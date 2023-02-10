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العطلة الربيعية للطلبة


محمد فخري المولى ||

 

العطلة الربيعية هي الفسحة أو التوقف عن الدراسة بعد نصف عام دراسي.

قد يكون التوقف عن الدراسة بحد ذاته سعادة للطلبة لأنه ينهي الفروض المدرسيّة والواجبات والامتحانات اليومية والشهرية والفصلية.

تذكرت بسنوات خلت عندما كنا ما نزال طلبة سؤال لأستاذنا وهو يردد

كيف قضيت العطلة الربيعية

سؤال له عدة رؤى وإجابات

نختصرها

١. رؤية العائلة

٢. رؤية المدرسة

العائلة وفق الحالة الاقتصادية والمادية ستسعى أن تكون أحد المرافق السياحية أو الدينية وجهتها أو على الأقل ستكون زيارة الأقارب والأرحام هي الأقرب للواقع

لكن وما أدراك ما لكن

ما يرتبط بالمدرسة الامر مختلف.

المدرسة منذ فترة ليست بالقصيرة تعتبر العطلة عطلة لأنها عطلة رسمية وفق القانون والأنظمة فقط.

العطلة لو نظرناها من وجهة تربوية برؤية مؤسسة تربوية تعليمية سيكون هناك أفق واسع من البرامج التعليمية التربوية لمن يرغب أو بمبلغ مادي طبعا هنا ستكون المشاركة أكبر وأعم

نتمنى أن ننظر برامج تضم بطياتها برامج لتنفيذها بهذا التوقيت رياضة، فن، تعليم، سفرات.

نتمنى نتمنى نتمنى

 

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