العراق شباك تذاكر، قطار العالم الجديد..وخلفان أول الراكبين..!

كندي الزهيري ||

بعد مذكرة بوتين، خلفان يعيد نشر، ومجلس الشيوخ يصوت. الفريق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي ؛ نشر فيديو أرشيفي لوزيرة الخارجية الأمريكية الراحلة، مادلين أولبرايت، وما قالته في رد على "ثمن" الحرب بالعراق. مقطع الفيديو الذي نشره خلفان لأولبرايت أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها على برنامج 60 دقيقة، حيث سئلت "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" لتجيب أولبرايت قائلة: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن مستحق.." ، وقال خلفان في سلسلة تغريدات أتت عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "المحكمة الجنائية الدولية وين مذكراتها عن مجرمي الحرب في العراق؟" ، وتابع: " عندما تسيس المحاكم لا يبقى لمذكراتها أي معنى.. بوش الأبن قتل ملايين العراقيين الأبرياء...وخرج بطل.. والمحكمة الجنائية الدولية كانت تغط في نوم عميق". في ذات الوقت أجرى مجلس الشيوخ، أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على "تفويض استخدام القوة العسكرية" (AUMF)، لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي. وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك. قال السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء "رمزي إلى حد كبير"، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفاً: "هذا هو (القانون) الذين يشيرون إليه جميعاً ويبرر 20 حرباً مختلفة حول العالم".

● المجرمون الرئيسيون في الحرب بعد مرور عشرين عاماً؟ :

1 - جورج بوش الإبن / في عام 2003، أصبح جورج بوش الإبن ثاني رئيس أمريكي يشن حربًا تستهدف العراق، على خطى والده جورج بوش، الذي تولى المنصب بين عامي 1989 و1993.

2 - ديك تشيني / كان نائب الرئيس جورج بوش الإبن من أشد المؤيدين للعمل العسكري ضد العراق.

3 - دونالد رامسفيلد / لعب دونالد رامسفيلد وزير دفاع بوش بين عامي 2001 و2006، دورًا محوريًا ومثيرًا للجدل في غزو أفغانستان والعراق.

4 - كوندوليزا رايس / عملت مستشارة للأمن القومي، ثم وزيرة للخارجية خلال سنوات بوش الثمانية في المنصب .

5 - بول بريمر / تم تعيين بريمر مديرًا مؤقتًا لقوات التحالف في العراق من قبل الرئيس بوش في مايو أيار 2003، ليصبح أعلى سلطة مدنية في البلاد.تعرض قراره بتفكيك الجيش العراقي، لانتقادات شديدة وواجه مزاعم بإساءة إستخدام الأموال في جهود إعادة الإعمار.

6 - كولين باول / كان الجنرال باول وزير خارجية الولايات المتحدة في وقت حرب العراق، وكان أول شخص أسود يشغل هذا المنصب، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال حرب الخليج 1990-1991. على عكس الأعضاء الآخرين في حكومة جورج بوش الابن، كان بأول في البداية ضد خطة غزو العراق، ولكن في فبراير 2003 كان هو من تحدث إلى الأمم المتحدة للدعوة إلى التدخل العسكري، حتى إنه قدم أدلة تزعم أن ابنهم الطاغية صدام كان يخفي أسلحة الدمار الشامل.

7 - توني بلير / يمكن القول إن سمعة رئيس الوزراء البريطاني السابق تضررت أكثر من سمعة جورج بوش الإبن بسبب دعمه لحرب العراق.

8 - هانس بليكس / كان مفتش الأمم المتحدة السابق هانز بليكس شوكة في خاصرة إدارة بوش ، قاد الدبلوماسي والسياسي السويدي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش، التي حققت في العراق بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، ولم تجد شيئًا قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

9 – نظام الطاغية صدام نفذ مئات الألاف الجرائم ضد الشعب العراقي بالتعاون مع النظام الأمريكي .

10_ النظام الأمريكي قتل الشعب العراقي حين دعم صدام وايده بقتل العراقيين، وحين فرض الحصار على الشعب وليس على النظام الطواغيت وزلامة ، جميع تلك الجرائم تقف خلفها أمريكا وإلى يومنا هذا.

الاستنتاج :

1 - إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق جاء بعد الهزائم الكبيرة المادية والمعنوية أن كانت في داخل أمريكا ( إقتصاديا ) أو في العراق كعناصر بشرية ، لكي تحفظ أمريكا ما بقية من ماء وجهها في العالم ، اتجهت إلى الغاء التفويض ، بذات الوقت أمريكا لم تعد قادرة على كسر قوى المقاومة في العراق والمنطقة ، مع توغل الصين ، وشدة لروسي ، وعناد الإيراني .

2 - أن خطاب الإماراتي جاء بعد تراجع الأمريكي ، وفشل أماني نظام دبي ، الذي كان يتوقع أن تقدم أمريكا والكيان الصهيوني بالهجوم على إيران ، و تناسى خلفان أن الإمارات كان لها دور بتلك الجرائم الأولى من خلال دعمها لصدام الطاغية ، والثانية دعمها للأمريكان في قتل الشعب العراقي ، ومساندتها في دعم الإرهاب ورعايته ، والجرائم كثر بحق المصريين والسوريين واليمنيين ولبنانيون إلى آخره .

3 – هو اعتراف بأن المحكمة الدولية لم يعد لها أي دور ، وفضحها بانها ( منظمة مسيسه) ، وهو بمثابة إعلان رسمي بأن لا سلطة لها بعد اليوم .

4 – أن السلسلة التي فرضتها أمريكا على الشعوب قد انكسر ، والقطب الواحد لم يعد له وجود.

5 – تحولت المنظمات العالمية كتسمية من قبل قادة العالم الجديد ، خصوصا منظمة شنغهاي ، إتحاد دول بريكس لتغير جميع المصطلحات الدولية مثل المصرف الدولي إلى المصرف الغربي ، و صندوق النقد الدولي إلى صندوق النقد الغربي ، و المحكمة الجنايات الدولية إلى محكمة الجنايات الغربية ، ونظام السويفت إلى نظام سويفت الغربي ، و وتغير إسم الدولار من عملة عالمية إلى عملة غربية ، امم المتحدة إلى امم الغربية الموقتة ، و مجلس الأمن الدولي إلى مجلس الأمن الغربي الموقت .

6 – تحاول الدول الخليج أن تجد لها موطئ قدم في العالم الجديد ، من خلال التودد الى الصين وروسيا، وآخرها تصريح الإمارات الذي جاء بعد التقارب السعودي الإيراني ، بأنها لن تكون جزء ولن تقبل أن تستخدم أراضيها بأي هجوم ضد إيران ، وهذا تصريح الأول من نوعه ، خوفا من قوة إيران وقدراتها العسكرية .

7 – فرصة للعراق أن يقاضي مجرمين الحرب الذين كانوا سبب في تدمير العراق وشعبة منذ دعم صدام في 1979م إلى ما بعد إسقاطه.

8 – فرصة كبيرة للعراق أن يصبح قطب قوي وفاعل ومؤثر في رسم سياسة العالم الجديد .

إن دويلات الخليج تبحث عن الامان ولم يعد متوفر في أمريكا اليوم ، خصوصا بعد هزائمها العسكرية والسياسية وفشلها الإقتصادي بعدما أصبحت المصارف الأمريكية تنذر بالإفلاس ، وجشع أمريكا جعلها دولة منبوذة بشكل كبير ، وهذا يتضح يوما بعد آخر. هل العراق قادر على أن يكون سيد العالم الجديد !، نعم اذما ملك الساسة ثقة الشعب .

ـــــــــــــ