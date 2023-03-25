ما هذا يا امانة بغداد ؟!

محمود الهاشمي ||

ان اول مشهد للمسافر الى دولة اخرى غير بلده هو مشهد (الخدمات )بمعنى (الشوارع -النظافة -الانارة -المباني -وسائل الاتصال -وسائل النقل ) وحين يعود من سفرة غالبا مايتم بنقل المسافر مشاهداته الى الاهل والاصدقاء والاقارب .

اقول ماذا سينقل الزائر الى محافظة بغداد ؟

الازبال في كل مكان ،والحاويات ملأى يحاصرها الذباب ،واطنان اخرى ملقاة جوار الحاوية ،وشوارع عدد "التخسفات" يساوي عدد العجلات وكأنك تسير في ارض زراعية متعرجة وليس وسط العاصمة !

التخسفات تصل الى الازقة وداخل الاسواق ملأى بالماء الاسن ،فيما تتطاير اكياس النايلون وكأننا في مهرجان ..

اما الارصفة ففوق مشكلة شاغليها من اصحاب البسطيات او هم انفسهم اصحاب المحال يخرجون بضاعتهم فهي مهشمة متعرجة متسخة بالكاد يمرق الانسان بنفسه

مابينها وكأنه في لعبة (زگزاگ) وليس في جولة بالسوق .!

هذه المشاهد المقرفة تحاصرنا كل يوم ،فالشوارع التي استوردنا لها اخر انواع السيارات لم نستورد لها كابسات ازبال ومازالت القديمة التي يلاحقها الذباب هي

العاملة .

المشكلة الأخرى هذه الرايات المتنوعة التي

ركزها اصحابها لمناسبة ودون مناسبة تبقى في موقعها على الاعمدة وقد تهرأت دون متابعة لتبدو مشوهة .

اللوحات المرورية ولوحات الدلالة مازالت تلك (القديمة ) الممحومة او المخسفة او غائبة فلاتعرف نفسك اين وصلت ومااسم هذا المكان وذاك .!

قبل يومين زخت السماء زخات خفيفة فتحولت الشوارع الى احواض تخوض بها العجلات ..

الشوارع متسخة ومع قليل من الماء تلطخ العجلات والمارة ..

رفعوا سيطرة "جسر الجادرية " التي تصنع الزحام فحلت محلها (روابط الجسر )التي عولجت بشكل خاطيء فتحولت الى (حدبة) وسط الشارع ،تضطر العجلات ان تخفف السرعة كثيرا ،ومازالت دون معالجة .

دعامات الجسور تبدو في اقبح منظر وهي ملتوية او محطمة او ملقاة جانبا او ترفع رأسها مثل حيوان مفترس ..!

كيف للمرء ان يتحمل كل هذه المشاهد صباحا ؟

بعض الارصفة مازالت على صبغ ماقبل (الاحتلال) مثل ثوب مرقع وبعض احجارها مبعثر وليس هنالك من يقومها او يرفعها .

ثم ماهذه اللافتات واللوحات الهائلة مع كل انجاز لايتعدى ترقيع شارع بمسافة مترين

(في عهد !!!!)اصلا هذا غير لائق !

زار السيد رئيس الوزراء السوداني مبنى امانة بغداد فاستبشرنا خيرا ،خاصة وانه امر بتحويل (اصحاب العقود والاجور اليومية )من العاملين بالامانة على (الملاك الدائم )وتقريبا اضيف الى كل بلدية الف او اكثر منهم .!

لااعرف العدد الكلي للعاملين بالامانة لكن حسب زميل لي تقاعد قبل فترة من الامانة اكد ان عددهم (33) الف منتسب .!

ولااعرف مامهمة هذه (الالاف)وهم يثقلون الموازنة دون فائدة ؟

السيد امين بغداد زار باريس والتقى (عمدة باربس )والتقط معها صورا فاستبشرنا خيرا ان بغداد ستصبح مثل (باريس)!!

فياسيادة رئيس الوزراء ان برنامج حكومتكم

(برنامج خدمات )وقلتم ايضا (حكومة خدمات )فاين هي الخدمات ؟

اذا قلتم لاتوجد اموال فهذه اموال (سرقة القرن )اعدتم منها الكثير فاستخدموها للخدمات ،فالناس ترى حكوماتها فيما ترى

من خدمات ..اليس كذلك ؟

ـــــــــــــ