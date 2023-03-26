المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

المجتمع العراقي يضم شيعة واكراد وسنة ضمن بلد تم رسم حدوده كنتاج لقوى الاستعمار التي انتصرت بالحرب العالمية الأولى وهزمت الإمبراطورية العثمانية المتهالكة، وتم تجزئة تركة الدولة العثمانية للمناطق العربية بالشرق الاوسط إلى ٢٢ دولة، رسم حدودها المستعمر البريطاني والفرنسي بطريقة ذكية تخدم مصالح المستعمر بالدرجة الأولى، من خلال دمج مكونات غير متجانسة مع بعض، ودعم المستعمر ادواته ومكنهم من أن يصبحوا ملوك وأمراء ورؤساء على الدول العربية الجديدة، رفض المستعمر تشريع دساتير تكون هي الحاكمة، بينما بريطانيا احتلت الهند، لكن شرعت لهم دستور جمع أكثر من خمسمائة ديانة ومذهب واثنية ولغة ضمن دولة الهند، حتى الشيعة الإسماعيلية بعد ابادتهم في مصر هربوا للهند واقاموا لهم دولة في حيدر أباد ويعرفون في الشيعة البهرا يحكمون ولاية حيدر آباد ليومنا هذا.

المستعمر عندما دمج المكونات مع بعض بدون أن يعمل دستور هو الحاكم، الغاية ابقاء الصراعات القومية والمذهبية مشتعلة لتبقى دولنا فاشلة يسهل السيطرة عليها، دائما المستعمرون يخدعون قيادات العرب لخدمة مصالحهم من خلال وعود كاذبة، خدع الانكيليز والفرنسيين شريف مكة مفتي العالم العربي الإسلامي ليقف مع القوات المحتلة لاسقاط الدولة العثمانية واعطوه وعد يعطون للعرب مملكة يكون التحفة مفتي مكة الخائن ملك على العرب، النتيجة استغلوه، أصدر فتوى دعى الضباط والجنود العرب ترك الجيش العثماني والانضمام إلى ميليشياته لمساعدة القوات المحتلة، وفعلا ارسل الضباط والجنود العرب المسلمين السنة بقيادة نجله فيصل الاول بكل خسة ووقاحة ونذالة إلى احتلال دمشق وقتل الضباط والجنود الأتراك وتسليم دمشق للقوات الفرنسية الغازية والتي كانت تحتل لبنان قبل اندلاع الحرب العالمية بمايقارب بقرن من الزمان.

من قاوم قوات الاحتلال البريطاني في العراق والجزيرة العربية وسوريا واليمن هم الشيعة بكل طوائفهم من الجعفرية والزيدية والاسماعيلية والعلوية، ووقف مع الشيعة بمقاومة قوات الاحتلال في سوريا المكون الدورزي، في سوريا من قاد مقاومة المحتل الشيخ العلوي صالح العلي ومعه قائد الثورة العربية السلطان الأطرش زعيم الدروز، استشهد خمسة آلاف سوري كان من ضمن الشهداء ٤٦٠٠ شهيد شيعي ودورزي، أما بالعراق مراجع الشيعة والعشائر العربية الشيعية وقفت ضد القوات البريطانية مدة ثلاث سنوات وتم هزيمة القوات البريطانية الغازية في معركة الكوت، وعندي جد من طرف والدة والدي رحمه الله من البو حمد اسمه كاطع الكطفان من عشيرة البوبدر قتل عشرين جندي غازي، وكان يقول إلى والدي عندما قتلت الجنود الغزاة كنت اقتل الجنود السمان وليس الضعاف، بينما للأسف الضباط والجنود وزعماء العرب السنة وقفوا مع قوات الاحتلال، بريطانيا دعمت عبدالعزيز سعود وعصابات الوهابية وسلمتهم نجد والحجاز وتم ضرب شريف مكة بركلة وانتهى دوره الخياني.

