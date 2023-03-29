المقالات

ثواب افطار المؤمن في شهر رمضان المبارك


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

           

📍شهر رمضان المبارك كما ورد في الحديث  "شهرٌ هو عندالله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات .

📍وقد ورد في أحاديث كثيرة الثواب العظيم والكبير لافطار المؤمن في شهر رمضان المبارك .

📍ولا شك بأن النبي صلى الله عليه واله والائمة الاطهار عليهم السلام عندما يحثون على افطار المؤمنين في بيوتهم في شهر رمضان المبارك يكشفون عن حقيقة الهية ربانية واقعية عن الثواب العظيم في عالم الامر لهذا العمل .....

📍ولو نظرنا من زاوية اخرى لهذه العملية وهو افطار المؤمن الصائم في شهر رمضان المبارك نجد ان افطار المؤمن هو في حقيقته تقوية اواصر المحبة بين المؤمنين ، والتواصل بينهم، وزيادة الاخوة ،والتعاون على البر والتقوى مما يزيد من الخير والبركة والرحمة والمغفرة التي تحيط بهم من قبل الله تعالى ....

📍ولاجل ذلك يجب أن يستثمر المؤمنون نعمة شهر رمضان المبارك لافطار الصائم المؤمن وتحصيل الكمالات المعنوية في هذا الشهر العظيم لان الانسان لا يدري هل سيبقى الى السنة القابلة ام لا ......

وإليك بعض مما ورد في فضل افطار المؤمن في شهر رمضان المبارك...

🖍ورد عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك....

🖍وكذلك ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء ، وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر.

🖍وعنه ( عليه السلام ) قال : فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك .

🖍 وقال الباقر ( عليه السلام ) : أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل  أجر من أعتق نسمة، وقال : ومن فطره شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة ، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة .

🖍 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة .

🖍وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من فطر صائما مؤمنا وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل .

🖍 جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي ( عليهم السلام ) ـ قال : ياعلي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد في آخر الليل .

🖍عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل .

اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمد وال محمد واصرف عنا كل شر صرفته عن محمد وال محمد بحق محمد وال محمد.....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التفرد بالسلطة يحرف قيم الثورات..!  
فنتازيا نقاشية..!
الولائي ..!
مازلت امتلك تلك ( الجريدة ) !!
مرجع دون التكليف..!
ثواب افطار المؤمن في شهر رمضان المبارك
عيسى عليه السلام ليس له قوم..!
دواجن مشعان وعگال الخنجر والحكم الشيعي!
الاسلام ليس حزبا
الدعاءُ قرينُ العمل..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك