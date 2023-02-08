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الزلازل بين الاختبار والظاهرة الطبيعية..!


الشيخ محمد الربيعي ||

 

▪️يسبّب انفجار الغازات المنضغطة المتصاعدة من البراكين - في بعض الأحيان - هزّات تعرف بالزلازل البركانية.

وأحدث لحدوث الزلازل هو: قوى التشويه التي تحدث في الأرض صدوعاً؛ فصخور الأرض تتعرّض باستمرار لضغوط وقوى مختلفة، مثل ضغوط الغازات وأبخرة المياه، وتنتهي مقاومة الصخور لهذه الضغوط بتصدّعها، ثمّ تنزلق الكتل الصخرية والأتربة التي حولها.

إذا وصلت هذه الصدوع إلى سطح الأرض تسبّب شقوقاً طولية تمتد لمسافات، وعندئذ تسري الذبذبات في موجات اهتزازية خلال القشرة الأرضية وفي باطنها، وتصل إلى جهات بعيدة عن مركز الزلزال.

▪️ولا شكّ أنّ الزلازل نوع من الابتلاءات والامتحانات الإلهية للإنسان، حاله حال بقية الظواهر الطبيعية.

▪️الزلازل: فإن لله في وقوعها حكم بالغة، من بيان لقدرة الله وعظمته، وضعف العباد وعجزهم، وإهلاك الظالمين بذنوبهم وعصيانهم، وتخويف المؤمنين وتذكيرهم ليتوبوا وينيبوا إلى ربهم.

وقد يكون ناتجاً عن غضب المولى عزّ وجلّ على عصيان الناس لأوامره تعالى.

فقد ورد في عن أهل البيت(عليهم السلام)، أنّ من أسباب الزلزال هو انتشار الفاحشة. فعن الإمام الصادق(عليه السلام)، قال: (إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين).

▪️وهكذا نجد القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولاً عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الموجعة في عالم الكون، ومنها الزلازل؛ قال تعالى: (( ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي النَّاسِ )) (الروم:41).

▪️ختام القول هي دعوة :

 كلّ ذلك، دعوة للإنسان إلى أن يجعل الخير متجسّداً في كلّ نبضات شعوره، وفي كلّ حركة فكره ونتاجه، ليمارس الخير في دائرة العمل المنتج الّذي ينفع به عيال الله في كلّ ساحات الحياة، وأن يبتعد عن الشّرّ، ويواجهه بكلّ وعيٍ وحكمةٍ وصحوة ضمير وعقل، لأنّ الشّرّ يسقطه، ويجعله ينحرف عن خطّ الله، وهو ما يؤدّي به إلى الخسران العظيم يوم القيامة، عندما يلقى جزاءه المحتوم.

ولا بدَّ لنا من أن نجعل من أعمالنا الميزان القيميّ، فنحسن تلك الأعمال في خطّ الله والخير والبرّ، ونحميها من كلّ أذى، فبذلك نصنع مصيرنا ونصنع آخرتنا، حيث يرفعنا الله بالعمل الصّالح فقط.

واليوم، وفي كلّ آن، لا بدَّ من التنبّه والالتفات إلى أمر البعث والقيامة، وأن نتهيّأ لذلك، ونعدّ العدّة الصالحة لمواجهة الحساب، فلا يعقل أن نحمل في قلوبنا الحقد والغلّ والبغضاء، أو أن نفكّر بجهل وتخلّف وعبثيّة، ونستغرق في الأهواء والمصالح والحسابات، ولا نعي ما ينتظرنا في مصيرنا المحتوم.

ما علينا سوى الصّحوة من الغفلة الكبرى، لننقذ مصيرنا الّذي نصنعه جميعاً بأعمالنا، التي لا تغيب عن الله تعالى فيها ذرّة من خير أو شرّ.

اللهم احفظ الاسلام واهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

 

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الزلازل بين الاختبار والظاهرة الطبيعية..!
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