نائب يحرض على النظام والسلم الامني بالعراق..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

واجب النائب محصور في عدد من المهمات الأساسية في المجال التشريعي وليس في الجانب التنفيذي، واجب النائب يقدم مقترحات لتشريع القوانين، أو تقديم مشروع لخدمة المواطنين ضمن فقرة مثبتة بالدستور، واجب النائب مناقشة القوانين المقترحة والتصويت عليها داخل البرلمان وإدخال التعديلات، مناقشة القوانين والمعاهدات الدولية التي توقعها الحكومة للمصادقة عليها، حضور جلسات البرلمان.

العمل السياسي للنواب، عمل رقابي في رقابة عمل الوزارات، أي مراقبة السلطة التنفيذية في مجالات محاربة الفساد، وقـــد منــح دســـتور العراق الحالي أعضـــاء مجلـــس النــواب الحـــق فـــي مراقبــة أعمـــال الحكومـــة من خلال استجواب رئيس الحكومة والوزراء وتوجيه أسئلة لرئيس الحكومة والوزراء، توجد لجان في البرلمان يتم تقسيمها إلى لجنة اقتصادية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الزراعة واللجنة المالية، ولجنة الخارجية، واجب البرلمان يصوت على ميزانية الدولة.

واجب لجنة الخارجية بالبرلمان، محصورة في العمل الدبلوماسي البرلماني، مثل حضور اجتماع اتحاد البرلمانات العربية والعالمية وزيارة برلمانات دول جارة وصديقة لتعزيز العمل البرلماني، و مـــد جسـور التعـــاون مـــع البرلمانات الصديقة لـــ دول العالـــم والاستفادة من التشريعات بالدول الصديقة لنقل التجربة للعراق، واجب البرلماني تمثيل المواطنين في جلسات البرلمان والعمل على إنجاز معاملاتهم المتعثرة، لكن بشرط أن يكون عمل البرلماني لا يتعارض مع السلطات التنفيذية.

هناك مهام خارج واجبات النائب البرلماني، في عدم التدخل بعمل السلطات التنفيذية في مجالات الأمن الوطني للعراق، لأن تدخل النائب بـــدون مســـوغ قانونـــي أو دســـتوري يـــؤدي إلـــى مخالفـــة الدسـتور فيمــا يتعلـــق بالفصـــل بيـــن الســـلطات، واجب النائب في العمـــل السياســـي هـــو الرقابـــة وتقديـــم الاقتراحـــات، غير ذلك يعتبر مخالف، ليس من حق النائب التدخـل فـي عمــل السـلطة القضائيـة، واجب النائب تشريعي فقط.

طالعتنا الصحف السعودية الحاقدة على شعب العراق لأسباب مذهبية، بعنوان كبير في الصحف السعودية الحكومية، عنوان الخبر، نائب عراقي يناشد الأمم المتحدة التدخل لوقف «الميليشيات الإرهابية» في ديالى، من كتب التقرير صحفي عراقي اسمه، فاضل النشمي.

والله والنعم خوش نشمي، ولكي يعطي طابع بعثي وهابي طائفي تم وضع صورة للنائب الدهلكي بجانب السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكي يظهر هذا النائب المقدام على أنه فارس من فرسان الأمة المجيدة التليدة، الخبر يقول، تقدم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة وبعثتها في العراق «يونامي»، للتدخل لوقف ما وصفه بـ«الانفلات الأمني»، الذي تمارسه «ميليشيات إرهابية»، على حد وصفه.

كلنا يتذكر وقوع عملية قتل سبعة مواطنين في أطراف مدينة قضاء الخالص في شهر كانون الأول قبل بداية العام الجديد، الضحايا من عشيرة البوبالي، أنا شخصيا لاحظت ان نواب فلول البعث، أدلوا بتصريحات دعوا إلى تفويت الفرصة على الأعداء، المعروف البوبالي في الانبار سنة، اتصلت بصديق لي في قضاء الخالص سألته عن الحادثة، وهو الدكتور السيد سعد الهاشمي الحسيني، قال لي تم استهداف القرية لأن أبنائهم مع القوات الامنية والحشد، قال لي البوبالي الذين تم استهدافهم في قضاء الخالص مذهبهم شيعي، اذا كان الضحية شيعي تكون تصريحات نواب المكون السني الدعوة للهدوء وتفويت الفرصة على الأعداء، قبل أيام حدثت معركة مابين مزارعين أو أشخاص ومع ابناء قرية في قضاء الخالص وقتل بالحادث تسع مواطنين، اسم القرية الجبايلة.

هنا ثارت ثائرة نواب البعث الطائفي ومنهم النائب رعد الدهلكي وحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية ومن خلال مراسلهم في بغداد فاضل النشمي، حيث كتب ، وقال الكتاب الرسمي الموجه للبعثة الأممية والصادر عن مكتب النائب الدهلكي، إنه «بعد النكبات والانتهاكات الممنهجة التي تعرضت لها محافظة ديالى، والتي تمثلت في اغتيال المدنيين العزل؛ رجالاً ونساء، واستهداف الكفاءات العلمية في المحافظة من قبل السلاح المنفلت، ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانفلات».

