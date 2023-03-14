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حديث قصير عن جهاد التبيين..!


 الشيخ ادكتورعبدالرضا البهادلي ||

                     

📍قيل اذا اردت القضاء على المجتمع عليك بأمور عدة. هدم الاسرة، والتعليم، والقدوة.

والمخابرات الغربية تسعى جاهدة من خلال ادواتهم للعمل على ذلك ليلا ونهارا ...

📍قبل قليل رأيت هذا الفيديو وهو ممول يسألون النساء من هي قدوتكن....

الجواب الذي يريدونه منهن لكي ينشروه في الاعلام وترويجه ( الام) . طبعا نحن لسنا ضد الام اذا كانت صالحة....

📍ولكن في الحقيقة هم يريدون القضاء على القدوة الكاملة الحقيقية في عفتها وعلمها واخلاقها وعبادتها وزهدها وجهادها كفاطمة الزهراء وخديجة وآسيا ومريم وزينب وبنت الهدى وغيرهن في الحياة...

ومن هنا يأتي دور النخب الواعية في بيان الحقيقة ونشر الوعي في المجتمع لئلا تطمس القيم الالهية الصحيحة ومنها القضاء على القدوة الصحيحة.

📍وهنا اتذكر قبل اكثر من ثلاثين عاما ان احد الاخوة المؤمنين ذكر لي قصة .في بداية الثورة الإسلامية اجرت احد الاذاعات الإيرانية لقاء مع شابة وسالوها من هي قدوتها فقالت وذكرت ان قدوتها فنانة. الامام الخميني رضوان الله عليه كان يستمع للإذاعة فامر باعتقالها....

📍الجهاد الاعظم اليوم هو جهاد التبيين وهو مسؤولية المؤمنين الواعين من اجل انقاذ المجتمع من الإنحراف والضلال والوقوع في فخ الشيطان....

📍اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة اوليائك ووفقنا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد التبيين.

 

 

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