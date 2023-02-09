ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

مرت علينا يوم أمس ذكرى أليمة بتاريخ العراق، حيث نفذ اراذل البعثيين والقومجية انقلابهم الأسود في قتل محرر شعب العراق من الظلم والعبودية، طالت أياديهم القذرة ابن العراق الشهيد عبدالكريم قاسم، هذا الانقلاب الأسود انقلاب العار ادخل العراق بنفق مظلم لازلنا ندفع القتلى من خيرة ابنائنا ليومنا هذا، ذنب الشهيد الزعيم عبدالكريم قاسم ينحدر من عائلة شريفة ومن قبيلة عربية أصيلة وهي قبيلة زبيد، وأخوال الزعيم الشهيد وحسب بحث إلى ابن العم الكاتب والمتخصص في أنساب القبائل العربية الأستاذ مجاهد منعثر منشد الخفاجي، إن والدة الزعيم من قبيلة خفاجة، عاش الزعيم الخالد مع عائلته بوسط حياة عائلة محترمة جمعت الأب سني والأم شيعية، وكان هوى الشهيد عبدالكريم قاسم مع أخواله، ونقل لي الصديق المرحوم الفقيد ابو عادل النجفي أحد كبار تجار الشورجة، الفقيد ابو عادل نجفي، يقول كنت في النجف أحد السفهاء هتف ضد الزعيم عبدالكريم قاسم، يقول سمعت هذا السفيه شابه كانت بزيارة الإمام علي بن أبي طالب ع قالت له ماذا نقول إذا أنت تسيء إلى أخي كريم فهل انت من أهالي الاعظمية الذين يبغضون كريم، افهم اخي الزعيم كريم قاسم محسوب عليكم، يقول المرحوم الحاج ابو عادل النجفي اعتذرنا منها وتم طرد هذا الشاب المغفل السفيه.

بدايته كان خريج دار معلمين، وتعين في مدرسة ابتدائية في إحدى اقضية الديوانية، بعدها دخل إلى السلك العسكري وأصبح ضابطا، كان متواضع في طريقة حياته، اراد ان يخدم شعب العراق، لم يغير المنصب شيء من حياته، بقي يأكل طعامه من بيت شقيقه حامد، وبدلته العسكرية يشتريها من الخياطين في بغداد، يستعمل سيارات الأجرة في تنقلاته، عندما أصبح رئيس الحكومة بقي يأتون إليه بالطعام من بيت شقيقه حامد، وإذا جائه ضيوف يضطر يشتري اليهم الكباب العراقي المشوي الذي يجلبه اليهم سائقه من المطاعم الشعبية المنتشرة في منطقة الميدان، نعم يشتري من مطاعم شعبية حاله حال المواطن العراقي البسيط، هذه المطاعم الشعبية محيطة في وزارة الدفاع، لديه مكتب متواضع مخصص إلى رئيس الوزراء يوجد في المكتب الزعيم الشهيد طوال يوم عمله، وينام في وزارة الدفاع وليس في القصر الجمهوري، حتى كنا نسمع اخبار أهلنا عندما يتحدثون عن الشهيد الزعيم رحمه الله يقولون الرجل يأتون إليه بالطعام في سفرطاس من بيت شقيقه حامد، هل يوجد زعيم ورئيس دولة يأتون إليه بالطعام من بيت شقيقه وبدون خدم وحشم وسرقات وأكل المال العام.

تاريخ العراق المعاصرمزور بل تاريخنا القديم والحديث زور أحداث تاريخية، بحيث غالبية ابناء الشعب لازالوا لايعرفون حقيقة نشوء العراق ومن الذي رسم حدوده، ومن الذي سوق إليهم العميل فيصل ابن الخائن شريف مكة شريف علي الذي تعاون مع القوات البريطانية والفرنسية الغازية لإسقاط الدولة العثمانية بكذبة يعطون مملكة للعرب يكون الخائن مفتي مكة شريف علي ملك على العرب، النتيجة استخدموه واصدر فتوى في حث العرب السنة بتشكيل ميليشيات تضم الضباط والجنود الخونة العرب في الجيش العثماني للقتال إلى جانب القوات الغازية، أمس قناة العراقية ذكرت حياة عميل ضابط بالجيش العثماني قالوا اشترك في فتح دمشق مع فيصل الاول، أي فتح هذا، لماذا لانقول إلى الخائن انت خائن والى الأعور انت اعور وليس عينك كربمة، للاسف الانكيليز والفرنسين ضحكوا على العرب السنة بالمشرق العربي استخدموهم لاسقاط الدولة العثمانية، والنتيجة قسموا المنطقة إلى دول هم رسموا حدودها ونصبوا عليها عملائهم، لذلك تم تنصيب العميل فيصل الأول ملكا على العراق، الذي ينصبه المستعمرملك فهو يخدم المستعمر ولايخدم ابناء الشعب، لذلك الزعيم عبدالكريم قاسم عمل انقلاب للقضاء على النظام الملكي العميل والقضاء على طبقة نظام الاقطاع الذين مكنهم الاستعمار في التسلط على رقاب الطبقات الفلاحية والعمالية الفقيرة، كان الاقطاعي يحيي ويميت، يعامل الفلاحين كعبيد، إن شاء قتلهم وان شاء اذلهم بطرق مبتذلة، ومسلط عليها شخص لوكي يكنى السركال يبرحهم ضربا بالسياط، عبدالكريم قام بثورة قضت على النظام الملكي العميل الى قوى الاستعمار وسحق طبقة الاقطاع الجائر وحرر الفلاحين والعمال، انا رغم ولدت بعد استشهاد الزعيم في ستة أشهر رايت بعض العبيد بقوا عند جلاديهم إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، عبدالكريم قاسم ثورته قضت على تبعية النظام الملكي للقوى الاستعمارية والرأسمالية وبدأ صفحة مشرقة ساطعة بتاريخ العراق الحديث.

