى بغداد وكربلاء والنجف وبابل، كان يشكل الشيعة ٢٠% من أهالي سامراء، تم استئصال الوجود الشيعي في سامراء، بدأت عمليات قتل وتهجير الاقلية الشيعية في تكريت وبيجي، وصلت الحالة، سيد من أهالي الكوت متزوج تكريتية، قام ابناء عم زوجته في قتله، وهي من اتصلت في أهله وقالت من قتلوا ابنكم ابناء عمي، كذلك في الانبار، تم تفجير آلاف من العوائل الشيعية التي استقرت في الانبار بسبب الحرب مابين صدام الجرذ وايران، وغالبية هذه العوائل الشيعية هم من أهالي البصرة، ورحم الله الصديق ابو إيهاب شيعي من الرمادي تم تهجير أهله بعام ٢٠٠٤ من الرمادي لكونهم شيعة، وهو من ابلغني بذلك، ونقل لي أن أصدقاء أهله حذروهم بوجود نية لقتلهم، لذلك تم ابلاغهم لتدبير أمورهم وترك الرمادي والهرب إلى بغداد.

تم بيع اثاث وممتلكات المواطنين الشيعة في راوة وعدة مدن في محافظة الانبار وبشكل علني، وحتى موقع صوت العراق وموقع براثا نشر تلك الاخبار،واكيد موجودة في الارشيف، نحن لم نفتري، تم اغتيال المئات من طلاب الجامعات في نينوى وتكريت والانبار القادمين من محافظات الجنوب والفرات الاوسط وأبناء الاقلية الشيعية من التركمان والشبك من أهالي الموصل، استشهد أكثر من ٣٣٠ طالب شيعي من الناصرية والبصرة والعمارة تم اغتيالهم في جامعات الموصل، القتل بالطرقات يستهدف المواطنين الشيعة، تفجير العبوات والاحزمة تستهدف مناطق الاكثريات الشيعية، لو يتم نشر أرشيف العمليات الإرهابية اكيد تجدون وقوع آلاف العمليات الإرهابية التي تستهدف مناطق وأسواق ومساجد وحسينيات مناطق الاكثريات الشيعية، بكل الاحوال، تم تهجير عشرات آلاف التركمان والشبك والعرب الشيعة من الموصل وتلعفر وسهل نينوى وقرى طوز وارياف اللطيفية والمحمودية وجرف الصخر، في اللطيفية تم اختطاف عشرات آلاف المواطنين من الزائرين الشيعة والمسافرين من ابناء محافظات الفرات الأوسط والجنوب وتم تضيع جثثهم ناهيكم عن آلاف الجثث التي ألقت في نهر المسيب والفرات ودجلة، محمود الجحيشي وحده خطف المئات من ضمن الضحايا عشرات فتيات شيعيات وتم اغتصابهن وقتلهن وإلقاء جثثهن في نهر دجلة بالقرب من المدائن، بل محافظ الكوت عمل مقبرة جماعية للجثث التي يتم انتشالها من دجلة في قضاء الصويرة، ماحدث من عمليات قتل وإبادة للشيعة على أيادي اراذل فلول البعث لم يحدث نظير له بالتاريخ كله، لكن المشكلة ساسة المكون الشيعي قاموا

بتدجين عوائل واهالي ضحايا الارهاب، بحيث حتى عوائل الشهداء لم يطالبوا في تنفيذ قرارات المحاكم العراقية التي صدرت بحق الذباحين من قتلة ابنائهم، وهذه حالة فريدة لم تحدث بكل دول العالم، صمت أهالي وأبناء الضحايا عن قاتلي ابنائهم حالة غريبة، انا تكلمت كثيرا، وطالبت أهالي الضحايا والشهداء في عمل مظاهرات تطالب الحكومات العراقية في تنفيذ قرارات القضاء العراقي، حتى تعرضت لحملات مسعورة من فئات مغفلة وسذج اتهموني بالطائفية، وهذا دليل على عبودية من اتهمني بذلك، انا لست ضد السني كسني، ابدا، انا مع دعم شخصيات وطنية عربية سنية اصيلة من عشائر عربية محترمة كان ولازال ممكن دعمهم في تشكيل ميليشيات مسلحة من ابناء السنة ضحايا للبعثيين والفصائل الوهابية التكفيرية للسيطرة على المناطق السنية، لكن مع من تتحدث، لم يسمعنا أحد، بل يتم تقريب القتلة من واجهات فلول البعث وتوزيرهم واعادتهم للجيش والداخلية والوزارات.

