زمان الخونة..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

القارىء الجيد للتاريخ العربي والاسلامي لم ولن يتفاجىء عندما يشاهد عمليات القتل والصراعات الجانبية، والتدليس والكذب، واتهام الشرفاء بالخيانة، تاريخ العرب القديم والحديث تضم صفحاته صفحات سوداء بالخيانة والقتل والغدر، قبل الإسلام كان لدى العرب دولتان، الأولى اسمها دولة المناذرة عاصمتها الحيرة الواقعة في الفرات الأوسط بمحافظة النجف الاشرف، والدولة العربية الثانية تقع في وداي حوران في محافظة درعا السورية الحالية، دولة المناذرة تعمل لخدمة الإمبراطورية الفارسية، ودولة الغساسنة تعمل لصالح الإمبراطورية الرومانية، اذا اختلف الرومان والفرس يتقاتل عبيدهم الغساسانيون والمناذريون، وإذا تصالح الرومان والفرس يتصالح عبيدهم الغساسانيون والمناذريون.

القول بوجود صراعات نتنة لدى العرب،

ليست بالمعلومة الجديدة واكتشاف هائل، إنَّ منطقتَنا العربية منذ قبل مجيء الإسلام هي أرضٌ موبوءةٌ بالأزماتِ المستمرة، وشعوبَها لم تهنأ باستقرار وسلام وتنمية مستدامة ولم يحكموا أنفسهم بأنفسهم، ودائما يتعاون قادة العرب مع المحتلين والغزاة، فقط انفرد الشيعة العرب بمقاومة الغزاة، لكن من يحكم الدول العربية هم العملاء والخونة لذلك ينسبون كل خيانة بهم ونتانة يلقون قاذوراتهم على الشيعة العرب الشرفاء الذين وقفوا ضد الغزاة عبر التاريخ القديم والحديث.

مانراه من صراعات لم يكن في الجديد بل هي كانت قديمة وارتكبت ابشع جرائم القتل مثل نسخة القاعدة وداعش، الفرق لم يكن في الأزمان القديمة صحف ومحطات تلفزة وانترنت تنقل تلك الفضائع مثل اليوم، وحتى في يومنا هذا، أيضا يتم التعتيم على الحقاىق من خلال فيالق اعلامية مدربة محترفة تمتهن مهنة الكذب وتزييف الحقاىق، الإمام علي ع ابن عم الرسول ص وخليفته الذي وصى به، ونزلت بحقه آيات قرآنية كثيرة، ورسول الله ص خطب بالغدير واوصى الأمة أن علي بن أبي طالب ع هو الخليفة من بعده، والشاعر حسان بن ثابت القى قصيدة معروفة بقصيدة الغدير، وعمر بن الخطاب وابي بكر قالوا إلى علي ع بخ بخ لك ياعلي أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن، ورغم ذلك حدث انقلاب السقيفة واقصي الإمام علي بن أبي طالب ع عن الخلافة وسلب حقه وتعرض للظلم والاذى، بفترة خلافة الإمام علي ع وعندما أنهى حركة التمرد في واقعة الجمل ذهب لمقاتلة أهل البغي في صفين والقى خطبته التي تحدث بها عن الزمان البائس يقول الإمام علي بن أبي طالب ع يقول (عليه السَّلَام) في وصف الزَّمان، (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في دَهْر عَنُود، وَزَمَن كَنُود، يُعَدُّ فِيهِ الُمحْسِنُ مُسِيئاً، وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً، لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلاَ نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، وَلاَ نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا) المصدر نهج البلاغة.

من رسم حدود الدول العربية دول الاستعمار البريطاني الفرنسي، لذلك لاتوجد اخبار سعيدة عن استقلال الدول العربية، دول الاستعمار ضحكوا على مفتي العرب السنة مفتي مكة وأتباعه العرب بالمشرق العربي في إسقاط الدولة العثمانية وإعطاء العرب مملكة يكون شريف مكة شريف علي ملك على العرب النتيجة ضحكوا عليه، وارسل ابنه فيصل الاول لاحتلال دمشق وتسليمها إلى اسياده المحتلين الفرنسيبن، وبالأخير قسموا الدول العربية، وسلموا نجد والحجاز إلى عبدالعزيز سعود والوهابية، قبل مائة عام صنع البريطانيبن دولة اسمها العراق هم من رسموا حدودها، وبعدها بعشرين عام تم رسم حدود الأردن وسوريا، وقبلها اي بنفس تاريخ استقلال العراق تم رسم حدود لبنان، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تخلص الانكيليز من عميلهم شريف مكة وسلموا نجد والحجاز إلى عبدالعزيز سعود ووهابيته، وتوالت عمليات رسم حدود لدول عربية جديدة من خلال تهيئة عملاء لحكم الدول العربية الجديدة في شمال افريقيا، وفي نهاية المطاف تم رسم حدود دول خليجية تقع على ساحل الجزيرة العربية مثل الكويت والإمارات والبحرين، غير المحتلين المستعمرين طريقة احتلالهم لبلداننا العربية من احتلال عسكري مباشر إلى تنصيب عملائهم ليحكمون دول عربية شكلها مستقل، اوجدوا للدول العربية جامعة عربية شكلها تقوم بوظيفةِ تحقيق الوحدة العربية، وكان الصراع على زعامة الجامعة يدور مابين الدول القومية العربية ودول الرجعية العربية، بعد سقوط الأنظمة البعثية والناصرية سيطرت على الجامعة العربية دول الرجعية العربية.

يوميا بالمنطقة العربية تتفجر أزمة وينشب قتال داخلي أو من خلال دولة عربية جارة تغزو أو تحتل أراضي دولة عربية أخرى مجاورة لها، اخر المسرحيات مسرحية الربيع العربي التي استهدفت شعوب دول عربية ترفض التطبيع النتيجة دمروا العراق وسوريا واليمن وليبيا وهذا هو المطلوب من كل هذا الربيع، رأينا في مصر، عزلوا حسني مبارك، وأتوا بالإخوان للحكم، لكن الجنرال السيسي اطاح بمشروع الإخوان مع تركيا، عندما انتقل الربيع إلى السعودية والبحرين تم سحق الجماهير المطالبة

بالاصلاح الجزئي وليس إسقاط النظامين، السبب من صنع الربيع لايريد إسقاط أنظمة الرجعية العربية الموالية له.

هناك من بعض الأصدقاء العرب السنة يقولون نحن قاومنا الاحتلال البريطاني والفرنسي، اقول إلى هؤلاء الأخوة الاصدقاء، انا اتكلم عن مقاومة المحتل البريطاني بفترة الحرب العالمية الأولى من عام١٩١٤ إلى عام ١٩١٧ هذه الفترة انفرد الشيعة العرب وبكل مذاهبهم بالعراق والحجاز واليمن وسوريا بمقاتلة الغزاة، وبشهادة قائد الجيش العثماني حلمي بيك، نعم قاوم العرب السنة المحتل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والغاية تسليمهم حكم الدول العربية الجديدة التي رسم حدودها المحتلين.

في الختام تبقى الدول العربية التي صنع حدودها الاستعمار دول تعاني صراعات قومية ومذهبية وتحكم من أنظمة صنعها الاستعمار يحكمون وفق ارائهم الشخصية وليس من خلال دساتير ومؤسسات دستورية لتبقى الدول العربية دول فاشلة يسهل حليها من قبل الحلابيين المحترفين، نختم مقالنا هذا بحديث عن رسول الله محمد ص حذر من قضية قيام قوى الاستعمار في حلب العرب، عن ثوبان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت )). مصدر الحديث بالبخاري ومسلم والكثير من كتب الحديث السنية، ألم نرى فعلا عمليات الحلب المبرح لابقار العرب وبالعلن من قبل الحلاب الشهير ترامب صاحب شركة احلاب الأبقار العربية السمينة بشكل خاص، صدق رسول الله محمد ص.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11/2/2023

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