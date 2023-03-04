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انتفاضة 1991.. الانتفاضة الشعبانية 


قاسم الغراوي ||

 

هي مجموعة من عدة خطوات للتظاهر ، وخروج سيطرة حكومة البعث على المحافظات ، وعدم الاستقرار في مناطق جنوب وشمال العراق ، وقعت مباشرة بعد حرب الخليج الثانية وبدأت بتاريخ  الثالث من آذار لعام 1991م، سمّتها الحكومة العراقية صفحة (الغدر والخيانة)، و(الغَوغاء)، وتسمى عند المحافظات الجنوبية والوسطى (بالانتفاضة الشعبانية)  لقيامها في شهر شعبان، من العام الهجري، وسميت من قبل الأكراد ب(الانتفاضة الوطنية)، شملت الاضطرابات قيام مواطنين بمحاصرة المعسكرات، والدعوة إلى إسقاط النظام، واصبحت جماهيرية غطت غالبية المحافظات رفضا للحكم الدكتاتوري الصدامي ورفضاً للحروب العبثية التي دمرت العراق وشعبه.

وبعد قيام القوات العراقية بأمر من الحكومة بعمليات قمع للمواطنين، تحول الأمر إلى انتفاضة شاملة ومسلحة .

شارك الجيش العراقي (بأسلحته وآلياته العسكرية)، يتقدمها الحرس الجمهوري، ضد عناصر من فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق وضد الجماهير التي انتفضت في المحافظات إضافة

لقوات البشمركة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك مسلحون من المواطنين العراقيين في الجنوب، واندلعت الانتفاضة في أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر، واستمرت الانتفاضة ما يقرب الشهر.

كانت الانتفاضة  ناجحة في اول اسبوعين الا ان استخدام المدفعية والطائرات والدروع بقسوة ووحشية من قبل النظام في الوقت الذي لايملك الثوار الا الاسلحة الخفيفة، كما ساعدت امريكا صدام بواد هذه الانتفاضة بمباركتها وموافقتها بعد التوسط من دول الخليج للقضاء عليها وكان خيار بقاء صدام في السلطة افضل من تغير السلطة من وجهة نظرهم .

بدأت بعدها سلسلة معانات الشعب العراقي وخصوصا مناطق الوسط والجنوب من المضايقات والاعتقالات والاعدامات والحصار والجوع والبطالة والامية .

الاكراد انتزعوا استقلاليتهم لحصولهم على الخلاص من صدام بينما واجه الشيعة وهو الحدث الاهم في تاريخهم الحديث المضايقات والاعتقالات والسجون .

نتمنى أن لا تكون  هذه الذكرى منسية ويتنكر  لها من استفاد من رفعها كشعار فقط   ولايتذكرها ويجب تكريم عوائل شهداء الانتفاضة الشعبانية وتوثيقها بالافلام والبرامج .

على مدى عمر العراق الحديث الى تاريخ اليوم النادر 3/3/2023 كل الحكومات والمعارضة كانت من الخارج الا انتفاضة العراقيين عام 1991 كانت عراقية خالصة استطاعت نزع الارض والسلطة بدون تدخل خارجي لكنها اسقطت وأجهضت بتدخل خارجي .

الرحمة والخلود لشهداء العراق .

 

 

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