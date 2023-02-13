المقالات

نظام التفاهة او الميدوقراطية..!


قاسم الغراوي ||

 

يتساءل اَلان دونو ما هو جوهر كفاءة الشخص التافه؟ فيجيب : إنه القدرة على التعرف على شخصٍ تافهٍ آخر. معاً، يدعم التافهون بعضهم البعض، فيرفع كلٍ منهم الآخر، لتقع السلطة بيد جماعةٍ تكبُر باستمرار، لأن الطيور على أشكالها تقع.

التفاهة تعني نقص في القيمة والابداع والاصالة وانعدام الأهمية والدناءة والحقارة ولاشك أن وسائل الإعلام الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي وفرت لهؤلاء التافهين فرصة الظهور والانتشار والخروج من جحورهم بعد ان تطبع الناس مع هذا العبث الالكتروني من خلال الدفع بهؤلاء المجاهيل النكرات والمغمورين الذين لم يكونوا شيئا مذكورا دفعت بهم إلى مدارج الشهرة والنجومية نتيجة قيامهم باعمال عبثية وأشياء تافهة.

صدرت الكثير من الكتب التي تسلط الضوء على  هذا المنحى الخطير (نظام التفاهة) الذي يحاول ان يسفه السلوكيات المجتمعية والانسانية  بالتأكيد على هذه السلوكيات المنحرفة في ظل وسائل الانتشار الحديثة ومن هذه الكتب :

"تدهور الحضارة الغربية" للفيلسوف أوزوالد إشبنغلر ، و "حضارة الفرجة" لصاحب نوبل الأديب فارغاس يوسا ، و"مجتمع الفرجة: الإنسان المعاصر في مجتمع الاستعراض" للفرنسي جي ديبور" ، "الإنسان العاري" لمؤلفيه "مارك دوغان" و"كريستوف لابي" وغيرها من الكتب المهمة والاساسية.

بات الكثيرون يقيسون وجودهم ودورهم في الحياة ونجاحهم في عملهم أو علاقاتهم أو زواجهم أو في تربية أبنائهم بعدد مرات ظهورهم وظهور صورهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الإعجابات التي يحصدونها من متابعيهم، لذلك تراهم يتبعون أي موجة تحدث، فتجد لهم في كلّ "trend" اسماً ورأياً .

اما اسباب انتشار هذا السلوك فاسبابه:

١- تدني الوعي الفكري في البلدان العربية

٢-سهولة الشهرة من خلال توفر الهواتف الذكية لكل شخص.

٣-مسؤولية بعض الحكومات في تغذية مستنقعات التفاهة.

التفاهة لايجيدها المثقفين والمتنورون لان المثقفين والمتنورين يلتزمون بمنظومة قيم لايملكها التافهون ولا يتنازلون عنها او يراوغون ولايهادنون أو يستسلمون.

واجبنا محاربة التفاهة في كل صورها للقضاء على الاسفاف كسلوك الذي أصبح رائجا ، ولمحاربة التافهين يجب ان يكون بالموضوعات ذات الأهمية الاخلاقية والعلمية والنفسية لننقذ الشباب والناشئة من تفاهاتهم حتى لايتاثروا في سلوكياتهم التافهة. وتبقى اهتماماتك تحدد قيمتك.

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقاط السوداء!..
من مظلومية الإمام الكاظم عليه السلام
نجوم السماء تشخص بابصارها إلى قلب الأرض..
نظام التفاهة او الميدوقراطية..!
المشردون الجدد..!
السيدة وزير الاتصالات المحترمة
أمريكا وأنتاج المعارضة من الوهم ،،،!!!
الثورة الاسلامية..من بحار الانوار الى خنادق الاحرار
دفاعا عن السيدة القديسة زينب بنت علي (ع)
رسالة طالب نجاة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك