الفرق بين الرجل والمرأة /٢٠...

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: هل هناك حديث يؤكد عدم وجود فرق بين الرجل والمرأة في الإسلام أم لا؟

• جواب: في الإجابة عن هذا السؤال ، من المهم الانتباه إلى ما يلي:

أ) يتشارك الرجل والمرأة في الحقيقة الإنسانية على أساس الفكر للإسلام ، وحقيقة والإنسان وطبيعته تشكل في ذاته وروحه حيث الرجل والمرأة متماثلان في هذه الحقيقة والنوع ولا فرق بينهما وقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بجلاء في عدة آيات:‹‹یاایّها النّاس اتّقوا ربّکم الّذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا کثیرا و نساءا ››.(القرآن الکریم، النساء، ١.) العديد من الغربيين اتهموا الإسلام بأنه يعتبر المرأة جنس ثاني وأدنى من الرجل لكن على العكس حيث من وجهة نظر الإسلام المرأة ليست فرعًا و الرجل هو الشيء الرئيسي ، وليست تابعة للرجل ، بل كلاهما خرجا من نفس الحقيقة وأسلوب "الروح". في الخلق الأول ، لم يكن آدم (ع) ولا حواء ولا أولادهما مخلوقات اقل وحتى أثناء خلق آدم وحواء ، على عكس فكرة أن حواء خلقت بعده ومن ضلعه الأيسر. حيث أكد العلامة الطباطبائي المقصود ب "خلق حواء من آدم" هو نفس الوحدة في "النوع" والتشابه التي في الجوهر الإنساني. [السّید محمد حسین الطباطبایی، تفسیر المیزان، قم، مؤسسه النّشر الاسلامی، ص١٣٦.]

والدليل على حديثه قول الإمام الصادق (ع) الذي أعرب عن استيائه من قول الناس بأن حواء خلقت من ضلع آدم ، ودحضها بشدة: ‹‹سئل ابوعبدالله(ع) ممّن خلق حوا و قیل له: ان اناسا عندنا یقولون: ان الله عز وجل خلق حوا من ضلع آدم الایسر الاقصی، فقال: سبحان الله تعالی عن ذالک علوا کبیرا، ایقولون من یقول هذا: ان الله تبارک و تعالی لم یکن له من القدره ما یخلق لادم زوجته من غیر ضلعه؟...››.[علی بن بابویه، ‹‹صدوق››، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه المدرسین، ج 2، ١٤٠٤ هـ.ق، ص٣٧٩]

١ـ مشاركة الرجل والمرأة في الحقيقة الإنسانية: مما سبق ، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن حقيقة الإنسان تتكون من "الذات" والروح ، وليس التعقيدات والحقائق الخارجية مثل لون البشرة والجنس ، إلخ ... ، الرجال والنساء على حد سواء أمثلة على هذا "النوع" الذي تعتمد عليه الحقيقة الإنسانية.

الآن السؤال الأساسي هو ، ما هي متطلبات هذه المشاركة وما هي التأثيرات والملحقات التي يمكن أن تحتويها؟ تتطلب معالجة هذا الأمر والإجابة على هذا السؤال المهم مناقشة مستقلة ، وهنا نلقي نظرة مختصرة على بعض أهم أعمال المشاركة في الهوية البشرية:

۱-۱. التشابه في المعتقدات:

العناوين القرآنية وهداية الأئمة (ع) متساوية للرجال والنساء ؛ لأن مسائل الإيمان مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بـ "الذات" و "الروح" للانسان ، لا يوجد اختلاف بين الرجال والنساء في هذه المرحلة. لهذا السبب ، في فترات التاريخ ، كان هناك رجال ونساء في كل من جبهتي الحق والباطل ولا يتعلق الأمر بارتباط الحق والباطل بالرجال فثقط أو النساء ؛ وما يضع الناس (رجالاً ونساءً) على طيف الحق والباطل هو التوحيد ، وطاعة الحق ، او الكفر ، والارتداد عن الطريق الإلهي. من وجهة نظر القرآن الكريم ، فإن الرجال والنساء الذين يؤمنون بالحق ويقومون بأعمال صالحة في صف واحد. النساء والرجال الكفار والمنافقون الذين لا يميلون إلى التوحيد ويسيرون على طريق الكفر والنفاق يقفون ايضا في صف واحد ويرتبطون ببعضهم البعض:‹‹والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ››.] التوبة،٧)« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف ››.[التوبة ٦٧]

۲-۱. المساواة في التقييم

في تقدير المكانة الإنسانية للرجل والمرأة هناك وحدة في "النوع" وعدم وجود فرق بين الاثنين من حيث الجنس ، لذلك حيثما كان هناك حديث عن الاحترام التنموي يخاطبهم بعبارة "ابن آدم" ای نوع الإنسان:‹‹ولقد کرّمنا بنی آدم ››.[ الاسراء، ٧٠] كما هو الحال في القيمة والكرامة المكتسبة ، فإن الجميع متساوون ، بغض النظر عن الجنس ، ولون البشرة ، واللغة ، والعرق ، وما إلى ذلك ، والمعيار الوحيد للتقييم والاستحقاق هو القرب من الله والتقوى:‹‹یاایّها النّاس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقاکم ››.(الحجرات، ١٣.)

(10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12).(التحریم، ١٠و ١٢.)

۳-۱. مشاركة في الغالبية العظمى من المهام والمسؤوليات

بالنظر إلى العناوين القرآنية ، سواء في الآيات التي يذكر فيها صيغة المذكر فقط من حيث الثقافة العامية ، وفي الآيات التي يتم فيها استخدام كلا الصيغتين ، فإننا ندرك أن المرأة تشارك الرجل في العديد من المهام والمسؤوليات الفردية ، الاجتماعية والقانونية والأخلاقية:‹‹قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ، ››.(النور، ٣٠ و ٣١.)

۱-۳. الاشتراك في العقاب الإلهي

‹‹الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلده ››.(النور،٢ ) « والسّارق والسّارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءا بما کسبا نکالا من الله››.(المائدة، ٣٨.)

۲-۳. المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية

يقبل القرآن الكريم البيعة للحكومة والمشاركة في الانتخابات ، وهو الحق السياسي الأكثر وضوحا للمرأة ،:‹‹ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ لَا أَنْ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ›› (الممتحنة، ١٢.)

۳-۳. المشاركة في الاستقلال الاقتصادي

من المنظور الاقتصادي للقرآن ، كانت المرأة ، مساوية للرجل وتشارك في الميراث:‹‹للرّجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن››.(النساء، ٣٢ و ٣٣).

بالإضافة إلى الاستقلال الاقتصادي الذي منحه الإسلام للمرأة، لم يلزمها بأي حال من الأحوال بإعالة نفسها وأسرتها، وأعطى هذه المسؤولية للرجل حيث هو المسؤول عن توفير النفقة واحتياجات الحياة المشتركة. بينما في الدول الغربية ذات التوجه النسوي، والتي تعتبر نفسها أكبر داعم لحقوق المرأة، أولاً، حتى العقود القليلة الماضية، لم يكن للمرأة استقلال اقتصادي، وثانيًا، الرجل غير ملزم بالنفقة والنساء مجبرين على كسب لقمة العيش. ثالثًا، في العالم الغربي، يمكن للناس، بإرادتهم، أن يجعلوا شخصًا واحدًا وريثًا لكل ممتلكاتهم وثرواتهم دون إعطاء حصة للمرأة. والأغرب أنه كانت هناك حالات أورث فيها الأثرياء جميع ممتلكاتهم "لقططهم" أو "كلابهم" وحرموا كل أفراد الأسرة منها.

أما في الشريعة الإسلامية، فإن ميراث المتوفى يقسم ويوزع بحكم الله ووفقًا للاحتياجات والاستهلاك الحقيقي والمتناسب، ولا يجوز لأحد أن يحرم الزوجة والأبناء من حقوقهم. لذلك، إذا لوحظ أن في بعض الحالات في الشريعة الإسلامية يكون مهر المرأة أو ميراثها نصف مهر الرجل لأن على الرجل أن ينفق أمواله للمرأة ويكفل لها نفقات معيشتها، في حين أن هذا الواجب لا يشرع للمرأة. يقول العلامة الطباطبائي في هذا السياق: "نتيجة هذا التقسيم في الميراث بين الرجل والمرأة أنه في مرحلة" التملك "يحصل الرجل على ضعف المرأة ولكن في المرحلة" الاستخدام "تحصل المرأة دائمًا على ضعف ما يستفيد منه الرجل؛ لأن المرأة تحتفظ بنصيبها ومالها لنفسها، ولكن على الرجل أن يدفع نفقة الزوجة، وهو في الواقع ينفق عليها نصف ممتلكاته. (سید محمد حسین الطباطبائی، تفسیر المیزان، ج٤، ص٢١٥.)