الكل كان يتذكر ساحات الذل، وكيف تم تحريك ماكنة إعلامية محلية وعربية وعالمية لشيطنة الجيش ووصفهم في جيش نوري المالكي، انتهت بعملية تسليم الموصل وتكريت وبعدها الرمادي من قبل الحكومات المحلية وقادة الشرطة والجيش من ابناء المكون السني إلى واجهتهم الإرهابية ثوار العشائر، النتيجة ابو بكر البغدادي نقض اتفاقه مع عزت الدوري وقام في اعتقال وقتل العشرات من قادة البعث من ضمنهم عضو قيادة قطرية بالبعث اسمه سيف الدين المشهداني، كان معتقل لدى الامريكان واطلقوا سراحه، الامريكان قالوا سوف نطلق سراحه اذا اكو ضحايا له ممكن يقيمون عليه دعوة لدى القضاء العراقي ويضعوه بالسجن، المصيبة الغالبية صم بكم، للاسف أطلق سراحه وابن عمه ابو صابرين طارق الهاشمي المشهداني أعطاه مبلغ الف دولار، نعم كل ارهابي يطلق سراحه من سجن باكو طارق الهاشمي يستقبله ويعطيه الف دولار مع نسخة قران، حتى ابو بكر البغدادي عندما أطلق سراحه حصل على الهدية.

بعد سيطرة داعش على الموصل وتكريت، باغت قادة البعث ومن ضمنهم عزة الدوري وطلب منهم ابي بكر البغدادي بمبياعته، نعم الإرهابي البغدادي طلب من دولة البعث السابقة من ضباط وقادة في مبايعته امير المؤمنين، هنا رأينا اصوات بعثية كانت مؤيدة لتسليم الموصل الى الإرهاب، حتى أن وزيرة سنية قالت عبر قناة الجزيرة أهل الموصل بخير وهم قليقون علينا لكوننا في بغداد، هذه الأصوات البعثية بدأت ترفع شعارات ضد داعش، وشاهدنا عمليات هروب قيادات بعثية من مناطق السنة إلى الوسط والجنوب والشمال، وايضا الدواعش قاموا في اعتقال ضباط وجنود سنة يشكون أنهم كانوا مع الحكومات العراقية أو مع تنظيم حزب البعث وتم تصفية الكثير منهم.

بتسليم الموصل تم استىصال الاقليات التركمانية والشبكية والعربية الشيعية، بل داعش عرضوا مقاطع فيديو في توزيع عشرين شابة شيعية الى قياداتهم في اسم سبايا بيوم تسليم الموصل، لازالت أتذكر أحد الإرهابيين بيده قائمة اسماء، يصيح في أعلى صوته فلانه بنت فلان إلى شيخ فلان، ينهض الشيخ الإرهابي ويمسكها بيده ويسوقها سوق العبيد، نحن ياناس لم نفتري، ولم نكذب، نذكر أحداث تاريخية وقعت، مشكلتي ما أنافق واصمت ابدا، لذلك صراحتي تسببت في حرماني حتى من حقوقي وبقيت أعيش بالغرب وأصبح عمري كبير وأعيش في حسرات مؤلمة وايقنت ان لامكان لي بالعراق، كيف أعود وأنا لا أملك وظيفة، بينما مال العراق وصل للمصريين والاردنيين والبعثيين ووووو هلم وجر.

تسليم الموصل كانت انقلاب لكن فشل بفضل فتوى المرجعية المتمثلة في مرجعية السيد علي السيستاني تم قلب الهزيمة إلى نصر، هناك فئات سنية قاتلت إلى جانب القوات الامنية وانضم الكثير منهم إلى فصائل بالحشد، عندما تم تحرير الأراضي العراقية بعد ثلاث سنوات من القتال، هرب غالبية الدواعش وعوائلهم إلى مناطق النزوح والعتاة منهم هربوا الى سوريا إلى مخيم الهول المتخصص بعوائل الدواعش.

