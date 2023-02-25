البعرة تدل على البعير يا عملاء الاستعمار

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

نحن لسنا بصدد مهاجمة الوهابية على سنيتهم، السنة أوسع وأشمل من حركة صنعها الاستعمار لهدم دولة الخلافة العثمانية الإسلامية، كل المصادر التاريخية التي كتبها كتاب وعلماء ومثقفين سنة تثبت أن الوهابية صنيعة استعمارية، بل الدولة العثمانية دعت إلى مؤتمر عقد في الاساتنة لبحث حقيقة الوهابية واصدر أكثر من مائتين عالم من علماء العالم الإسلامي بضلال الحركة الوهابية.

بل المستر هونفر وزير المستعمرات البريطاني ذكر بمذكراته أنه هو من اشرف على تأسيس الحركة الوهابية عندما كانت القوات البريطانية تحتل سواحل الجزيرة العربية، حيث استطاع هومفر جمع شيخ دين فقيه يفسر الدين بعقلية بدوية وهو محمد بن عبدالوهاب مع زعيم قبلي لديه طموح في حكم الجزيرة العربية، تقاطعت المصلحة مابين ابن سعود ومحمد عبدالوهاب وبريطانيا انتجوا لنا الحركة الوهابية

الوهابية، لتحقيق أهدافهم وحققوها بشكل جيد جدا للأسف.

الكثير من الكتاب والمواطنين السعودين فرضت عليهم الوهابية بالقوة لذلك لو يتم طرح استفتاء للشعب السعودي بين ابقاء الوهابية أو حضرها، تكون نسبة عالية من الشعب السعودي تصوت لحضر الفكر الوهابي البدوي المتخلف، قرأت مقال إلى كاتب سعودي يتحدث عن الوهابية والاستعمار والدولة السعودية القديمة التي قضى عليها القائد المصري ابراهيم باشا، في مثل هذه الأيام من كل عام تحتفل العائلة السعودية الحاكمة بذكرى نشوء الحركة الوهابية الأولى قبل مايقارب من ثلاثة قرون عندما دعم الانكيليز محمد بن عبدالوهاب وابن سعود في السيطرة على الدرعية وقتل وابادة عشائر عربية من شمر وعنزة، وتسبب ذلك بهروب شيوخ قبائل شمرية وعنزية إلى العراق والبحرين، لدينا بالعراق على سبيل المثال قدوم شيوخ عشائر من حائل إلى قضاء الحي والناصرية، هؤلاء الشيوخ اصلا كانت علاقاتهم جيدة مع السلطات العثمانية، لذلك وبمساعدة الأتراك العثمانيين أقاموا تحالفات قبلية ضمن اسماء باتت معروفة وانا لست بصدد الكلام عن هذه التحالفات، لكن للحق اسهمت عصابات الوهابية في رفد العرب بالوسط والجنوب العراقي بنروح عرب اقحاح من نجد وعسير والجزيرة العربية إلى العراق، وأصبحت اعدادهم الان بالملايين وغالبيتهم تشيعوا، صديقي الدكتور حسين طه الدسمي شيخ الدسوم من ال عايد حفيد ابن شيخ كان أمير في حائل وبسبب الوهابية جائوا إلى قضاء الحي والناصرية وهم من قبيلة شمر، لدينا بالحي انتقل إلينا شيوخ عشيرة من عنزة بحائل السعودية والناس ساهموا في بناء مدينة الحي وهم كانوا ولازالوا شيوخ ابناء المدينة، وشقيق جدهم هاجر إلى البحرين واسمه خليفة العنزي وأصبح ملك على مملكة البحرين الحالية.

احد الكتاب السعوديين يقول،( في ذكرى يوم التأسيس، تفتحُ بابَ النقاش. هل كانت الدولةُ السعوديةُ ضرورةً قبل ثلاثة قرون، وهل صحيحٌ أنَّها أسَّست لمحاربةِ الشرك، وهل حقاً لم تُستعمر من قبلِ القوى الكبرى، وكيفَ تعاملت مع الصراعاتِ الدولية).