ب) الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة أو أصلهما القانوني

في المبدأ الأول ، تم التأكيد على هذه الحقيقة ، أن الرجال والنساء متساوون ليس فقط من حيث طبيعة وجوهر الخلق ونوع الإنسان ، ولكن أيضًا في أساسيات الحقيقة الإنسانية . في هذا المبدأ ، نشير إلى الفروق الهيكلية بين الرجل والمرأة ، والتي هي أساس حقوقهم وواجباتهم الخاصة ؛ لأنه من الواضح أن الرجال والنساء لديهم اختلافات كثيرة خارج "النوع البشري" وفي فضاء التعقيدات الوجودية. الاختلافات التي تجعل الجنس الأنثوي والجنس الذكوري متسقًا: "الفروق بين الجنسين هي حقائق حكيمة خلقتها يد الله كجزء من" أفضل نظام "للوجود. وهذه الاختلافات هي مصدر الكمال وتسبب الشعور بالحاجة المتبادلة وأساس بقاء الحياة الإنسانية والاجتماعية وتقوية الروابط. حيث لا يمكن تجاهل هذه الاختلافات التي ليست إلا رحمة من الله وحكمته .

١-٢. الفروق الهيكلية بين الرجل والمرأة من وجهة نظر المفكرين وعلماء النفس

النقطة الأساسية هي ، ما هو نطاق الاختلافات بين الرجل والمرأة؟ هل الفروق في دائرة الخصائص الفسيولوجية فقط ، أم أنها أوسع؟

يعتقد بعض علماء الاجتماع أنه لا يوجد فرق بين الرجال والنساء باستثناء الاختلافات البيولوجية ، والاختلافات الأخرى ، بما في ذلك الاختلافات في العقليات والسلوكيات ، كلها ناجمة عن تأثيرات بيئية وثقافية ، وليس لها جذور تنموية.

من ناحية أخرى ، أكد العديد من علماء النفس على الاختلافات الهيكلية والعقلية بين الرجل والمرأة ، وفي هذا القسم سنتعرف على بعض نظرياتهم: أفلاطون ، من خلال الاعتراف بأن القوى الجسدية والعقلية والفكرية للمرأة أضعف يقول: الرجال والنساء لديهم مواهب متشابهة ، ويمكن للمرأة أن تقوم بنفس الواجبات التي يقوم بها الرجل ، وتتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الرجل. خلافًا له ، كان تلميذه أرسطو يعتقد أن نوع مواهب الرجال والنساء مختلف ، والواجبات التي خصصها قانون الخلق لكل منهم والحقوق التي طالب بها ، تختلف اختلافًا جوهريًا في أجزاء كثيرة.

البروفيسور ريك ، عالم النفس الأمريكي الشهير أجرى بحثًا مكثفًا حول خصائص الرجال والنساء وحصل على النتائج التالية: "عالم الرجل مختلف تمامًا عن عالم المرأة ، إذا كانت المرأة لا تستطيع التفكير مثل الرجل ذلك لأن عوالمهم مختلفة. لدى الرجال والنساء أجسام مختلفة ويختلفون تمامًا من حيث التكوين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مشاعر هذين المخلوقين لن تكون أبدًا كما هي ولن تتفاعل أبدًا بنفس الطريقة مع الأحداث والحوادث ، فالرجال والنساء يتصرفون بشكل مختلف وفقًا لمتطلباتهم الجنسية الرسمية تمامًا مثل نجمتين على الجانبين في مدارات مختلفة. يمكنهم أن يفهموا بعضهم البعض ويكملوا بعضهم البعض ، لكنهم لن يصبحوا واحدًا أبدًا. [همان، ص٢٠٨]

تقودنا المادة المذكورة إلى استنتاج مفاده أن الفروق التنموية بين الرجل والمرأة - التي يؤكدها العقل والضمير العام والبحث النفسي العلمي في خلق الإنسان - يمكن تقسيمها إلى جزأين عامين: الفروق الجسدية ، والتي يمكن فهمها من خلال التجربة الحسية ويتم دراستها في علم وظائف الأعضاء والتشريح ، مثل الاختلافات في بنية الجسم ، وفترة الحيض عند المرأة ، والاحتياجات الجنسية ، والقدرة الإنجابية ، ومتوسط الطول ، والقوة البدنية ، وما إلى ذلك ، والإحصاءات تبين أن القوة البدنية للرجل أعلى من القوة البدنية للمرأة في المتوسط. يمكن للرجال تحمل العمل الشاق أكثر من النساء. جسد الذكر أقوى وأشد خشونة ، وجسد الأنثى في العادة أكثر رقة ونعومة . تظهر الآيات والروايات أيضًا أن الرجال والنساء يختلفون عن بعضهم البعض ، ليس فقط في البعد المادي ، ولكن أيضًا في مختلف الأبعاد العاطفية والروحية والعقلية والسلوكية. [ النساء، ٣٤. الزخرف ١٨. الکلیني، الکافی، ج ٥، ص٣٢، ح ٣، ٤، ٥ و ٦]

