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عطلة لو سمو عطلة والمطر


محمد فخري المولى ||

 

إدارة الأزمات أو الحوادث علم يدرس وفن يتقنه المختص بالإدارة وخصوصا من نظر للمستقبل جيدا .

السلامة والأمان للأفراد ركن مهم وأساسي عند الشروع بأي عمل ، أما سلامة العوائل وتحديدا الفئات العمرية الكبيرة والصغيرة تعتبر من الأهمية القصوى ويجب التأكيد عليها .

لا نعلم هل الأمطار أمر جديد علينا أم بعض الآثار الجانبية للأمطار ومنها غرق الشوارع والمدارس بسبب كمية الأمطار أمر مستحدث .

طبعا بتتبع أحوال الطقس تستنفر البلديات كوادرها لتقليل آثار الأمطار .

لكن يبقى موضوع العطلة وتحديدا إعلانها يمثل نقطة نظام بل إعلان العطلة أصبح كالكرة تتناقل الجهات ذات العلاقة البت به

تعطيل الدوام أو ما يسمى (إعلان عطلة) وخصوصا نحن نتحدث عن ظرف وحالة جوية طارئة لا تستوجب التوقف عندها لأنه خسارة مواطن لا تضاهيها خسارة

إذن لماذا هذا التردد بمختلف الأعذار وجميع الجهات ذات العلاقة يجب أن تتبنى الأمر ، لكن بشرط أو محدد يجب ألا لا تترك بلا متابعة

لننطلق من هذا الحدث بوضع سلامة أبنائنا الطلبة والعوائل ولنترك التردد والأعذار

 

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