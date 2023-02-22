المقالات

مؤتمر ميونخ واولويات حكومة السوداني


قاسم الغراوي ||

 

يبقى العراق مفتاح الحل في المنطقة ، واستقراره يعني استقرار المنطقة وقد اثبتت الأحداث ذلك واعترفت بعض حكومات الجوار بذلك مبكراً وبعضها متأخراً لذا كان التسابق لإعادة العلاقات وتوقيع اتفاقات تخدم هذه الدول في مجال الطاقة والاستثمار.

 اكد السيد السوداني على خمسة اولويات في مؤتمر ميونخ وهي :

 العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد لكون  الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز

ولم  تضع لمشاكل التصحر أولوية في معالجاتها كما اكد على الجانب الأمني واشار إلى أن قواتنا لديها القدرة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

كما ركز السيد السوداني على اعادة النظر بإصلاح القطاع الأمني وان موقف حكومة العراق صريح بعدم الحاجة لقوات قتالية لكنه لازال يحتاج لبعثات استشارية فقط وهذه النقطة نقطة اتفاق مع غالبية الكتل السياسية .

وركز على ان وجود مخيم الهول عامل مقلق للعراق ويجب حسمه لانه مرتبط باسر الدواعش ومطلوب اتخاذ تدابير مع الجهات الدولية ذات العلاقة لعلاج هذا الموضوع. 

اكد السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ان  الشعب العراقي متمسك بالنظام الديمقراطي ولابديل لذلك والحكومة

تعمل باستمرار على مبدأ المواطنة وقطعنا شوطاً بتذليل المشاكل بين بغداد وأربيل.

بالنسبة لقانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي ويعد ملف مهم وحساس ولم يعالج في الحكومات السابقة.

بالنسبة داعش الإرهابي انتهى عسكريا لكن العراق يحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الارهابيين ومنع تمويلهم والقضاء على جيوب تواجدهم هنا وهناك محاولين استخدام أساليب تكتيكية جديدة مختلف لتغيير خططهم .

وحسب تأكيد السيد السوداني فإن الحكومة تبنت بفتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد احتياجاتها وأوجه المهام في المرحلة المقبلة وتحديد أعداد المستشارين واكد على بقاء

 واشنطن شريك ستراتيجي للعراق

واضاف ان لدى العراق علاقات تاريخية وطيبة مع جمهورية إيران الإسلامية وجميع دول الجوار.

واما الفساد في العراق فهو يهدد خطط التنمية والإعمار مع كون الحكومة بدأت بإصلاح المؤسسات المعنية بملاحقة الفساد واستخدام  اسلوب استرداد الأموال وتعقب المطلوبين وهذا يحصل لأول مرة منذ العام 2003 لكون  جزء من الفساد يمول الإرهاب

التأكيد على غلق ملف النازحين وله أولوية لدى الحكومة وقد اخذ وقتا طويلا ولم تحسم الحكومات السابقة هذا الملف.

لايزال العراق منفتح على جميع الدول في شراكاته الاقتصادية وهذه سياسة الحكومة تجاه دول العالم كما تبنت الحكومة علاقات إيجابية  مع دول الخليج وهناك سعي لجذب الاستثمارات الخليجية.

مازال العراق يمتلك فرص استثمارية في مختلف القطاعات والحكومة تحرص على مراجعة البيئة الاستثمارية في العراق.

 توجهات حكومة السوداني ونتائج زيارته إلى الدول الإقليمية والعربية والعالمية ونتائج مباحثاته ومؤتمراته تطرح على الإطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة المشكل من كافة الكتل السياسية التي صوتت على برنامجه الحكومي لذلك فهو يمتلك مساحة من التحرك بحرية لتطبيق منهاجه الحكومي بتاييد كافة الاحزاب.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مؤتمر ميونخ واولويات حكومة السوداني
ما تبقى له من وقت..!
من الإمام الحسين إلى الإمام المهدي (عليهما السلام)
مسلسل معاوية تمهيد للتطبيع
أيعقل ذلك ! لا .. لا .. لاتتعجبوا !!
الاسلوب والنشر وفق خطاب العصر
طقوس الظهيرة مع الشيخ  الوائلي
معية الله تعالى للانسان المؤمن  
جريمة اليورانيوم المنضب تفتك بالعراقيين بالمرض الخبيث ..
كور السفياني الخمس وجهته نحو العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.71
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك