حقيقة الدين في العقيدة والعمل

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

ايها العزيز: لا تتصور ان الدين فقط الصوم والصلاة والحج والعمرة والزكاة وغيرها من العبادات التي تجب على الانسان .....

تبقى هذه العبادات فارغة عن المحتوى اذا لم نقرن هذه العبادات مع الاعمال والأفعال الخارجية التي تعبر عن جوهر الدين وحقيقته وهو سلوك الانسان ....

📍الدين : ان تعرف الله اولا ، فاول الدين معرفته ، فترسخ عقيدة التوحيد في نفسك وتزيل الاغيار عن قلبك ، ثم تتعرف على أصول المعتقدات الصحيحة من النبوة والامامة والمعاد ، فتفرزها عن المعتقدات الباطلة، كل ذلك بالدليل والبرهان ....

📍ايها العزيز: انك اذا عرفت الله وسكن الله في قلبك سوف يطمئن قلبك وتهون عليك الدنيا وسوف تتحرك في دائرة رضا الله بكل الاتجاهات والمسارات التي ترضي الله تعالى....

لكن ما دام القلب خاليا من الله تعالى سكنه الشيطان واعوانه واذا سكن الشيطان في القلب دعاه الى المنكر وحب الدنيا والجشع والوقوع في المحرمات .....

📍الدين: إن تعمل بمنظومة الاخلاق من الصدق والعفة وغض البصر والصدق ، الأمانة ،الحلم ، الشجاعة ،المروءة ، المودة ،الصبر ،الإحسان ،الاعتدال ،

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