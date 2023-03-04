المقالات

المهدي ( ع ) يجدد للدين حركته واشراقته


الشيخ محمد الربيعي ||

 

تمر علينا ذكرى ولادة الحجة القائم(عج) الذي أعدّه الله تعالى ليكون المنقذ والمخلّص والمجدِّد للإسلام في حركته وشريعته ومفاهيمه، والذي يؤسس للعدل الشامل في الأرض كلها، فلا يكون هناك ظلم في أيّ موقع من المواقع الخاصة والعامة، وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت(ع)، الذي أدخله الله تعالى في عالم الغيب، فكانت غيبته معجزة إلهية في غيب الله الذي لا يعرف سرّه إلا هو سبحانه، لينفتح بظهوره في هذا الامتداد الكوني الشامل، وفي هذه النتائج الكبرى على الغيب كله أيضاً، في ما يظهره الله من غيبه، فهو الذي أعدّه الله ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً.

ومن الطبيعي أن الإمام الحجة(عج) لن يأتي بدين جديد ولا بقرآن جديد ولا بشريعة جديدة، ولكنه يجدِّد للدين حركته وإشراقه في عقول الناس، ليعرفوا أصالة هذا الدين وروحيته بما يؤصّله في دعوته وحركته، ولن يأتي بقرآن جديد، فالقرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي يتجدَّد في المعنى الرسالي ـ حيث هو وحي الله ـ مهما تقادمت السنون، ولكنه(عج) يقدّم للناس تفسيراً للقرآن في كلِّ ما يحتاجونه في عقائدهم وشرائعهم ومناهجهم وكل خصوصياتهم في الحياة.

وهكذا، فإنه عندما يقدّم العدل للناس، فإنه يقدّم عدل الإسلام، لأنه لا عدل إلا في الإسلام، فالله تعالى أكد العدل في حركة كل الرسالات والرسل، وجاء الإسلام ليجمع كل الرسالات في رسالته، وليجمع كل خطوط العدل في شريعته، فإذا أخذ الناس بالإسلام فإنهم يأخذون بالعدل، وإذا ترك الناس العدل في أمورهم الخاصة والعامة فإنهم يتركون الإسلام بذلك، لأن الإسلام والعدل متطابقان وليس أحدهما بعيداً عن الآخر.

ولذلك، فإن الإمام(عج) يقدّم لنا العدل من حيث يقدّم الإسلام في هذا المجال، وقد ورد في الأحاديث المأثورة في قضية ظهوره، أن الله تعالى يُنزل السيد المسيح(ع) ليكون معه، وليصلي خلفه، لينطلق العالم من خلال رسالة الإسلام التي يبلّغها السيد المسيح(ع) مع الإمام(عج) للناس كافة، لأن رسالة النبي(ص) هي رسالة السيد المسيح(ع)، ولأنّ كل الرسالات تتمثّل في الإسلام لله في كل الأمور: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين}.

اللهم احفظ الاسلام واهله

اللهم احفظ العراق وشعبه

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل وأمريكا هل ترتكبان حماقة ضد ايران؟
دولة الشيعة تتأهب لمسك زمام العالم 
جبرائيل البنج..!
نتنياهو يقتل، والإعلام السعودي يبرر..!  
هل اقترب زوال اسرائيل؟
جهاد التبين والبصيرة..
مسلسل معاوية بذرة الشيطان
الشعارات لا تحل الازمات..!
والله ، ما منا إلا مقتول شهيد
المهدي ( ع ) يجدد للدين حركته واشراقته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك