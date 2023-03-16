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هل القرآن كتاب خسارة / ٢٣...


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

سؤال: في الآية "ولا يزيدُ الظالمين إلاّ خسارا"   لماذا القران الذي فيه هداية للجميع لبعضهم خسارة؟

جواب: ليس فقط في الآية السابقة ، بل في آيات أخرى كثيرة ، فقد ورد بوضوح أن أعداء الحق ، بدلاً من أن ينيروا قلوبهم وأرواحهم بنور آيات الله ويزيلون ظلمته، يزداد جهلهم وشرهم ، لأن ذاتهم مبنية على الكفر ، والقسوة والنفاق حيث أينما رأوا نور الحق، سيقاتلون ضدها. إن مواجهة الحقيقة تزيد من قبحهم وقسوتهم ، ويقوي روح التمرد والطغيان فيهم ، هذه المقصد من خسارتهم ، كطعام صحي ونقي يدخل في معدة شخص اعتاد على الأطعمة الملوثة.

إذا قدمنا طعاما طيبا سيعطي القوة للمجاهد والباحث المجاهد ينال منه القوة الكافية للتعليم والتدريب والجهاد في طريق البر ، ولكن إذا أعطيناه للظالم يستغلها أكثر في الظلم، لذلك لا يوجد فرق في الطعام ؛ الفرق في المزاجات وطرق التفكير.

وبحسب المثل المشهور ، فإن آيات القرآن مثل قطرات المطر الواهبة للحياة التي تزرع زهور الأقحوان في الحدائق.

لهذا السبب ، من أجل الاستفادة من القرآن ، يجب أن يكون المرء مستعدًا لقبوله. إن القرآن بلا شك هداية للضالين ، ولكن الضالين الذين يبحثون عن الحق ، وبهذه الحافز ينجذبون إلى دعوة القرآن ويستخدمون تفكيرهم لفهم الحق ، ولكن المتعصبون العنيدون وأعداء الحق اللدودين (وهم سلبيون 100٪) يأتون إلى القرآن فلا ينتفعون به ، بل يزيد من عنادهم وكفرهم ، لأن تكرار الظلم يعطي مزيد من العمق في حياة الشخص.

 

 

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