مهما يحاول الكتاب السعوديين من محاولة فصل قيام محمد بن سعود عن محمد بن عبدالوهاب وعن الدعم البريطاني فكلامهم مجرد دفاع عن دولة هم أبنائها، دفاع الغاية طمر واخفاء حقيقة الدعم الخارجي البريطاني لاسقاط الدولة العثمانية وتحقيق مشاريع قوى الاستعمار، نعم محمد بن سعود سيطر على الدرعية في عام ١٧٣٠ميلادي أو بعدها بقليل، ولايختلف اي عاقل أن محمد بن عبدالوهاب كان من أهالي منطقة العينية، وطرح أفكار دينية عارضه والده الشيخ عبدالوهاب ورد عليه شقيقه سليمان بن عبدالوهاب كما هو ثابت بكتب التاريخ وحذره أنه على ضلال، لذلك تم رد ارائه من قبل عامة الناس، وذهب الى البصرة وطرده سنة البصرة منها، لذلك ذهب محمد بن عبدالوهاب إلى محمد ابن سعود، ووفر له الحماية، هنا دخل العامل الخارجي الإنكليزي فتم دعم ابن سعود ودعم حركة محمد بن الوهاب الدينية، من خلال الدعوة الوهابية والدعم المادي وتقديم السلاح من بريطانيا استطاع ابن سعود بسط نفوذه على نجد وأصبح يهدد الحجاز والاحساء، والبحرين، الغاية أضعاف الدولة العثمانية واسقاطها، لذلك المستر همفر وزير المستعمرات البريطاني ذكر التفاصيل كاملة بمذكرات ووثائق قامت وزارة الخارجية البريطانية في رفع السرية عنها، وتحدثت الدكتورة مضاوي الرشيد الشمري حفيدة آل رشيد حكام نجد والحجاز مدة خمسمائة عام، انها ذهبت إلى مقر الخارجية البريطانية وقرأت وثاىق تثبت ارتباط الوهابية وابن سعود بالدولة السعودية الأولى والثانية مع المخابرات البريطانية.

محمد بن عبدالوهاب اباح أموال المسلمين كغنائم حرب واعتبر كل المسلمين بالجزيرة العربية مشركين وأصحاب بدع، انضم إليه كل اللصوص الذين يحبون سرقة أموال الناس في اسم أنهم مشركين، لذلك كل القوى البدوية بايعت ابن عبدالوهاب على أنه مصلح وابن سعود انه أمام وزعيم مطاع.

الدعم البريطاني جعل من ابن سعود ومن خلال عصابات السراق من اعراب الجزيرة أن تتسع مناطق نفوذهم لتشمل معظم الجزيرة العربية وبادية الأردن وبادية الانبار بالعراق، لذلك استعانت الدولة العثمانية في حاكم مصر محمد علي باشا الذي ارسل جيش من مصر بقيادة ابراهيم باشا استطاع القضاء على الدولة الوهابية الأولى واحتلال الدرعية واعدام شيوخ الوهابية بعد مناظرة دامت ثلاثة أيام.

احد المواطنين السعوديين اسمه الدكتور عويضة بن متيريك الجهني كتب أطروحته للدكتوراه عن «نجد قبل الوهابية»، وتعرَّض لتلك المرحلة التي بنيت عليها مزاعم أنَّها بلاد شركية. وبسبب السلطات السعودية، تم الطَلبَ من جامعته في سياتل، واشنطن، ألا تنشر أطروحتَه لخمس سنوات، لكن استطاع اخذ نسخة من الاطروحة ونشرت في بيروت مترجمة في كتاب باسمه، بل أيضا طالب دكتوراة سعودي لقبه الغامدي حصل على دكتوراة من خلال اطروحة بجامعة ابن سعود قبل عشرين سنة كان عنوان الاطروحة براءة ابن العلقمي من التهم المنسوبة إليه، وأثبت أن ابن العلقمي عربي من عشيرة بني أسد وأن الدويتار مفتي السلطة العباسية كان تركي متطرف يبغض ابن العلقمي بسبب علميته ومكانته وبسبب عروبته، من يتحمل سقوط بغداد في أيادي التتار الخليفة العباسي والمفتي التركي الدويتار.

