نداء الذكرى المحمدي

الشيخ محمد الربيعي ||

▪️[ يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ]

الذي يجب ان نفهمه و ندركة في يوم عظيم ، كيوم المبعث الشريف ان الاسلام هو مسؤوليتنا جميعا

تماما كمسؤولية النبي الخاتم ( ص ) و اهل بيته الكرام ( ع ) ، و الصحابة الاجلاء ( رض ) ، مع اختلاف الزمن و اختلاف نوعية التجربة .

حيث ان الرسول محمد الخاتم ( ص ) و اهل البيت ( ع ) و الصحابة ( رض ) ، واجهتم تحديات الصعبة جدا على مستوى ذلك الزمن و رغم ذلك صمدوا وثبتوا .

في ذكرى المبعث يجب ان نستذكر ان النبي الخاتم محمد ( ص ) كان وحده ، ونحن اليوم المسلمين نشكل خمس البشرية او اكثر ، فعلينا ان ندعو الى الله تعالى ، وان نثبت في مواقع الاهتزاز ، وان نواجه التحديات ليتسع الاسلام ويشمل الاطراف الاخرى من البشرية .

ان على عاتقتنا مسؤولية بقاء الاسلام و بقاء احكام الاسلام صحيحة و بقاء الاسلام حقيقية تدركها البشرية جمعاء ، انه سعادة البشرية و اكتمال انظمتها و قطع الظلم والفساد فيها ، يكون باعتناقها الاسلام ، علينا مسؤولية بقاء الاسلام ليأتي الجيل الجديد الذي يتحمل على عاتقه حمل الاسلام وحمل مسؤولية هداية البشرية له .

علينا البقاء على الاسلام الى ان تأتي الساعة المباركة الميمونة في تحقيق دولة العدل الالهي بقيادة الامام الحجة بن الحسن المهدي علية السلام .

يا ايها الناس ....

يا ايها المسلمون....

يا ايها المؤمنون ...

في يوم المبعث علينا ان نتحسس مسؤوليتنا عن الاسلام كله ، فالنبي الخاتم ( ص ) جاء من اجل دخول كل العالم في الاسلام [ و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين ] [ وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس لا يعلمون ] [ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ] .

اذن ان كانت الرسالة الاسلامية تتحرك من اجل الانسان كله و الحياة كلها ، علينا ان نعمل من اجل ان نحرك الاسلام في العالم ، من خلال ما نتزود به من ثقافة ، وما ننفتح به من روح وما نتحرك به من خطوات سليمة في الدرب المستقيم .

اننا جمدنا الرسالة و حصرناها و حبسناها بسجن من خلال بعض الافكار و الثقافات الضيقة .

ان عليكم مسؤولية انطلاقة الاسلام للعالم ككل من خلال الدعوة الحقة و عدم الاكراه ، لان الاسلام هو الدين الوحيد الذي جمع بين المادة و الروح ، و بين الفردية و الجماعية ، و بين العقلانية و الغيرية .

ايها الاحبة لنكن جند الاسلام و لنجعل الذات من اجل الاسلام ، و لا نجعل الاسلام من اجل الذات .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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