ثواب افطار المؤمن في شهر رمضان المبارك

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

📍شهر رمضان المبارك كما ورد في الحديث "شهرٌ هو عندالله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات .

📍وقد ورد في أحاديث كثيرة الثواب العظيم والكبير لافطار المؤمن في شهر رمضان المبارك .

📍ولا شك بأن النبي صلى الله عليه واله والائمة الاطهار عليهم السلام عندما يحثون على افطار المؤمنين في بيوتهم في شهر رمضان المبارك يكشفون عن حقيقة الهية ربانية واقعية عن الثواب العظيم في عالم الامر لهذا العمل .....

📍ولو نظرنا من زاوية اخرى لهذه العملية وهو افطار المؤمن الصائم في شهر رمضان المبارك نجد ان افطار المؤمن هو في حقيقته تقوية اواصر المحبة بين المؤمنين ، والتواصل بينهم، وزيادة الاخوة ،والتعاون على البر والتقوى مما يزيد من الخير والبركة والرحمة والمغفرة التي تحيط بهم من قبل الله تعالى ....

📍ولاجل ذلك يجب أن يستثمر المؤمنون نعمة شهر رمضان المبارك لافطار الصائم المؤمن وتحصيل الكمالات المعنوية في هذا الشهر العظيم لان الانسان لا يدري هل سيبقى الى السنة القابلة ام لا ......

وإليك بعض مما ورد في فضل افطار المؤمن في شهر رمضان المبارك...

🖍ورد عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك....

🖍وكذلك ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء ، وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر.

🖍وعنه ( عليه السلام ) قال : فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك .

🖍 وقال الباقر ( عليه السلام ) : أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق نسمة، وقال : ومن فطره شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة ، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة .

🖍 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة .

🖍وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من فطر صائما مؤمنا وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل .

🖍 جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي ( عليهم السلام ) ـ قال : ياعلي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد في آخر الليل .

🖍عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل .

اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمد وال محمد واصرف عنا كل شر صرفته عن محمد وال محمد بحق محمد وال محمد.....