تم تهجير أكثر من مليون تركماني وشبكي وايزيدي ومسيحي وكاكائي من الموصل وسهل نينوى ومن مناطق التركمان الشيعية في جنوب وغرب كركوك وطوز خورماتوا ومناطق واسعة من ديالى وحزام بغداد، بعد عمليات التحرير رفضت المناطق السنية القبول في عودة عواىل الدواعش، بل الدولة العراقية رصدت أموال للوقف السني في دفع أموال للضحايا في اسم فض النزاعات لعودة عوائل الإرهابيين ربما رؤساء الحكومات لم ينتبهوا أن الأموال المخصصة تذهب ليس لفض نزاعات قبلية مثل ماتحدث بمناطق أخرى وإنما تذهب إلى دفع أموال ديات نيابة عن الإرهابيين لكي يسمحون لهم بالعودة لمناطق سكنهم.

لازال عشرات آلاف الشيعة التركمان والايزيديون والمسيح يعيشون في مخيمات في إقليم كردستان أو بسهل نينوى حيث يواجه نازحوها وضعا إنسانيا صعبا، لاسيما في الشتاء بسبب أجواء الإقليم شديدة البرودة.

دائما نسمع شعارات لقادة المكون السني في تشريع قانون العفو العام وقضية المغيبين، هناك حقيقة لازال عشرات آلاف المواطنين الشيعة من العرب والتركمان والشبك مغيبين تم خطفهم وتضيع جثثهم، لازال حسب احصاىية لحقوق الإنسان مصير أكثر من ١٢٠٠ سيدة شيعية تركمانية وشبكية مجهول بعد سبيهن من قبل الدواعش، معارك ثلاث سنوات في حرب التحرير، هل يعقل لم يقتل دواعش بهذه الحرب، التي كلفتنا سقوط أكثر من خمسة آلاف شهيد من ابناء الحشد حسب احصاىية قالها الشيخ قيس الخزعلي في حواراته التلفزيونية الصريحة، ما معقولة كل قصف الطيران والمدفعية لم يقتل آلاف الارهابيبن، لذلك المغيبيين الذين يتحدث عنهم ساسة فلول البعث هم من قتلى الارهابيين، بل تم ضبط المئات من هؤلاء قتلى الإرهابيين بحجة مغيبين بتقاعد الرمادي، تم تدقيق الأسماء، وجدت أسماء إرهابيين، ثمة تساؤل اقول، كم عدد العراقيين السنة من مناطق السنة الذين انتموا إلى داعش خلال الثلاث سنوات التي كان الدواعش مسيطرين على مدن وقرى سنية، سؤال يا ناس، أين الدواعش الذين قتلوا ولا توجد لهم مقابر، هل تم رفع اجسادهم العفنة إلى السماء.

نعم توجد اتفاقات لعودة النازحين والعفو العام، لكن هل العفو العام يشمل الذباحين والقتله، أم العفو يشمل الغير متورطين بالذبح والقتل، الشيخ السني شيخ مزاحم الحويث، قال الحقيقة في حسابه في تويتر، لايوجد مغيبين وانما هم قتلى دواعش، بالمقابل يوجد مئات آلاف من المغيبين والنازحين من الشيعة والمسيح والايزيديين، مئات العوائل الغير متورطة في الارهاب عادت إلى جرف النصر، والموصل وتكريت وبيجي، أقول إلى ساسة فلول البعث، مهلا مهلا، البرنامج الحكومي أقر عودة العوائل البريئة وليست عوائل الارهابيين، لاتستفزوا مشاعر ضحايا عوائل الناس الذين ذبحهم الذباحين، النتيجة بالاخير الناس تذهب لأخذ الحق من الذباحين، مجرد سياسي واحد يحرك ملايين من عوائل وأقارب ضحايا الإرهاب تكون النتيجة يخرج الملايين بمظاهرات ولم يعودوا إلا بتنفيذ قرارات القضاء العراقي في إعدام الذباحين، صمت الناس ليس جبن وضعف، كثرة المطالب الغير مشروعة تولد ردود فعل معاكسة، أقول إلى ساسة فلول البعث، إذا جد الجد، اعلموا أن كوكب المريخ وزحل والمشتري ودرب التبانة أقرب إلى الإرهابيين من العودة لجرف النصر