• في استكمال هذا المبدأ ، يجب الانتباه إلى عدة نقاط أساسية:

اولا. الاختلافات الهيكلية والكرامة الإنسانية

كما هو مذكور، في وجهة النظر الإسلامية، كل من الرجال والنساء ينتمون لهوية واحدة وينحدرون من جوهر واحد. لكن من أجل استمرار الحياة، والتفاهم المتبادل، والرغبة ذات الاتجاهين، والتعاون والتنسيق، وما إلى ذلك، في العديد من الطرق الطبيعية والغريزية يظهر اختلافهم. من الاختلاف في البنية الجسدية إلى الاختلاف في الأمور الروحية. لكن دعونا نلاحظ أن الاختلافات الطبيعية ليست سببًا لميزة المرء، ولا سبب عيب الآخر، بل هي لاستمرارية الحياة البشرية، والحاجة إلى الحياة الاجتماعية والغرض من الخلق أي إكمال كل منهما الآخر. وفي تقسيم المسؤوليات الفردية على المجتمع وإدارة الحياة أن يكونا شركاء بطريقة أفضل. تشير الفروق القائمة إلى أن الرجال والنساء، بمساعدة بعضهم البعض، ينشرون الحماسة والحيوية في عروق الحياة، وفي نفس الوقت يخطون على طريق التطور، ومن خلال هذا الطريق ينمون ويطورون الوجود الإنساني.

ثانيا. الاختلافات الطبيعية هي أصل العديد من الأحكام الشرعية والقانونية

وبنفس الطريقة التي يوفر بها التوحيد بين الرجل والمرأة في الإنسانية الأساس لتقاسمهم التشريعي في العديد من الأحكام والواجبات، وتقع المسؤوليات والحقوق عليهم، فإنه يتطلب أيضًا تمييزًا طَبِيعِيًّا بين الرجل والمرأة من الجوانب القانونية والجنائية. وعليه يكون قبول المسؤوليات الفردية والاجتماعية غير متشابهين، ولهما اختلافات وان كانت صغيرة في هذه المجالات. حتى العالم الغربي الذي يعلن مساواة وتوحيد حقوق الرجل والمرأة ويريد تجاهل الكثير من الفروق الفطرية والطبيعية يفشل في تطبيق شعاره، وبذلك لن تجد المرأة أبدًا حقوقًا متساوية مع الرجل. بما أن الإسلام دين متوافق مع الطبيعة البشرية سواء في مجال المسؤوليات أو القضايا العائلية أو في السياقات الاجتماعية، فإنه يقبل الاختلافات المذكورة باعتبارها حقائق حكيمة لا يمكن إنكارها. وفي تحديد أساس الحقوق تم تنظيم مهام كل منهما على سبيل المثال، في قسم الطقوس الدينية الواجبة على الإنسان نجد أنها أنقسمت إلى ثلاثة أنواع:

الأحكام العامة الواجبة والمشروطة (بالوعي والقوة والامكانية) سواء كانت للامرأة أو للرجل.

مثل الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك ، على الرغم من أنه في جميع هذه الطقوس ، نظرًا للخصائص الهيكلية لجسد الأنثى ، فقد تم توفير التسهيلات لها ؛ فمثلاً في أيام الدورة الشهرية او الولادة ينزل عنها وجوب الصلاة والصيام ، ولا يصمن إلا بعد إزالة عائق القضاء.

