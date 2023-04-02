هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟

سامي جواد كاظم ||

لان الامم المتحدة وبكل المنظمات التابعة لها عبارة عن مسرح دمى ( قرقوزات) ولا تغرنكم الجوانب الانسانية لبعض منظماتها لان القبيح لابد له من جميل للنفاق فاذا كان الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي قتل الالاف من المسلمين يقول اعملوا لاخرتكم فانها افضل من دنياكم ، وطاغية العراق عندما احتل الكويت وطلبت منظمة القرقوزات بقرار ان ينسحب قال لهم حاضر بشرط ان ينسحب الكيان الصهيوني حسب قرار 242 و238 ، انه منطق سليم وعادل صدر من فم طاغية وباطل.

القراار الاخير للاتحاد الدولي من موقف اندونيسيا الاسلامية بسبب عدم السماح للكيان الصهيوني بدخول اراضي اندونيسيا الاسلامية هذا الموقف الذي يتشرف الاحرار به واشرف من الانجاس المطبعين وليعلم الفيفا انه منظمة الفساد والرشاوى والمراهنات بشهادة جوزيف بلاتر وميشال بلاتيني ، فقد اتهمت السلطات السويسرية مسؤولا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابقين سيب بلاتر وميشيل بلاتيني بالاحتيال وجرائم أخرى تتعلق بالفساد في كرة القدم. ومن يعمل بالرشاوي فانه سيدفع الرشاوي لكي يدفع التهمة .

الاتحاد الدولي الذي بانت ازدواجيته وهو يمنع روسيا من المشاركات الدولية بسبب هجومها على اوكرانيا ولا يلتفت الى هجوم الصهاينة على الفلسطينيين واغتصاب ارضهم .

الامر المهم اين هي الدول المؤيدة لموقف اندونيسيا والتي لا تعترف بالكيان الصهيوني من اتخاذ موقف جماعي موحد ضد الفيفا ؟ وماهي كرة القدم حتى تكون سوط على راس الشرفاء كرة القدم لا تساوي عفطة عنز امام المبادئ الاحرار ينزفون الدماء ويفقدون الارواح في سبيل المبادئ والعقائد فماذا تعني كرة القدم ، ولماذا لا ينسحب كل من له موقف مؤيد للقضية الفلسطينية من اتحاد المراهنات والقمار ؟

اندونيسيا هذا البلد العظيم والحجة على الافواه والعقول التي تهتم الاسلام بانه انتشر بالسيف ، هذا البلد المسلم الذي اعتنق الاسلام بالحجة والعقل والبصيرة ، هذا البلد الذي شكل نقطة سوداء بوجه حكام التطبيع العرب فهم ليسوا عرب بل مسلمين وبامتياز ، لا يعنيني مذهبهم انهم من فصيلة اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله .

هذا البلد الذي سبق وان تعرض لمؤامرة الصهيوامريكية على ارض تيمور الشرقية ، والعرب صامتون وليس صامدون ، والعار سيلحق كل من لم يقف معهم ويؤازرهم ضد قرقوزات الامم المتحدة .

ليعلم الفيفا وغيره مهما كتبتم اسم الصهاينة على ارض فلسطين وقلتم انها دولة فانها لا تتعدى سوى حبر على ورق انها دولة في حالة واحدة عندما لا يبقى فلسطيني ومسلم شريف على وجه الكرة الارضية .

لماذا لا تنسحب الفرق المشاركة بالبطولة التي سحبت من اندونيسيا ؟ ماذا ستخسر؟ عدم الاعتراف ... طز ... فهل كرة القدم حكر على الفيفا؟ ، الاطفال الذي يتمتعون بلعب الكرة في الشارع اروع واجمل من كل مونديالاتهم ، لكن الايادي الخبيثة للمراهنات والعقول الفارغة التي تصرف الاموال لمتابعتها هي من اعطت شهرة لهذه الرياضة التي لوثها الفيفا . وكم من نتيجة مباراة ثبت لهم الرشوة والفساد فيها غض النظر عنها بلاتر ومن على شاكلة بلاتر تذكرون فوز الارجنتين على بيرو ، وتامر المانيا والنمسا على الجزائر ؟

انسحبوا من هذا الاتحاد الفاسد فجمال كرة القدم لاعلاقة له بالفيفا انها متعة حتى وان مارستها في الصحراء ، وكلما يتحد الشرفاء تكون صفعة للفاسدين والماجورين .

تحية لاندونيسيا وان كانت تريد ان تتجنب عقوبات الاتحاد الدولي فاعلموا انها لا تساوي عفطة عنز امام المواقف المشرفة التي ترضي الله عز وجل وضمير الاحرار في العالم