، واعلموا أن المغيبون الحقيقيون هم زائرو المراقد المقدسة الذين اختطفهم الإرهاب في جرف النصر، هناك حقيقة جرف النصر اراضيها ملك لوزارة الدفاع، بغداد بها كثافة سكانية، لذلك على الدولة العراقية إعطاء أهالي حزام بغداد أراضي في مناطق سكنهم الأصلية قبل حقبة مجيء دولة البعث، وتعويضهم في إقامة قرى سكنية في الصحاري العراقية الكثيرة، وجرف النصر يمكن جعلها مزارع استثمارية لوزارة الدفاع يتم تأجيرها إلى المواطنين، بعد تنظيمها بشكل جيد على شكل مزارع صغيرة مساحة دونم واحد كل سنة يدفع المؤجر مبلغ سنوي مثل ماهو موجود في الدنمارك، البلديات تؤجر عشرات آلاف الحدائق،،باجر سنوي مائة أو مائتين دولار فقط، مضاف إلى ذلك، هناك حقيقة، أن الأراضي الزراعية في جرف النصر عقودها زراعية منتهية.

لذلك تصريحات خميس الخنجر تمثل مزايدات وإثارة للفتن، نعم قانون العفو العام مضمن بالمنهاج الحكومي وهناك توقيتات للتنفيذ، يفترض عدم ذكر عبارة العفو عن السجناء الأبرياء، لأن هذا يعني إساءة الى القضاء العراقي، الإرهابيون مثل ماذبحوا آلاف من ضحاياهم يجب أن يُعدموا، يذقون نفس الكاس، وأن لايشملوا بالعفو.

الى متى يبقى شيعة العراق اطاريون وتيار صدري، اعلموا ياناس أن الإطار والتيار اخوة وحان الوقت لالتئام الوضع الشيعي، فتوى المرجعية افشلت مؤامرة انقلاب داعش، هناك حقيقة، الأميركيون أنفسهم لم يستطيعوا دخول جرف النصر قبل التحرير، تحرير جرف النصر كسر ظهر داعش، انا شاهدت حديث إلى الخنجر قال انا امثل مكون وناس لابد أن انفذ ما يريدونه مني، اكيد الشعارات ستار للكسب السياسي، هناك حقيقة،

الاستقرار الأمني لايروق لفلول البعث وعوائل الشهداء من حقهم منع الارهابيبن العودة لجرف النصر

العملية السياسية بدون السيد الصدر للمكون الشيعي يبقى وضع مقلق وعامل يشجع على عدم الاستقرار

يراد إيجاد حلول لتقارب مابين ساسة الكتل الشيعية قبل التعاون مع المكونات الأخرى لضمان عدم الابتزاز، رأيت حديث لشخص اكيد عنده وظيفة مهمة بالحكومة وهو مستفيد قابل مثل حالي عبر شاشة قناة فضائية عراقية، يقول توجد ضغوطات خارجية علينا ونحن ضد المكونات، اقول لهذا، يتم قطع دابر الضغوطات الخارجية من خلال التعاون ولابد أن يتعاون ساسة المكون الشيعي لايقافكم عند حدودكم، هذا السياسي الطائفي بسبب إصابته في الاحباط واليأس، قال نحن شعب لايمكن أن تحكمنا ديمقراطية، وقال مامكن ان تحكمنا الديمقراطية البديل حسب وجهة نظره دكتاتورية سيده صدام الجرذ الهالك، نسمع ونقرأ كتابات لفيالق إعلامية تطبل وتقول، الحكومة أعادت رافع العيساوي، اقول لهؤلاء

المدلسين، رافع عاد بزمن حكومة مصطفى كاظمي، هناك حقيقة مؤلمة

الضد النوعي استعمله فلول البعث ودول البداوة ضد الشيعة، وللأسف بيئتنا ممتلئة بالمغفلين والسذج.

اغرب نكتة الخنجر بخطابه القومي بذكرى ولادة البعث قال أصلي العيد في جرف الصخر ههههههه.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

4/4/2023

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