في الربيع العربي أيضا سخر المستعمرين من العرب وحطموا ودمروا شعوب ست دول عربية بأموال وفتاوى خليجية خدمة لقوى الاستعمار، النتيجة اتضحت كذبة نشر الديمقراطية بالربيع العربي البائس، بكل الاحوال لو كان بالعراق دستور حاكم لما سالت كل هذه الدماء ولما بقي العراق يعاني من صراعات داخلية منذ عام ١٩٢١، البعض ربما يسأل ويقول أن السنة قاوموا المحتل البريطاني والفرنسي وتوجد شخصيات سنية ذكرها التاريخ، أقول هؤلاء قاتلوا بعد هزيمة الدولة العثمانية اي في عام ١٩٢٠ ومابعدها وكان هدفهم الحصول على المناصب بالدول العربية الجديدة المستقلة، من خطط المستعمر دعم الاقلية السنية بالعراق ليبقى الشيعة والاكراد ضد نظام الحكم، في سوريا أيضا دعم اقليات ضد اكثرية عربية سنية، في البحرين نصب عائلة سنية على اكثرية ساحقة شيعية، وهكذا، الغاية خلق مشاكل وصراعات لتبقى دولنا غير مستقرة ويسهل السيطرة عليها.

مشكلتنا بالعراق نعاني من الصراع المذهبي القومي ليومنا هذا، في ثورة عبدالكريم قاسم وقفوا ضده لكونه متشيع، حتى قبل شهر نجل حامد شقيق الزعيم عبدالكريم قاسم صديق الكاتب اليساري الدكتور عبدالخالق حسين والذين كان يقيم في بريطانيا مدة خمسين عام توفى بالعراق وتم دفنه في مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف، الأخ دكتور عبدالخالق حسين كتب مقال حول وفاة صديقه نجل حامد شقيق الزعيم عبدالكريم قاسم وتم دفنه بمقبرة النجف وهذا دليل بتشيعهم.

العراق يحتاج حلول جذرية تنهي قضية الصراع السني الكوردي الشيعي، قبل عدة أيام شاهدت حوار مع نائب عراقي سني اسمه محمد سلمان الطائي عبر قناة العهد، تحدث في البرنامج وسرد قصص منها قوله، المكون السني أنتج قيادات سنية بينما الشيعة والأكراد بقوا على قياداتهم السابقة بزمن المعارضة السابقة، أيضا قال، الشيعة لم يستطيعوا إزاحة مقتدى الصدر والحكيم والمالكي، وللاكراد لايستطيعون إزاحة البارزاني والطالباني بينما السنة أزاحوا قيادات سنية مثل سليم الجبوري والنجيفي والمشهداني، لدى الشيعة قيادات نشىء جديد مثل شيخ قيس الخزعلي واحمد الاسدي، أيضا قال، الوسط السني متماسك في إزاحة القيادات السنية في خلال الوسط الجيلي، أيضا قال، مشاكل الرئيس الحلبوسي أصبح ممثل المكون السني لم يستطيع أن ينتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة الاحتواء، وايضا قال، الحلبوسي يمكن نفسه، السنة مشوا وراء سليم الجبوري بحكم المنصب، وقال، محاولة إنشاء رمزية في الوسط السني مستحيلة، وقال، آن الأوان الرئيس الحلبوسي الانتقال إلى مرحلة التمكين.

وايضا قال، الخلاف مابين المالكي والصدر بقى الطرفين موجودين في الوسط الشيعي بينما السنة قاداتهم تم إقصائها من خلال الناخب السني، وقال

رمزيات السنة كانت ممثلة في صدام والبعث.

وقال ايضا، قيادات السنة عمرهم السياسي قصير ولايقاسون في الحكيم والصدر والبارزاني، مؤتمرات الحلبوسي تم محاصرته قبل ثلاث اشهر مؤتمراته كانت تعقد بالقرب من بيته بسبب الحصار، على الحلبوسي عدم إقصاء القيادات السنية.

وقال أيضا، لماذا السنة يريدون رمزية لقادة قليلين شخص أو شخصين، لم نشاهد سنة لهم نواب مستقلين، وايضا قال، المال والتزوير موجودة بالوسط السني ولازم تعطيه أموال وتزور، بعد عام ٢٠١٠ الوسط السني ينتج نواب سنة مستقلين.

الحلبوسي لديه ذكاء وجراة في استخدام المال لشراء خصومه ويعزز ربعه،

الحلبوسي ظهر من بوابة الكرابلة.

