الاسلام ينتصر في ايران

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

📍الليلة هي الذكرى الاربع والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية في ايران .....

📍هذه الثورة التي غيرت مسار التاريخ وجددت الاسلام بعد هزيمته وغيابه عن مسرح الحياة السياسية وقيادة الامة .

📍الليلة تحررت ايران من العهد الملكي العميل والطغمة الفاسدة التي كانت تحكم ايران والتي حولت ايران الى بلد فاسد فاسق عميل تابع خاضع ذليل لامريكا واسرائيل والغرب منفذا لمخططاتهم .

📍الليلة تحررت ايران الإسلام من تبعيتها لامريكا واسرائيل والغرب بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه الرجل الفقيه الاصولي العارف الفيلسوف الحكيم....

📍الليلة تغيرت امريكا والغرب تجاه ايران واصبحت تعد العدة والمؤامرات من اجل القضاء على الثورة وهذه الدولة الفتية التي قامت من اجل المستضعفين وتحريرهم من الاستكبار العالمي ...

📍امريكا والغرب واسرائيل وعملائهم في المنطقة لم يتركوا وسيلة من اجل اسقاط الثورة الإسلامية من اغتيال قادتها. الى شن الحرب بواسطة عميلهم صدام التكريتي الكافر ، الى الحصار الاقتصادي الظالم، الى دعم الجماعات المنحرفة داخل ايران ،ولكنها فشلت جميعا بفضل الله ودعاء الصالحين ووجود الثلة الصالحة من حراس الثورة .

📍ايران اليوم تتقدم في جميع الاصعدة العلمية والفكرية والتكنولوجية والصناعية والزراعية وصناعة الاسلحة المتطورة وهي بدون شك عزة للاسلام والمسلمين ....

📍ايران اليوم غير ايران بداية الثورة ، فهي تقود اكبر محور للمقاومة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وغيرها من قواعد المحور من اجل مواجهة الاعداء وهم ينتظرون إشارة القائد الامام الخامنئي من اجل ضرب اسرائيل وكل قواعد الاعداء.....

📍بإذن الله وفضله ورحمته ودعاء الامام المهدي عليه السلام والصالحين والاولياء سوف تبقى هذه الثورة بقيادة الامام الخامنئي والمخلصين تمهد لدولة العدل الالهي حتى ظهور قائم آل محمد.

📍في ليلة انتصار الثورة ، نبارك للامة الاسلامية ولكل الاحرار في العالم انتصار الثورة الإسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه .

📍الهي وفقنا لنصرة هذه الثورة باخلاص لاننا نعتقد انها مرتبطة بالامام المهدي عليه السلام بدون ان ننتظر من احد جزاء وشكرا وتقديرا....

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