اذا سلمت من عيد ما يجيها من بعيد..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الأمثال والحكم هي بمثابة تجارب عملية وإسانية في العديد من جوانب الحياة، من يوجد المثل الغاية من ذلك، وضع تجربة بشرية إنسانية على مدار عقود طويلة من الحياة، يتم اختصارها بعدة كلمات سهلة وبسيطة، هذه الكلمات ذات معنى عميق معبرة عن التجربة العملية لشرح حياة وتعب عقود من الزمان وربما قرون، لذلك الحكم والأمثال العربية دائماً ما تعبر عن البيئة المجتمعية التي عاشها العرب بقديمهم، ويمكن تعريف الأمثال بأنها القول المأثور أو، عبارة مع الموقف، إنها عبارة موجزة أو تعبير بسيط، يهدف إلى التأثير على مستمعها أو قارئها، وهي صياغة في قول مأثور ولا يتغير، ويكون إلى الأمثال العربية تأثير دائم، بل بكل ثقافات شعوب العالم توجد أمثال، عندما درست اللغة الدنماركية وجدنا شعر وحكم وامثال أسوة ماهو موجود لدى العرب.

عندما كنت في مقتبل شبابي وفي عام ١٩٨٣ كنت طالب بالكلية، بالتأكيد معظم طلاب الفصيل هم من الموصل وأهالي الانبار، طبعا حصة الشيعة بالوسط والجنوب تكاد معدومة وخاصة في الكليات الغير مدنية، كان معنا بالفصيل شاب من البوفهد من الرمادي بساحة العرضات بعد أخذ الاستراحة يأتيه مجموعة من البونمر والبوبالي ويبدئون يتحارشون به، إذا تحدث يقولون له انت كذاب، احد ابناء الرمادي قال له والأخ المستهدف من ابناء الفلوجة، قال له في لهجة بدوية اذا سلمت من عيد مايجيها من بعيد، كانت ردة هذا المسكين فقد أعصابه الفهداوي وجه له ضربة في الوجه، آمر الدورة شاهدهم وسمعهم كلمات جارحة، وعاقبهم في التزحيف، شاهد كلامي، أحد المستكتبين من حرم ولي العهد كتب مقال يتحدث عن حرب التحريض بين العرب، ولو تتبعنا الإعلام الحكومي والممول من دول البداوة الوهابية تجده ممول من دولهم الوهابية، ولو دخلت في مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر ما من تغريدة يكتبها مفكرين ومثقفين مصريين أمثال سامح عسكر والمستشار احمد عبده ينتقدون به تصرفات الوهابية تجد آلاف المغردين السعوديين يشتمون الرافضة( الشيعة) رغم ان الشيعة لادخل لهم بالحوارات، ثقافة كراهية شديدة.

انا عشت بالغرب منذ مايقارب الثلاثين عام نجد فئات يمينية عنصرية متطرفة لكن رغم عنصريتهم فهم ضمن مجال ضيق بل عنصريتهم محدودة وإذا دخلت معهم بحوار يسمعونك ويغيرون وجهة نظرهم تجاه الأجنبي والمسلم، الاعلام السعودي ركز على حادثة وقعت في بريطانيا قبل أيام أضرمت جموعٌ غاضبةٌ النيرانَ في مبنى في ليفربول البريطانية بعد إشاعة تقول إنَّ أبناءَ المهاجرين الذين أسكنتهم الحكومة فيه قاموا بالتحرش بفتاةٍ من الحي، رغم إشعال النار ان صح ذلك الخبر لم يمت أحد، قبل ايام سيدة يمانية اسمها مروة الصبري جائت إلى بيت الله الحرام لإداء العمرة، موظفة بالشرطة الدينية السعودية عندما عرفتها يمانية من صنعاء قالت لها بسؤال استفزازي انتم أهل اليمن مو كويسين، تشاجرت معها مروة الصبري النتيجة تم اعتقالها، وسجنها القاضي، مدة عام وبقي اطفالها بدون أم، أساليب التأليب والكراهية والتشجيع على قتل الشيعة والمتصوفة والاحباش من قبل الوهابية أصبحت هذه الأمور حالةً عاديةً وظاهرةً متفشية في الإعلام الرسمي للدولة السعودية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كل الإعلام البدوي الوهابي مبني على نشرُ ما يثيرُ البغضاءَ ويحرّض ضد كل من ليس وهابي، ويفعلون ذلك ضمن خطة ممنهجة تحمل أجندةٍ سياسيةٍ حكومية ودينية وفكرية، ومعظم مايثيرونه مجرد أكاذيب لا أصل لها، أساليب مبنية على الكذب ونشر الشائعات والافتراء بدون اي وازع أخلاقي وانساني.

المشكلة البيئة المجتمعية السعودية نتاج ثقافة دينية وهابية، لذلك حتى الذين يقدمون أنفسهم ككتاب ومثقفين ومعتدلين سعوديين يوجد في نفوسهم الداخلية ثقافة مبنية على عنصريةٍ مزروعة في النفوس والاطباع مصاحبة بكراهية موروثة ثقافياً من الآباء والأجداد تكفر كل من هو شيعي أو صوفي، ويعتبرون كل من ليس وهابي فهو ضال وكافر وليس مسلم ومغفل.

