أفضل 6 توصيات لاية الله كشميري رحمة الله عليه بخصوص شهر رمضان المبارك...

د.مسعود ناجي إدريس ||

1_ لا تبحث عن الكمية فما يهم هو الجودة

- الفهم والتفكر في الآيات والأدعية أهم من ختمها

- يجب مضخ الطعام القليل جيدا ليمتزج ويصبح جزء من روحك-

- أكبر مشكلة عندنا نرى ظاهر الدين والشريعة

- فكر مع نفسك في السنين السابقة أين أوصلك حماسك في كثر القراءة؟

- من الضروري أن تنوي في بداية رمضان الصيام لله تعالى فقط... فقط لله

- التزم بآداب الصيام للحد التي يسمح لك نشاطك

2- التفكر

- خصص ساعات صيامك في القيام بأفضل العبادات وأفضل العبادات هي التفكر

- اختلى بنفسك وربك وتفكر بنوع الصلة بيك وبين الله بذلك ستنفتح أبواب المعرفة أمامك

3- أكد الرسول (ص) بأن أفضل حالات العبودية وبالأخص في شهر رمضان المبارك هي السجدة الطويلة

- فقط أنبياء الله وأولياءه يعلمون مقدار الأمطار النازلة من غيوم الرحمة وبركات الربوبية على رؤوس عباده الساجدين. لذلك من الضروري باليوم أن تسجد سجدة طويلة ولو مرة واحدة.

4- أفطر في منزلك قدر المستطاع

- لا تفطر حتى في المساجد

- اجعل بركة الإفطار والدعاء المستجاب لحظة الإفطار تتعلق بمنزلك وأسرتك.-

- عند الإفطار تدلل على ربك لصومك من أجله فهو واسع الكرم، قرب أول لقمة لفمك ولا تأكل فقط قم بالدعاء أي قل لله أفطر عندما تعطيني حاجتي. هذه الحالة تصنع المعجزات.

5- رمز البقاء في الضيافة الإلهية في رمضان هو كيمياء (حسن الخلق)

- مع الأبناء والأقرباء والمعارف تعامل بإكسير حسن الخلق والمحبة

- لحظة العصبية هي اللحظة التي تخرج فيها من الضيافة الإلهية.

6- للوصول إلى ساحل النجاة اركب سفينة الأحلام في رمضان لتعبر أمواج بحر الدموع.

- اطلب حاجتك من الله -سبحانه وتعالى- وبالأخص في أوقات السحر الساحر بالبكاء والدموع.