ويضيف الكاتب السعودي، (وكان الإنجليز موجودين، رمزياً، من خلال إدارتهم قوات شريف مكة). هذا الكلام محاولة للتدليس وخداع عقول الناس، الوجود البريطاني قوي ومفتي مكة أصدر فتوى طلب من الضباط والجنود العرب السنة ترك الجيش العثماني والانضمام لقواته بقيادة ابنه الخائن فيصل الاول، بالحرب العالمية الاولى، نعم ضحك عليه الانكليز طلبوا منه إرسال قواته إلى دمشق لقتل الجنود الأتراك العثمانيين وتسليم دمشق إلى القوات الفرنسية الغازية، وقام الإنكليز بدعم عبدالعزيز آل سعود لإعادة الدولة الوهابية السعودية الأولى لأنهم يعرفون جيدا هؤلاء يؤيدونهم وينفذون لهم مشاريعهم، النتيجة تم طرد شريف مكة وتقسيم دول الشرق الأوسط إلى دول عربية متعددة، ولم يوفوا بتعهدهم إلى شريف مكة الخائن أن يعطوه مملكة للعرب يكون هو ملكها.

بكل الأحوال أصبح واقع الحال وجود ٢٢ دولة عربية شكل هذه الدول مستقل، لكن غالبية هذه الدول تابعة لدول الاستعمار، السعودية لديهم عائلة عبدالعزيز سعود تحكم المملكة العربية السعودية، يستطيع ولي العهد السعودي أصدار أوامر في تغير عقائد التكفير لدى ابن تيمية وابن عبدالوهاب، الجماعات الوهابية البدوية استفاد منهم آل سعود ووصل من خلالهم لحكم مايعرف اليوم في المملكة العربية السعودية، واسسوا لهم نظام حكم وانتهى كل شيء، لايوجد سبب مقنع في تمسك العائلة السعودية الحاكمة في الوهابية، إلغاء الفكر الوهابي عامل مهم يبقي آل سعود حكام للملكة العربية السعودية لحقبات زمنية طويلة، لكن مشكلة آل سعود بغالبيتهم يعرفون الإسلام من خلال احمد بن تيمية ومحمد عبدالوهاب، ولايمكن لهم الاستغناء عن الوهابية ابدا، اتذكر في حقبة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز سعود، ذهب بسفرة إلى الصين، واحضروا له شيوخ الافتاء والذين يسموهم في مجلس الشيوخ الكبار، في الاجتماع قال لهم الملك عبدالله انا لم اتخل عن مذهبي ابدا ابدا كررها عدة مرات، وقال لهم لاتعملون لنا مشاكل، عرضت اللقاء الذي جمع الملك السعودي عبدالله بوقتها عبر القناة السعودية الفضائية الرسمية وقناة الجزيرة، مواقف آل سعود من التغير بالعراق واضح مواقفهم طائفية تريد إبادة شيعة العراق، بمنظور آل سعود الشيعي لايستحق أن يعيش بحرية سواء كان هؤلاء الشيعة كمواطنيين سعوديين أو شيعة عرب يشكلون أغلبية بلدان عربية مثل العراق والبحرين واليمن فيجب قتلهم وابادتهم، هذا المنظور ينطلق من منطلق الفكر الديني الوهابي التكفيري، وإلا كان ولازال بإمكان العائلة السعودية الحاكمة تغير مواقفها وتكف عن محاربة الشيعة وتمويل واشعال الحروب الساخنة والباردة، وليعيش الجميع بسلام وامان.

في الختام قالت العرب البعرة تدل على البعير، جرائم الجماعات التكفيرية وارتباطها مع مشايخ سعوديين أو خريجي المدارس الدينية الوهابية الوهابية السعودية دليل على ارتباط كل الجماعات التكفيرية بالمنطقة والعالم في المدرسة الوهابية السعودية الحاكمة، من صنعوا الوهابية من قوى الاستعمار لازالوا يحتاجون الوهابية لتحطيم وتدمير شعوب وخلق فوضى خدمة للمصالح الاستعمارية التي تستهدف العرب والمسلمين، لولا التيارات الوهابية التكفيرية لما تم تحطيم الشعب العراقي طيلة مايقارب عشرين عام، من الإرهاب والقتل، أشد السنوات على شعب العراق كانت من عام ٢٠٠٣ إلى الإعلان عن هزيمة داعش بعام ٢٠١٨ فجرت آلاف المفخخات بالمدن والأسواق والتجمعات البشرية، وكذلك الحال تم تدمير سوريا، في حلب من قام المجاميع التكفيري شيخ وهابي سعودي اسمه المحيسيني، كذلك الوضع باليمن تم ارسال المجاميع الإرهابية للقاعدة إلى مأرب والبيضاء وتعز ودارت معارك طاحنة معهم، البعرة تدل على البعير.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25/2/2023

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