قوى الاستعمار استغلت الورقة الكوردية لاضعاف الزعيم، مضاف لذلك تم تاجيج الشارع الشعبي بسبب قضية الأحوال الشخصية وكيف تم المساواة مابين الرجل والمرأة في الارث، دخل العامل الديني للأسف بالصراع، الصراعات البينية مهدت الطريق إلى شذاذ الآفاق من شراذم البعثيين والقومجية في تنفيذ جريمتهم النكراء في الانقلاب على عبد الكريم من خلال صديقه وزميله المجرم عبدالسلام عارف، النتيجة

ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق عشرات آلاف الشيوعيين بصيغة طائفية طبعا مغلفة بشعارات الوطنية، ومنذ يوم الانقلاب الأسود في شباط عام ١٩٦٣ الى التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ هيمن على شعب العراق شراذم الفاشيت البعثي القومي الطائفي الشوفيني، وحولوا تلك العقود المنصرمة إلى سنوات عجاف من قتل وذبح وتهجير وحروب وتخوين.

نفس القوى الطائفية الشوفينية التي وقفت ضد عبدالكريم قاسم لأسباب طائفية نفسهم وقفوا ضد عملية التغير الذي حدث بعد إسقاط نظام صدام الجرذ الهالك لكن أيضا بلباس ثاني للضحك على عقول الجهلة والاغبياء، ذنب الزعيم رحمه الله لكونه رجل سلام، وكان صادق الوعد مع الله تعالى ،ومع الشعب، قام بتحرير الشعب من ظلم النظام الاقطاعي، حرر العبيد، حرر الفلاحين، أصدر قانون حول النفط العراقي رقم القانون ٨٠، اهتمت ثورة ١٤تموز ١٩٥٨ في تشريع قوانين لتحرير البلد اقتصاديا وتوزيع الأراضي السكنية على ملايين العراقيين، أقام خطة لإنشاء سدود، على سبيل المثال عندنا في واسط كانت حصة قضاء الحي جسر وسدة قضاء الحي وجسر رقم ٢ الذي يقع جنوب قضاء الحي، ملعب كرة قدم بقي الملعب الوحيد ليوم سقوط الصنم، بعد عملية إسقاط الجرذ تم بناء اربع ملاعب رياضية بقضاء الحي بحقبة المحافظ السابق لطيف الطرفة، على مستوى العراق اقام الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم ملاعب لكرة القدم واقام مستشفيات في كل مدينة عراقية، فتح آلاف المدارس، عمل على تحرير البترول العراقي من شركات الاستعمار اراد العمل على استقلال العراق السياسي من خلال الاعتماد الاقتصادي على المنتجات الوطنية العراقية القطاع الحكومي والقطاع الخاص، الشهيد عبدالكريم عندما شرع قانون ثمانين عام ١٩٦١ لتحرير النفط العراقي، هذا القانون وحسب قول أهل الاختصاص قالوا، إن القانون، قد حرر كامل الأراضي العراقية من سيطرة الشركات عدا مناطق الأبار المنتجة فعلا ومساحتها ١٩٣٧كم مربع فقط، أي إن التحرير بلغ تسع وتسعون ونصف المائة من الأراضي العراقية، لذا يُعد القانون حسب قول المتخصصين أن قانون النفط كان يوصف في روح الثورة ونبضها سياسيا واقتصاديا، وكان أقرب إلى تأميم حقيقي للمخزون الهائل من الثروة.

من عاصروا حقبة حكم الزعيم الخالد، قالوا ان حقبة حكمه أحدث ثورة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية والعسكرية بالعراق، قانون الإصلاح الزراعي اذل الاقطاعيين وحرر الفلاحين وضمن لهم حقوقهم في امتلاك الارض، من آثار الزعيم بمدينة بغداد قناة الجيش، والشكر الجزيل إلى الحكومات العراقية الحالية قامت في زراعة مئات أشجار النخيل والورود على ضفاف قناة الجيش، وكان يفترض نصب التماثيل على قناة الجيش للزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم.

نختم مقالنا بكلمات إلى الأخ المناضل الوطني وداد فاخر والذي حمل السلاح في التصدي إلى انقلاب المأبونين البعثيين بقيادة المحروك عبدالسلام عارف في يوم الثامن من شباط وتعرض للسجن والاعتقال، يقول الأستاذ وداد فاخر( 8 شباط 1963 يوم افتضت الامبريالية الامريكية البعث الفاشي في علاقة غير شرعية وانتجت وليدا لقيطا أطلقت عليه عروس الثورات التي كانت تحمل عارها بيديها .

فعلى كل المعادين للفكر الفاشي والتعاليم النازية ، تذكير ابنائهم واحفادهم بخطر داهم ومخيف هي الفاشية ، ولذا يجب محاربتها والقضاء عليها ، وكشف كل المنادين بعودتها وتقديمهم للقضاء.

معا من اجل وطن معادي للفاشية، مزهواٌ بالديمقراطية الحقيقية ، وناثراٌ ورود الحرية).

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

9/2/2023

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