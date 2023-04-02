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شهر رمضان والشهداء


الشيخ محمد الربيعي ||

 

  [ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ]

[ تذكير ]

عندما تدنو ساعة غروب الشمس ، و يقترب موعد الإفطار ، تجلس والدة  الشهيد على المائدة و الحزن يملئ القلب ، ففي الوقت الذي تستعد فيها الأمهات و العائلات لإعداد و جبات الإفطار في شهر رمضان المبارك ، تقلّب أم الشهيد  في عقلها دفاتر الذكريات ، فتسترجع أيامها مع ابنها على مائدة الطعام ، حيث تتعالى الضحكات ، و تمتلئ قائمة الأطعمة التي يطلبها من والدته لتعدها له في شهر الصيام .

شعور لن يعرف حقيقة ألمه و عمق الجرح الذي يخلفه في القلب ،  الا من كان لدية شهيد ، قدم روحه و دمه فداء دينه و وطنه .

يا ايها المسؤول

اصحاب المسؤولية و النفوذ و السلطة و اصحاب الاموال : 

ان من الافعال و الاعمال المباركة في شهر رمضان المبارك ، ان نستذكر عوائل الشهداء من الحشد المقدس والقوات الامنية الباسلة ، و ابناءهم و لو على مستوى الزيارات ، و بيان الاهتمام بهم ، فهم رجال كان لهم من الفضل الكبير  علينا ،  حيث لولاهم لما كنا ننعم بالراحة و النعيم الذي نحن فيه .

ان رجال الحشد المقدس و القوات الامنية  هم رجال كان هدفهم حماية الدين و الوطن و العرض بدون النظر الى المذهبية ، او القومية او الديانة ، العنوان الذي قاتل من اجله ابناء الحشد المقدس والقوات الامنية هو العراق ، و من كان عنوانه العراق كان داخل ضمن حمايتهم و دفاعاتهم حتى كانوا حيث كانوا في وقت لم يوجد غيرهم يجرئ ان يواجه و يقاتل ، من هم اكثر شرا في عداءهم للعراق حتى كانوا كانهم المغول يوم دخلوا العراق .

فكانت الهمجية و القتل و سفك الدماء و الحكم على الاهواء الواضح على سلوكهم الكاشف عن شخصيتهم العدائية للعنصر البشري .

هذا السيل من شر كان بالمرصاد له هم رجال و ا بطال الحشد المقدس والقوات الامنية .

فمن الواجب يبقى ذكرى اولئك الاسود باقيا ، و يبقى متابعة عوائل الشهداء مستمرا سواء على الصعيد الحكومي او الاهلي ، لانهم الحسنة التي سوف نسال عنها و التي هي من مصاديق قوله تعالى [  هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ] .

فاذن على اصحاب السلطة و المسؤولين و المؤمنين عدم نسيان الواجب الملقى على عاتقهم بمراعاة و متابعة عوائل اولئك الشهداء .

نسال الله نصر الاسلام و اهله

نسال الله نصر العراق و شعبه

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