ويضيف التقرير، وسبق أن لوح النائب الدهلكي بتدويل الملف الأمني في محافظة ديالى، إن لم تتخذ السلطات الحكومية الخطوات اللازمة لكبح جماح ما يصفها بـ«الميليشيات الإرهابية».

وهنا يضيف المراسل فاضل النشمي القول التالي، لكي يأتي دور المراسل الصحفي النشمي ليقول، فإن المعروف محلياً أن منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، من بين أكثر الجهات نفوذاً في المحافظة( ديالى).

أقول الحادث الأمني الذي وقع رئيس الحكومة ارسل لجان والعامري ذهب بنفسه والمحافظ حضر للحادث، السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على نحو 6 أشخاص متورطين في حادث قرية الجبايلة، وعزت الحادث إلى نزاع عشائري في المنطقة.

الحادث اثر خلاف عشائري فكيف يتم دعوة ممثل الأمم المتحدة للتدخل وتدويل القضية ألا يعتبر ذلك العمل عمل يشجع الأطراف الخارجية في التدخل بالشأن العراقي، على الحكومة الطلب من جهاز المخابرات والاستخبارات مراقبة ما تكتبه الصحف السعودية حول العراق وتقديم احتجاج لدى السلطات السعودية وايضا مساءلة الأشخاص الذين يكتبون تقارير صحفية منافية للعمل الصحفي والعمل على تشويه سمعة العراق وزرع الطائفية والكراهية.

اقول إلى النائب الدهلكي العراق يتسع لكل ابناء الشعب ومكوناته الرئيسية الشيعة والسنة والأكراد، مضت عشرون عاما من الصراعات والتحريض على القتل، النتيجة قتل مئات آلاف المواطنين وبددت ثروات البلد، وأصبح عشرات آلاف النساء أرامل والاف من الأطفال أيتام، ألا يكفيكم ذلك، ألم يحن الوقت لمراجعة المواقف والعمل على نشر ثقافة التسامح لبناء البلد، كل عمليات القتل الطائفي التي حدثت والتي تحدث بالمستقبل لم تقصي طائفة ومكون من الوجود، الشيعة والسنة والاكراد والمسيح والايزيديون والصابئة والكاكائيون الكل موجودون بالعراق، إلى متى يبقى النواب وبالذات نواب الأخوة من المكون السني يثيرون الصراعات الطائفية، متى نرى نواب سنة يكون همهم مصلحة الشعب والعمل على استقرار البلد والبدء في عمليات الاعمار، أين إنسانية النائب رعد الدهلكي من جريمة قتل ابناء البوبالي التي حدثت في نهاية شهر كانون اول، رغم أن جريمة شهداء البوبالي كانت عملية ارهابية، ولماذا ثارة ثائرة النائب رعد الدهلكي على ضحايا قرية الجباليا، رغم أن الأجهزة الامنية اعتقلت المتورطين وكان سبب الخلاف عشائري، أكيد لكون الضحايا في قرية جباليا من الاخوة السنة، أما شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت قرية البوبالي فلم يتحرك السيد النائب الدهلكي لكون الشهداء من الاخوة عشيرة البوبالي شيعة، متى نرى نواب وساسة يمثلون الاخوة ابناء عموتنا واهلنا المكون العربي السني يكون همهم العمل على استقرار العراق وتعزيز التعايش السلمي والأخوي والكف عن التحريض والمشاركة في سفك دماء الناس الابرياء، النائب السابق علاء مكي وقعت حادثة على حجاج بعرعر، عبر الجزيرة صرخ النائب علاء مكي ميليشيات شيعية قتلت حجاج من اهل السنة والجماعة وبدأ التحريض، بسبب هذا التصريح، وبنفس اليوم تم مهاجمة قافلة حجاج إلى ابناء قضاء القاسم في بابل بطريقهم من عرعر إلى محافظة بابل وتسبب في استشهاد ثلاثين حاج شيعي من أهالي قضاء القاسم، نحن لم ولن نفتري، ونؤمن أن العراق للشيعي والسني والكوردي والمسيحي والصابئي والآيزيدي.

على الحكومة الطلب من الأجهزة الامنية والاستخباراتية والمخابراتية العراقية مراقبة تقارير وسائل إعلام السعودية وصحفها الصفراء مثل صحيفة الشرق الأوسط ومحاسبة المراسلين العراقيين الذين يرسلون اخبار تشوه الواقع العراقي لأسباب طائفية، وإذا الحكومة لاتملك خبرة لمراقبة هؤلاء، أنا عندي معاملة فصل سياسي فيمكن اعادتي إلى وظيفتي في وزارة الدفاع وانا اتخصص في مراقبة هؤلاء لايقافهم عند حدودها.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1/3/2023

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