في الحقيقة عندما تستمع إلى الحوارات مع الوهابية في تطبيقات المحادثة أو من خلال التواصل بالكتابة تصاب في الاعياء، تجد مجاميع وأن كان لديهم شهادات عليا لكنهم عبارة عن حيوانات متوحشة، مانراه في مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات يكشف حقيقة العقلية التكفيرية التي تنتج داعش والقاعدة في كل بلد عربي واسلامي يتعرض أمنه القومي إلى الخطر الخارجي، تجد الوهابية اول الناس المتبرعين لقتل الناس وفق الدين والمذهب وبدون اي رحمة وانسانية.

لايمكن مقارنة كتابات وتغريدات التيارات الوهابية المحرضة على القتل مع مايطرحه المثقفين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا واوروبا الغربية فهؤلاء حتى وأن اختلفت معهم ربما يسخر بعضهم على البعض الآخر لكن لم تصل مثل عقلية الوهابية بذبح ابناء مجتمعاتهم وفق العرق والدين.

كل المجتمعات البشرية توجد بداخل المجتمعات طبقات مجتمعية مختلفة ويدخلون في صراع حوار هذا الصراع ليس للقتل وإنما للحوار لإيجاد عوامل مشتركة للعيش بسلام والعمل على رقي المجتمعات، ما تقدمه القنوات الفضائية السعودية أوالمدعومة سعوديا أو ماتنشره الصحف السعودية ومايكتبه مشايخ الوهابية ومثقفيهم في وسائل الاتصالات الحديثة وصل الحال إلى انحدار أخلاقي وباتت ثقافة نشر الكراهية والقتل حالة مألوفة، السعودية رصدت أموال طائلة لتمثل مسلسل يبيض وجه معاوية بن أبي سفيان الكالح ويظهره في التقي النقي وأنه خال المؤمنين رغم موبقاته ومواقفه المعادية إلى رسول الله ص وآل بيته وارتكابه أبشع الجرائم في قتل صحابة رسول الله ص.

المجتمع السعودي يضم شيعة ومتصوفة ومن المؤسف الإعلام الديني الرسمي السعودي يحرض على مواطنيهم الشيعة والمتصوفة، من دون رادع من قبل النظام السعودي الحاكم، المجتمع السعودي يضم عدة طوائف، فكيف تكون المساواة في المواطنة بظل التحريض على الشيعة والمتصوفة، التحريض المذهبي أخطرُ الأسلحة، فتَّاك، ودماره شامل، وصدقوني اي حدث وتغير بالموازين الدولية بالمنطقة نتيجتها تكون صراع دامي داخل أراضي الدولة السعودية الحالية، الاعلام الوهابي للدولة السعودية أوجد مجتمع سعودي لديه تربة خصبة لزراعة بذور الكراهية، لذلك نقول للكتاب السعوديين اذا سلمت من عيد مايجيها من بعيد، الإرهاب والقتل والكذب والاجرام عند وهابيتكم بشكل خاص.

في الختام منقول، لو كانت العروبة تنطق

لتبرأت منكم يا أدعياء العروبة، ولو كان محمد ص موجودا بالحياة لتبرأ من نسبة عالية من السلف الطالح وليس الصالح، الذي حرق النسل والحرث، بل حتى عائلة محمد ص واحفاده الحقيقين لم يسلموا من اجرامهم، تم قتلهم وسبي حفيدات واحفاد رسول الله ص من الأطفال والنساء، قناة سعودية عرضت مسلسل تلمع وجه معاوية الكالح، سيد مقتدى الصدر كتب تغريدة قال معاوية مؤسس الفتن بالاسلام، شيوخ الوهابية يخفون حقيقة أنهم يتبعون معاوية بن أبي سفيان ويأخذون دينهم وسنتهم من معاوية، انفرد الوهابية أنهم الفرقة الإسلامية السنية الوحيدة التي تحترم معاوية ويعتبروه خال المؤمنين، بل شيخهم ابن تيمية خطأ الإمام علي بن أبي طالب ع في سبعة عشر موقع، والداعية السني الفلسطيني عدنان ابراهيم رد عليهم في خطب ومحاضرات نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك كان رد شيوخ الوهابية ضد تغريدة سيد مقتدى الصدر رد متطرف وظلامي وبطريقة تنظيم القاعدة وداعش، أتعجب بمن يهرول تجاه السعودية من شيعة العراق، هؤلاء لايمكن التفاهم معهم، بل أكثر من ٩٩% من العراقيين الذين قتلوا في سنوات الإرهاب بسبب النظام الوهابي السعودي الطائفي، رغم أنني لست إسلامي ولست شيخ أو من أصحاب السماحة، عندما قرأت روايات الإمام المهدي لدى الشيعة والسنة توصلت إلى يقين مطلق أن الوهابية هم السفيانيون، وأيضا نفس كلامي هذا قاله الشيخ حسن بن فرحان المالكي قال مخطا من يقول ان الوهابية خوارج، لأن الخوارج ضد علي بن أبي طالب ع ومعاوية، لكن الوهابية مع معاوية ويأخذون دينهم وسنتهم منه، لذلك هم سفيانيون.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16/2/2023

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