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انت وعابد البقرة سواء..!


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

           

انت مسلم وتذهب الى الهند ، راح تشوف ديانات وآلهة متعددة.؟

قد تتعجب ، وقد تسأل احدهم، كيف تعبدون وتقدسون البقرة وهذه الاصنام .....؟!.

قد يجيبك بما يعتقد من مفاهيم عرفها ، وقد لا يجيبك.؟

ولكن قد يسألك بعضهم ، وانت ماذا تعبد.

تقول لهم انا مسلم واعبد الله.

يقولون لك .

كيف تثبت لنا وجود الله...

وهنا اذا كنت قد فهمت التوحيد بالادلة تجيبهم.

ولكن الاعم الاغلب من الناس قد لا يستطيع الاجابة ..؟.

لانه آمن بالله تعالى عن طريق اهله ومحيطه وابائه واجداده .كما هو آمن بتقديس البقرة عن طريق آبائه واجداده وبيئته.

فأنت وهو لا فرق بينك وبينه..

ولاجل ذلك. على المسلم ان يفهم ادلة التوحيد الفطرية والعقلية والحسية، ثم يسعى لغرس هذه الادلة في القلب ليكون مؤمنا .

قال تعالى "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم"..

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