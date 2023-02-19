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هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ..!


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

 

 ((نبارك لكم بعثة خاتم النبيين النبي الاكرم صلى الله عليه واله )).

قال تعالى : هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍۢ.....

📍لقد لخصت هذه الاية المباركة الهدف من ارسال النبي صلى الله عليه واله وبعثته للمجتمع والامة في ثلاثة أمور " تلاوة آيات الله ،وتهذيب النفس ، وتعليم الامة الكتاب والحكمة".

📍لقد عمل النبي صلى الله عليه واله بكل طاقته وقوته من اجل وصول الامة الى كمالها اللائق بها من تعليم الناس آيات كتابه وترسيخ الاخلاق الفاضلة ولذلك قال صلى الله عليه واله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك تعليم الناس العلم والحكمة ولاجل ذلك حث النبي صلى الله عليه واله على العلم فقال ( طلب العلم فريضة).

وقد بلغت الامة مكانتها وذروتها بين الامم.....

📍لكن الامة اليوم تعيش الوهن والضعف بسبب تمزقها وابتعادها عن خط الرسالة ، وبسبب قادتها الجبناء العملاء الذين باعوا دينهم واخرتهم ورهنوا بلدانهم وشعوبهم الى أمريكا والغرب واسرائيل ...وقد اخبر النبي صلى الله عليه واله عن حال الامة في آخر الزمان حيث قال «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن»، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت».

📍ما نحتاجه اليوم هو القائد الرباني الكامل الذي يرجع للأمة وحدتها وعزتها وكرامتها وقوتها وهيبتها حتى يمكن ان تتحقق هذه الاهداف الذي بعث النبي الاكرم من اجلها ......

📍ووفق المنظور والواقع لا يمكن ان ترجع الامة الى عزتها وكرامتها وقوتها الا بظهور صاحب العصر والزمان عليه السلام ...

اللهم عجل لوليك الفرج.

 

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