الكرابلة يقرون بذكاء الحلبوسي

خميس الخنجر يملك أموال لكنه ليس مثل ذكاء الحلبوسي، يقول محمد سلمان الطائي صدرت ضده مذكرة إرهاب ضدي في عام ٢٠٠٧، والسيد العامري

قال لي عليك دعوى سرية مقامة في قضاء المسيب، يقول ذهبت وجدت مخبر سري كاتب على أشخاص لجيراني انا قاتلهم، محمود المشهداني استقال من منصب رئاسة البرلمان بعد عودته من الحج واجتماعه مع قادة الصحوة الاخوانية الوهابية، طارق الهاشمي مفترى عليه.

انتهى كلام السيد النائب العراقي السني السابق محمد سلمان الطائي.

لدينا وقفة مع كلام الأخ السيد النائب السابق، الدول العربية السنية وبالذات الوهابية دعمت فئات سنية مرتبطة مع البعث والعصابات التكفيرية في مليارات الدولارات وأرسلت الاف الانتحاريين، وتركيا جمعت قادة المكون السني ضمن قائمة واحدة، ماحدث ويحدث بالعراق هو نتيجة طبيعية لخطة الاستعمار في دمج مكونات قومية ومذهبية غير متجانسة مع عدم تشريع دستور يضمن مشاركة جميع المكونات بدون تهميش واقصاء، للأسف العقلية السنية بالعراق تعتقد ان حكم العراق لهم دون غيرهم، وينظرون للشيعة والاكراد مخلوقات لاتستحق العيش بكرامة، ضمن عراق متساوي ابناىه بالحقوق والواجبات، نحن لم نأتي من كواكب فضائية إلى العراق، من حكم ويحكم مناطق المكون السني هم بقايا دولة البعث الساقطة، صديقي شيوعي سني جبوري من شهربان اسمه اسماعيل ابن عم سليم الجبوري ذهب من الدنمارك ليرشح نفسه في انتخابات عام ٢٠١٤ عن الحزب الشيوعي العراقي، لولا إخوته لتم قتله، نجا من قتل محقق، حتى أقاربه قالوا له، من يحكم مناطقنا هي أجهزة دولة البعث السابقة، وكل المرشحين يتم ترشيحهم للانتخابات بمباركة من عصابات البعث ليكونوا ممثلين ومدافعين عنهم بالعملية السياسية، عندي صديق آخر أيضا يقيم بالدنمارك، معظم أوقاته يقضيها بالعراق في ابو غريب في بغداد، يأتي إلى الدنمارك فترة قصيرة، يقول ذات يوم جائتني مجموعة من سيارات مسلحين، المجاهدين يريدون الكلام معك، ذهبت معهم، تكلم معي اميرهم قال لي نعرفك انت تقيم خارج العراق ويمكن لكم التوظف بالدولة بالجيش أو بالداخلية وتتعاون معنا لمقاتلة الشيعة الروافض بنقل اخبار تحركات الضباط والجنود والشرطة الذين معك.

لدينا أصدقاء ضباط سنة من سامراء وكركوك والرمادي يتصلون بي، أحدهم قال لي الغالبية الساحقة من الضباط الذين كانوا معنا وعد لي أسماؤهم كانوا معنا بوحداتنا بالجيش السابق الان أمراء بالقاعدة وداعش، والمصيبة الدولة الحالية تدفع لهم رواتب تقاعدية، ومنهم من اعيد للجيش وهو يتعاون مع المجاميع البعثية الارهابية، كلامي ليس اتهام وإنما كلام واقعي وصحيح مليون بالمائة.

طارق الهاشمي ألم يكن نائب رئيس الجمهورية وعمل مسرحية تعذيب سجناء ورئيس الحكومة السيد نوري المالكي شكل لجنة برئاسة اللواء رياض ال شلبيه ابن اخت وزوج بنت الشيخ المناضل الوطني كاظم ال ريسان شيخ مشايخ حجام وقائد انتفاضة شعبان في سوق الشيوخ، وقام لواء رياض شليبه في نشر نتجة التحقيق في الصحف الالكترونية وفضح حقيقة أن أحد السجناء كان ارهابي قاتل عائلة شيعية بالبداية قتل الأطفال وقام في اغتصاب السيدة ومن ثم قام بقتلها، طارق الهاشمي ألم يكن هو نفسه من تبنى صابرين الجنابي التي ادعت أن جندي شيعي رافضي قام في اغتصابها وتم بث مقطع فيديو وهي تتألم من شدة الألم وكأن هذا الجندي قصفها بصاروخ سكود، وليس ممارسة جنسية عابرة، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

الأخ النائب محمد سلمان الطائي قال حقيقة استقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان كانت بسبب أوامر أصدرها له شيوخ وهابية من زعماء الصحوة التيار الإخواني الوهابي، كنت ولازلت اتمنى لو أن سنة العراق صوتوا إلى القوى السنية الشريفة التي رفضت البعث والقاعدة ليكونوا ممثلين لهم بالعملية السياسية أمثال الشيخ خالد الملا والشيخ حميد الهايس والشيخ الحردان وشيخ فواز الجربا، والشيخ وصفي العاصي أمير قبيلة عبيد، هناك حقيقة دولة البعث التي تسيطر على مناطق السنة قامت بقتل كل زعيم سني قبل بالعمل في العملية السياسية، في سامراء بعد سقوط نظام صدام الجرذ، المرحوم وفيق السامرائي عاد إلى سامراء يوميا يقصفون بيته بالهاونات، الشيخ محسن الدراجي شيح البودراج السنة في سامراء عقد مؤتمر صحفي عشائري في دعم العملية السياسية، تصوروا قاموا في اغتياله من خلال ضابط شرطة يعمل في شرطة الموصل اسمه ملازم أول شقير جاء من الموصل مع مفرزة شرطة تعمل في الداخلية العراقية إلى سامراء ونفذ عملية اغتيال الشيخ محسن الدراجي السامرائي وعشرة البودراج السنة قاموا في اعتقاله ونفذ حكم الاعدام بحقه في فترة حكومة السيد ابراهيم الجعفري، ووزير الداخلية بوقتها السيد باقر الزبيدي هو من قام بنشر قصة ملازم أول شقير الموصلي الذي جاء من الموصل إلى سامراء ليغتال شيخ محسن الدراجي رحمه الله.

بكل الاحوال هذا العراق به شيعي وسني وكوردي وتركماني ومسيحي وآيزيدي وصابئي وكاكائي ، فلا مناص من أن نقبل جميعا بالعيش المشترك.

قادة الشيعة لهم جماهيرهم ومريديهم وكذلك قادة الأكراد لهم جماهيرهم، أما قادة المكون السني بغالبيتهم هم واجهات سياسية إلى فلول دولة البعث الوهابي القاعدي الداعشي، نعم لاتوجد لدينا نحن كشيعة حساسية من الأخ الدكتور محمد الحلبوسي زعامة المكون السني، ويفترض بقادة الشيعة والاكراد دعم قيادات سنية تؤمن بالعملية السياسية والعيش المشترك، لكن مشكلتنا أن قادة الشيعة لديهم صراعات مع بارزاني وبارزاني مستقوي بالدعم الأمريكي والاقليمي الإسرائيلي، مضاف لذلك الطرف السني أيضا يتحين الفرص ومدعوم من الدول العربية البدوية الطائفية ومن أردوغان ومن العالم الإسلامي السني لاسباب مذهبية، النتيجة الخاسر الأكبر هم ابناء الشعب العراقي دون غيرهم.

تحية للأخ السيد النائب السني السابق محمد سلمان الطائي الذي تكلم بصراحه واعترف أن الطرف السني يستعملون المال والتزوير بالانتخابات، موقف الأخ الاستاذ محمد سلمان موقف شجاع وجريء يحسب له.

في الختام أيها العراقي المحترم الحكمة تقول، ابحث عن سعادتك دائما فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود وهكذا هي الحياة، على شركاؤنا بالوطن ابحثوا عن حياة سعيدة فحاضرنا لايدوم لنا ولايمكن العودة للماضي ولحقبة حكم صدام الجرذ الهالك، أيها الشركاء بالوطن أوقفوا ارهابكم وليعيش الجميع بخير وسلام في وطن يملك خيرات بترولية وغازية وأرض زراعية خصبة كافية للعيش الكريم لكل ابناء الشعب العراقي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26/3/2023