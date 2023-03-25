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فضل شهر رمضان على أساس دعاء ٤٥ في الصحيفة السجادية ...


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

١- شهر استجابة الدعاء : (روى محمد بن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان تغمده الله بالرضوان باسناده إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن جده، عن الحسن بن علي عليهم السلام أن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة)

٢- افضل ساعات العمر : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك لثلاث بقين من شعبان قال لبلال : ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ان هذا الشهر قد حضركم وهو سيد الشهور فيه ليلة خير من الف شهر تغلق فيه أبواب النيران...)

)أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوء صُرِفَ بِكَ عَنَّا وَكَمْ مِنْ خَيْر اُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا.

أَلسَّلاَمُ عَلَيْـكَ وَعَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر.)

٣- وسيلة لكل الخيرات : ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قال وقد أَهَلَّ رمضانُ : لو علِمَ العبادُ ما في رمَضانَ لتمنَّت أمَّتي أن يَكونَ رمضانُ السَّنةَ كلَّها) ( شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَتَخَيَّرْتَهُ مِن جَمِيعِ الازْمِنَةِ وَالدُّهُورِ، وَآثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالنُّورِ، وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الايْمَانِ، وَفَرَضْتَ فِيْهِ مِنَ الصِّيَامِ، وَرَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ القِيَامِ)

٤- محو الذنوب: شهر رمضان المبارك جاءت من الأصل «رمَض» وهي شدة الوهج أو الحرارة وذلك يتوافق مع احتراق ذنوب المرء في شهر رمضان لشدة عبادته، لذلك يعد فرصة عظيمة لرمض وحرق الذنوب، وقيل أيضا، إنّ الحسنات تتنزل في شهر رمضان لتبيد كل المكروهات التي فعلها الإنسان.

٥-وقت العمل: هناك فرصة للعبادة في كل لحضات هذا الشهر وكل عمل خير ثوابه مضاعف يمكن الاستفادة منه لجلب رضوان الله تعالى. ( وَمَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ)

٦- نصر المؤمن على عدوه الشيطان:  السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِر أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَصَاحِب سَهَّلَ سُبُلَ الاحْسَانِ.

٧- يهيأ القلوب: الصيام و الانس بالقران والمناجاة و الادعية والاعمال الصالحة كلها تصلح اهواء النفس من غبار الغفلة (وَأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيْبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِـهِ أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْـهُ أَوْهَامُهُمْ )

٨- قلة الذنوب : كثرة الذنوب يقسي القلب و يمن الطاعة الالهية في شهر الله يلين القلب (السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيف آنَسَ مُقْبِلاً فَسَرَّ، وَأَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَّ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِر رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ).

٩- الصاحب الرفيق  : شهر رمضان بكل خيراته جاء ليسهل مصاعب مسير سلوك المؤمن ويهيأ الرابط بينه وبين الصلاح   (أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلاَمٌ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِ الْمُصَاحَبَةِ وَلاَ ذَمِيمِ الْمُلاَبَسَةِ.)

 

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