الأحكام التي تسند الى صفاتهما العقلية والجسدية ، كالنبوة والإمامة والسلطة والحكم

(بناء على فتاوى الفقهاء المشهورة) الجهاد والاستشهاد ، والنفقة على الزوجة ودفع المهر ، وإدارة وتنظيم الحياة المشتركة وغيرها من المسؤوليات السياسية والاجتماعية الثقيلة والصعبة قد أوكلت إلى الرجال لأنها تتطلب قدرة وسلطة خاصة. ومن ناحية أخرى نرى من خلال ما تتمتع به المرأة من مواهب وقدرات بعض الأحكام مثل "الأمومة" ، وحق الحضانة (حضانة الأطفال) ، واستعمال الذهب ، وارتداء الملابس الحريرية ، والإعفاء من التحكيم والحفاظ على الحجاب واللباس الشرعي خاص بالنساء. من هنا يتضح سر وجود هذه الخلافات. لأننا نرى أن مسؤوليات المجتمع لم تكن أبدًا موحدة ، بل كانت دائمًا مقترنة بمهام ومسؤوليات خفيفة وحساسة وصعبة وخشنة في المنزل وخارجه.

الأحكام التي انتزعها الاسلام من المرأة وفي حال القيام بها تاخذ اجر ممثال لاجر الرجل

كالجهاد والقتال في سبيل الله ، والتضحية في شؤون الأسرة كالرضاعة ، التمريض تنظيم أوضاع المنزل والأسرة وغير ذلك ، بحيث تكون الاختلافات التشريعية جائت تنفيذا للعدالة وتتحدد وفقًا للخصائص العقلية والجسدية لكل رجل وامرأة ، بحيث يكون كل منهما وفق حقائق طبيعته وأداء واجباته الحقيقية لتحقيق حقوقه الحقيقية وكماله. لذلك قالوا: الإسلام ليس ضد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ، بل ضد تشابه حقوقهم ، لأن التشابه وإعطاء حقوق موحدة للرجال والنساء هو شكل من أشكال الظلم بسبب الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة.

لذلك ، مثلما توجد اختلافات جسدية وعقلية بين الرجل والمرأة ، هناك أيضًا اختلافات من حيث بعض الواجبات والقواعد الدينية. أن الاختلافات الطبيعية والاجتماعية لا تتعارض مع القيمة المتساوية بين الرجل والمرأة - لأنهم مدفوعون لحماية مصالح الفرد والمجتمع ، وليست ناشئة عن الهوية والطبيعة البشرية - ولا تتعارض الأحكام مع المساواة في القيمة والكرامة الاجتماعية ، وليس للروحانية الرجال والنساء. لأن مقياس القيمة الروحية للإنسان هو التقوى والتقرب من الله ، ومقياس القيمة الاجتماعية للإنسان هو القدرات والمؤهلات التي تفيد المجتمع ، والجنس ليس له دور في تقليل أو مضاعفة القيمة في هذا الموقف. وقد انعكست هذه الحقيقة بوضوح في آيات القرآن الكريم: ‹‹همَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ››.[ النحل، ٩٧. ]

‹‹انّی لااضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی ››.[، آل عمران، ١٩٥]

‹‹من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و لایظلمون نقیرا ››.[ المؤمن، ٤٠]

في جميع آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن خلق الإنسان وشخصيته وأفعاله وسلوكه، لم يعتبر الرجل والمرأة منفصلين عن بعضهما البعض واعتبرهم من نفس الأصل ومن نفس الجنس، ولهما نفس الوجود، على الرغم من الفروق الجسدية والعقلية، فقد اعتبر لكل منهما شخصية مستقلة ومكانة قيّمة.

باختصار، إن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك الاختلافات الجسدية والعقلية بينهما، توفر أساس للمشاركة والتنازل عن حقوق خاصة لكل منهما. حيث لكل منهما واجبات وحقوق وفقًا لظروف الوجود والتركيبة والخصائص العقلية. تذكر أن هذا الجزء من الحقوق والمسؤوليات المختلفة، على الرغم من صغر حجمه مقارنة بالواجبات والحقوق المشتركة، إلا أنه مهم جِدًّا وعملي، وتجاهله يسبب ضررًا جسيمًا للجزء الآخر. لذلك فإن شعار المساواة الشاملة بين المرأة والرجل هو ادعاء غير منطقي إذا كان يعني تجاهل هذه الفئة من الأدوار والمواقع والقدرات والمواهب المختلفة. لأنه في فهم قضايا المرأة وحقوقها ومسؤولياتها الفردية والاجتماعية، لم يتم اعتبار هذا التوازن كأساس ومبدأ. لذلك، كان محتوى المبدأ المذكور هو أنه في رسم حقوق الرجل والمرأة ومسؤولياتهما الفردية والجماعية والحكم على أسس وحقوق المرأة، ينبغي للمرء أن يأخذ في الاعتبار الفروق الجسدية والعقلية لكل منهما.

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