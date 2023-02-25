المقالات

حقيقة الدين في العقيدة والعمل


الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

                 

ايها العزيز: لا تتصور ان الدين فقط الصوم والصلاة والحج والعمرة والزكاة وغيرها من العبادات التي تجب على الانسان .....

تبقى هذه العبادات فارغة عن المحتوى اذا لم نقرن هذه العبادات مع الاعمال والأفعال الخارجية التي تعبر عن جوهر الدين وحقيقته وهو سلوك الانسان ....

📍الدين : ان تعرف الله اولا ، فاول الدين معرفته ، فترسخ عقيدة التوحيد في نفسك وتزيل الاغيار عن قلبك ، ثم تتعرف على أصول المعتقدات الصحيحة من النبوة  والامامة والمعاد ، فتفرزها عن المعتقدات الباطلة، كل ذلك بالدليل والبرهان ....

📍ايها العزيز: انك اذا عرفت الله وسكن الله في قلبك سوف يطمئن قلبك وتهون عليك الدنيا وسوف تتحرك في دائرة رضا الله بكل الاتجاهات والمسارات التي ترضي الله تعالى....

لكن ما دام القلب خاليا من الله تعالى سكنه الشيطان واعوانه واذا سكن الشيطان في القلب دعاه الى المنكر وحب الدنيا والجشع والوقوع في المحرمات .....

📍الدين: إن تعمل بمنظومة الاخلاق من الصدق والعفة وغض البصر والصدق ، الأمانة ،الحلم ، الشجاعة ،المروءة ، المودة ،الصبر ،الإحسان ،الاعتدال ،

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى زعماء الاطار الشيعي
حقيقة الدين في العقيدة والعمل
البعرة تدل على البعير يا عملاء الاستعمار
ضعف الاقتصاد الامريكي
قانون الانتخابات (بين المرجعية الدينية والمحكمة الاتحادية العليا)
من أجل انتخابات وطنية ..
تجميل الواقع ام هذا هو حقيقة ما لديكم...؟!
سيدةٌ قادمةٌ من عالم الفطرة..!
الامام العباس "ع" باب الله..!
الأسس الأيديولوجية للعالم الحديث/ الحكومات الوطنية...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك